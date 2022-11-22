На Украине опять воруют российский газ? «Газпром» пригрозил сократить транзит «голубого топлива» через Украину в Молдову

Фото: REUTERS

Уже со следующей недели «Газпром» начнет сокращать подачу газа для транзита в Молдавию через Украину в случае «недопоставки». Об этом говорится в заявлении компании:

«Газпром» фиксирует оседание на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией «Молдовагаз». Объем газа, подаваемый «Газпромом» для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой».

Объем «оседания» на Украине российская компания оценила в 52,52 млн кубометров. Это немало: в сутки через Украину отправляется в среднем 42 млн «кубов».

- При сохранении «транзитного дисбаланса» «Газпром» намерен начать сокращать подачу газа на на газоизмерительную станцию «Суджа» для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки, - обещает газовая компания. На этом фоне цена на газ в Европе уже выросла на 2%.

Неужто и правда отключат… Вернее, ограничат подачу газа?

- Нужно внимательно следить за ситуацией. Обещать - не значит жениться, — философски замечает директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. - Ведь что значит не поставлять газ? Да, Молдавия будет страдать, но и «Газпром» тоже, не получая прежнего дохода. Поэтому вопрос таких угроз достаточно сложный и неоднозначный. «Газпром» сегодня сокращает подачу газа во всех западных направлениях, но это чисто геополитические факторы, которые невозможно просчитать экономическими характеристиками.