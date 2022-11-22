Шесть способов помирить детей во время драки: советы родителям

Родители, у которых несколько детей соврать не дадут. Дети ссорятся друг с другом. Фото: Shutterstock

Родители, у которых несколько детей соврать не дадут. Дети ссорятся друг с другом. Конкурируют за внимание родителей. А еще за игрушки, подарки, одежду и гаджеты. Множество ссор и даже драк, которые порядком изматывают нервы и взрослым, и детям. Екатерина Комарова, эксперт - психолог «Актион Образования» рассказала «Комсомолке», как родителю стать умелым регулятором конфликтов между детьми.

1. Малыши ссорятся из-за игрушек: что делать

Если у детей возникают конфликты из-за игрушек, то тут самое верное – четко обозначить, кому и какая игрушка принадлежит. Правда в том, что такого понятия, как «общая игрушка» в сознании детей не бывает – если игрушки называют общими, дети все равно чувствуют, что вот эта кукла моя, а этот грузовик – твой, и, в случае, когда один претендует на игрушку другого, конфликты неизбежны.

- Важно выделить каждому ребенку свой набор игрушек и свою полку, чтобы их хранить. Чтобы в детской не было бардака, откажитесь от ящиков и корзин, в которых все игрушки лежат одной кучей, - рекомендует Екатерина Комарова. – Заведите правило «у каждой игрушки должно быть свое место» и следите за тем, чтобы их количество было адекватным. Так будет дополнительный эффект – удастся избежать конфликта по поводу уборки в детской, у детей будет четкое понимание, что и где лежит.

2. Младший берет игрушки старшего: как регулировать конфликты

Во-первых, не стоит передавать игрушки по наследству от старшего к младшему, как само собой разумеющееся. Даже если машинка старшего уже пять лет стоит на полке без дела, это не повод отдать ее младшему, если только старший ребенок, хозяин игрушки, сам не проявит такую инициативу.

- Учите детей договариваться, просить разрешения поиграть не своей игрушкой. При этом важно донести до детей, что если хозяин игрушки не разрешает, то брать ее нельзя. В случае конфликта поддерживайте хозяина игрушки, - говорит психолог. – Не стыдите его, не уговаривайте, не настаивайте, не забирайте силой, а позволяйте отстаивать право на свою игрушку и утешайте другого, если это потребуется. Например, скажите: «Да, Коля не разрешает брать его самолетик, это его вещь и только он решает, когда и кому дать поиграть или не давать вовсе». Предупреждайте конфликты заранее: обговорите со старшим, что все то, что он не хочет давать, ему следует убирать из поля зрения младшего.

3. Активная фаза конфликта у детей: на чью сторону становиться

Вообще-то, дети обладают обостренным чувством справедливости, поэтому в конфликтах между ними родителю нельзя принимать чью-то сторону.

- Как только вы приняли чью-то сторону, конфликт разгорится с новой силой, - уверена Екатерина Комарова. – При этом один ребенок будет чувствовать, что родитель его защищает, а другой будет страдать от чувства несправедливости, обиды и злости. Вы можете развести детей по разным комнатам, запретить им играть вместе какое-то время, пока они не будут готовы договариваться и мириться. При этом избегайте искать виноватого, в этом случае каждый ребенок будет перетягивать одеяло на себя, и конфликт только усугубится.

4. Дети дерутся друг с другом: как их остановить

Если дети регулярно вступают в перепалки и стычки, будьте рядом. Чем младше дети, тем ближе к ним находится родитель для того, чтобы в случае потасовки успеть оперативно физически разделить детей и развести их в разные стороны. Чем старше дети, тем больше можно увеличивать дистанцию, но при этом стремитесь, чтобы они всегда были в поле вашего зрения.

5. Дети ревнуют друг к другу: как снизить конкуренцию

Введите правило «персонального времени» – так вы исключите конфликты, причина которых в желании отвоевать родительское внимание.

- Не говорите детям «Я люблю вас одинаково», дети все равно будут вести свою «статистику поцелуев». Лучше скажите: «Тебя люблю как первенца, как старшего», «Тебя люблю как самого младшего». Ребенку важно знать, что есть только его персональное время, чтобы побыть с мамой или папой наедине, – и оно не для совместных обучающих занятий, а время поболтать по душам, - рекомендует психолог.

6. Дети постарше конфликтуют из-за вещей: чему их научить

Когда у детей постарше возникают конфликты из-за вещей, косметики, действуйте по тому же принципу, что и с игрушками в младшем возрасте: у каждого ребенка своя полка, свое личное пространство.

- И когда младший хочет вещь, как у старшего, значит, надо купить две вещи, чтобы не было конкуренции, - разъясняет Екатерина Комарова. – Если младший хочет, как у старшего, а тот против, не хочет, чтобы за ним повторяли, в этой ситуации важно понять, почему младшему так важно иметь такую же вещь. Задача родителей – научить детей общаться, спрашивать разрешения и справляться с эмоциями, если вдруг получил отказ, уметь делиться и говорить твердое «нет», когда нужно. Это непросто – научить отказывать и принимать отказ с чувством собственного достоинства и уважением к другому, но если родитель будет демонстрировать принятие чувств детей, уважение к их собственности, все получится.

ВАЖНО

Особые проблемы есть и у старшего ребенка, и у младшего. Старших часто заставляют присматривать за младшими. В результате старшим кажется, что у них нет «личной жизни». Тут главное не переусердствовать, раздавая старшим задания, но и неправильно было бы их совсем отстранять их от забот. Внушайте старшим, что малыш, который пока только плачет и спит – твой самый близкий человек в будущем, и ты сейчас по сути растишь свое будущее. Также старшие дети могут быть недовольны тем, что все внимание на младшего. Здесь опять же сработает мысль, что все мы – семья, одна команда, и я, ты, мы вместе растим нового человека. «А вырастите, разница в возрасте сотрется», - иногда этот взрослый аргумент работает. Что касается младших, то они часто подвергаются придиркам со стороны старших, и не только по поводу игрушек. Здесь родителю поможет чувство справедливости, которое у каждого человека – врожденное – есть. Вставайте на сторону того, кто прав, а не непременно на сторону меньшего, потому что он громче плачет.