Быть родителем полезно для карьеры. Как можно на детях натренировать ценные навыки

Хотите укрепить свои профессиональные позиции — обзаведитесь потомством. Не пожалеете! Фото: Shutterstock

Хотите укрепить свои профессиональные позиции — обзаведитесь потомством. Не пожалеете! Это подтвердил каждый второй из 1600 родителей – участников опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Опрашивали пап и мам, у которых не просто есть дети, но которые принимают активное участие в их воспитании. Так вот в наилучшей форме в плане навыков пребывают те, чьим старшим детям еще не исполнилось семь лет (54% респондентов). «Видимо, они ярче помнят о том, какими были до того, как стали родителями», - рассуждают социологи. А мы думаем, что именно малыши – наилучшие коучи для взрослых, главное – чтобы те не филонили и добросовестно выполняли все поставленные задачи.

Возьмем, топ-3 суперспособностей, названных родителями. Номер один - умение понимать других и искать компромиссы. Ребята, добро пожаловать на интенсив к младенцу: догадайся, почему плачет, и придумай, как успокоить. На скорость! А когда детка начнет ходить, возьмите за правило - ни дня без детской площадки. Ваша эффективность на работе начнет зашкаливать, если поймете, как убедить хотя бы пятерых карапузов не драться за качели, а в песочнице делиться ведерком. И чтобы ни единой слезинки!

Вторая суперсила – терпение. Уделите особое внимание умению держать удар, когда ребенка накроет кризис трех лет: будьте спокойны и доброжелательны, отвечая на сто тысяч «почему?» или выслушивая «не хочу» и «не буду». Если рука тянется дать подзатыльник за капризы – уровень не пройден. Также советуем извлечь максимум пользы из кризиса семи лет, когда «я сам», и особенно 13 лет - с выбрыками по поводу и без, первой влюбленностью, синими волосами и «уйди, старушка, я в печали». При должном старании «карьерные» бицепсы нарастите – ого-го! — босс оценит.

Третий ценный навык – умение научить. Тут вообще раздолье! Не хватайтесь за сложное – начните с простого. Сможете объяснить трехлетке, почему небо синее, а вода мокрая, смело добавляйте плюсик в профессиональную карму. Чем больше отпрысков – тем больше вы джедай.

Что еще пригодится на работе? Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, стрессоустойчивость, коммуникабельность, умение планировать, руководить, позиционировать себя в коллективе. А еще родительство развивает ценнейшие логистические навыки, то есть смекалку при построении маршрутов передвижения, и многозадачность.

В наших семьях принято: папа - работает, строит карьеру и обеспечивает семью, а мама занимается детьми и домом. Папе приходится ежедневно решать одну глобальную задачу – зарабатывать. А маме – сотни маленьких: одеть, накормить, приготовить, прибраться, погулять, поиграть, приласкать, сводить к врачу младшего, а старшего – на кружок и т.д. И так каждый день. Без перерывов, выходных и отпуска. Ценных работников теряете, товарищи работодатели, предпочитая соискателей без детей! Еще одна несправедливость в том, что женщинам родительство обходится снижением заработка примерно на 4% на каждого ребенка – данные еще одного социсследования. Отсюда и советы работающим дамам рожать первенца не раньше 30 лет, чтобы успеть стать опытным работником и минимизировать финансовые потери после декрета. Зато мужчины в плюсе – с рождением наследников начинают зарабатывать в среднем на 6% больше, чем когда были бездетными.