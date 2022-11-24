Океан возможностей

Качество воды регулярно контролируется. Фото: Кирилл ВИННИКОВ

Участники дальневосточного трека программы «Приоритет 2030»:

• Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского;

• Тихоокеанский государственный медицинский университет;

• Арктический государственный институт культуры и искусств;

• Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В. Р. Филиппова;

• Дальневосточный государственный аграрный университет;

• Дальневосточная государственная академия физической культуры;

• Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга;

• Благовещенский государственный педагогический университет.

В 2022 году каждому из этих вузов были выделены гранты в размере более 71 млн рублей. Общий объем финансирования по дальневосточному треку программы «Приоритет 2030» на период 2022 - 2024 гг. составит 5,77 млрд рублей.

МНЕНИЕ УЧАСТНИКА

Кирилл ВИННИКОВ, директор Института Мирового океана Дальневосточного федерального университета, руководитель стратегического проекта «Мировой океан», с которым ДВФУ участвует в программе «Приоритет 2030»:

- Проект нацелен на создание современных морских технологий и подготовку высокопрофессиональных специалистов - для развития транспортной отрасли, морских биотехнологий, рыбного промысла и аквакультуры, добычи и переработки полезных ископаемых, туристического сектора, а также обеспечения безопасности прибрежных акваторий на Дальнем Востоке.

В 2022 году по стартпроекту «Мировой океан» запущен проект «Технологии контроля состояния здоровья и улучшения показателей роста объектов аквакультуры», для его реализации создана новая лаборатория «Морская микробиология», которой уже разработана база данных штаммов бактерий, обладающих полезными свойствами для активного роста и здоровья промысловых видов крабов.

В планах - создание цифровых двойников дальневосточных морей для прогнозирования климатических изменений, разработка подводных робототехнических комплексов и многое другое.

Также в 2022 году в рамках национального проекта «Наука и университеты» мы реализовали программы, нацеленные на решение задач проекта «Мировой океан»: организация направления «Мировой океан» студенческой олимпиады «Я - профессионал» и дальневосточной площадки всероссийской школы «Плавучий университет-2022», научно-образовательная экспедиция «Тихоокеанский плавучий университет: сохранение морских прибрежных экосистем Камчатки», запуск и координация программы Минобрнауки России по исследованию экологии Камчатки, запуск «Дальневосточного карбонового полигона», проведение международных онлайн-лабораторий Десятилетия ООН наук об океане.

В экспедиции «Тихоокеанский плавучий университет» студенты осваивают науку на практике. Фото: Олеся РУТЕНКО

КОНКРЕТНО

Молодежные лаборатории: От генов и квантов до нефти и алмазов

• 300 молодежных лабораторий созданы в 2019 году в научных организациях.

• 80 лабораторий открылись в 54 вузах в 2020 году.

• 120 новых молодежных лабораторий появились в научно-образовательных центрах мирового уровня в 2021 году.

• 400 лабораторий дополнительно начнут работу до 2024 года, 150 из них в 2022 году.

АЛМАЗНЫЙ ПУТЬ В АРКТИКЕ

В Северном (Арктическом) федеральном университете имени М. В. Ломоносова в Архангельске с 2021 года работает молодежная «Лаборатория диагностики углеродных материалов и спиново-оптических явлений в широкозонных полупроводниках». За сложным названием кроется красивая тема: здесь изучают алмазы в рамках технологического проекта по синтезу монокристаллов алмаза - в НОЦ мирового уровня «Российская Арктика».

Большая часть коллектива из 20 человек - магистранты и аспиранты. Руководит лабораторией профессор, председатель совета молодых ученых САФУ Дмитрий МАКАРОВ, ставший доктором физико-математических наук в 34 года.

Для лаборатории приобрели новейшее оборудование: мощный лазер, установку по определению напряжения в алмазах, инфракрасный спектрометр для определения дефектов в алмазах, установку для регистрации энви-центров...

- У нас есть возможности для создания уникальных продуктов на основе квантовых технологий, которые либо не имеют аналогов в мире, либо находятся на переднем крае научно-технического прогресса, - отметил проректор САФУ по инновационному развитию - научный руководитель НОЦ мирового уровня «Российская Арктика» Марат ЕСЕЕВ.

ИММУНИТЕТ В ЧЕРНОМ МОРЕ

Иммунитет в Черном море

Молодежная лаборатория экологической иммунологии гидробионтов Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН в Севастополе открылась в 2021 году на базе НОЦ мирового уровня «МореАгроБиоТех».

В молодежной лаборатории изучают иммунитет мидий и устриц в контексте изменения климата, оценивают риски развития морской культуры при интенсивной антропогенной нагрузке на экосистемы. Для Черноморского региона это перспективная отрасль.

Реагенты для нефтяников в Тюмени

Молодежная лаборатория нефтепромысловой химии появилась в 2022 году в Тюменском индустриальном университете. Ее сотрудники занимаются разработкой принципиально новой нефтепромысловой химии. Проект направлен на импортозамещение иностранных аналогов.

- Мы предлагаем комплексный подход к разработке и созданию химических реагентов для борьбы с осложнениями, возникающими при добыче, подготовке и транспортировке нефти, - объясняет руководитель лаборатории, доцент кафедры геологии месторождений нефти и газа Римма АБДРАШИТОВА.

Проект реализуется совместно с компанией «ТюменьНефтеТехнологии».

НОВЫЙ ФОРМАТ

Передовые инженерные школы созданы в 30 университетах, участвующих в программе «Приоритет 2030».

Так, в передовой инженерной школе при Новосибирском государственном университете будут развивать аэрокосмическое приборостроение, биотехнологии, нефтегазовый сектор.

В школе МАИ займутся интеграцией систем авионики с применением нейронных сетей, технического зрения, AR/VR для создания «прозрачной кабины» вертолетов и самолетов.

Студенты передовой инженерной школы Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева примут участие в разработке высокотемпературного газового ядерного реактора.

- Прорывные исследования и разработки становятся основным элементом трансформации образования в передовых инженерных школах, - разъясняет Сергей ЗВЕРЕВ, и. о. заместителя директора по научному и методическому сопровождению ФГАНУ «Социоцентр» - оператора федерального проекта «Передовые инженерные школы».

В 2022 - 2024 годах в федеральный проект «Передовые инженерные школы» поступит финансирование на сумму 45,7 млрд рублей. Такая государственная поддержка позволит передовым инженерным школам уже к 2024 году подготовить первые 2,5 тысячи высококвалифицированных специалистов.

ЦИФРЫ

По федеральному проекту «Передовые инженерные школы» к 2024 году:

• Более 500 новых программ опережающей подготовки инженерных кадров будут созданы для передовых инженерных школ.

• Более 1000 грантов получат лучшие студенты на практику с наставниками.

• 28 000 преподавателей из технических университетов пройдут повышение квалификации.