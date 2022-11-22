Почти половина людей на земле живут с больными зубами и деснами

За последние 30 лет число случаев заболеваний увеличилось на 1 миллиард
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По новому докладу Всемирной организации здравоохранения почти половина населения земного шара (45% или 3,5 миллиарда человек) страдает от заболеваний полости рта. За последние 30 лет число случаев заболеваний увеличилось на 1 миллиард. Самая распространенная болезни - кариес или постепенное разрушение зубов (2,5 миллиардов случаев), заболевания десен (1 миллиард), потеря зубов и рак полости рта (380 000 новых случаев ежегодно).
Здоровые зубы помогают нам не только в общении, ведь всегда приятно улыбаться без стеснения. Здоровье десен, ротовой полости и зубов – это отправная точка для силы иммунитета, нашей защитной системы от вредоносных микробов и раковых мутаций клеток организма.
- курение и использование жевательного табака;
- алкоголь;
- нездоровая еда и напитки (с повышенным содержанием сахара, прежде всего).
- диабет;
- рак;
- хронические респираторные заболевания;
- сердечно-сосудистые болезни;
- психические расстройства.
- Чистить зубы дважды в день – основа для того, чтобы не развивался кариес. Важно, утром чистить зубы стоит после завтрака, а не до, а вечером, перед тем, как идти спать. Есть или пить что-то, кроме воды, после вечерней гигиены зубов уж не стоит. Пасту лучше выбрать ту, что содержит фтор.
- Поменьше есть сладостей и меньше пить подслащенных напитков. Простая вода, а не лимонад, – лучший напиток на все случаи жизни.
- Во время занятий спортом стоит позаботиться о том, чтобы зубы и челюсти были защищены. Если спорт потенциально может быть травматичным, а также на мотоцикле, мопеде, велосипеде, самокате, – шлем на голове, закрывающий и подбородок, – основа здоровья. В машине – ремень безопасности вовсе не предмет интерьера, а залог того, что в экстренном случае можно будет избежать многих проблем.
- Для защиты от рака ротовой полости главное – бросить курить или жевать табак, исключить любые другие формы его потребления, и поменьше пить алкоголь.