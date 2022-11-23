Доля «зеленых» новостроек в России может вырасти до 20%

Фото: пресс-служба ДОМ.РФ

Дальнейшие шаги по стимулированию этого направления сейчас разрабатывают Институт развития совместно с правительством и застройщиками. Если в России появятся меры господдержки для проектов, которые возводятся в соответствии с новым «зеленым» стандартом для многоквартирных домов, то такого жилья станет больше. Об этом сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко в интервью телеканалу «Россия 24». По оценкам руководителя госкопорации, преференции и льготы для девелоперов подстегнут рынок к созданию качественного жилья. Тогда к 2030 году доля «зеленых» многоэтажек вырастет с 5% до 20%, что в целом немало для рынка недвижимости.

Росстандарт 9 сентября утвердил «зеленый» ГОСТ Р для строительства многоквартирных жилых домов. Он действует с 1 ноября (подробнее см. «Конкретно»). Сейчас ДОМ.РФ вместе с российскими застройщиками разработал дорожную карту по мерам «зеленого» стимулирования. Среди них финансовая поддержка отрасли, снижение барьеров для включения в проектное финансирование, налоговые «послабления» и другие меры.

При этом появление таких мер выглядит реалистичной перспективой. Весной президент Владимир Путин поручил Правительству рассмотреть вопрос господдержки инвестпроектов, отвечающих критериям ЕSG (это набор инструментов, которые используют компании для реализации целей устойчивого развития). Срок исполнения поручения главы государства — до 1 января 2023 года.

В ходе интервью Виталий Мутко отметил, что ряд российских банков за счет собственной маржинальности (т.е. «прибыльности») уже запускают «зеленые» продукты с минимальными скидками. Но чтобы сделать практику более массовой, нужно разработать меры стимулирования, в том числе со стороны государства.

— Разработанный с участием ДОМ.РФ стандарт – часть перспективной для отрасли «зеленой» повестки, которой мы как Институт развития уделяем большое внимание. Речь идет не только о снижении вреда окружающей среде, сейчас на долю строительства и ЖКХ приходится до 23% от всех выбросов, но и разумном потреблении энергоресурсов, сокращении нагрузки на сети. Следующий логичный шаг – запуск мер поддержки, которые к 2030 году позволят увеличить долю «зеленых» домов в стране с 5% до 20%. С точки зрения системной работы ДОМ.РФ уже активно ведет диалог с Минстроем, Минфином, с Банком России, с крупнейшими кредиторами и застройщиками.

Формально в России уже есть налоговые преференции для застройщиков. Например, от части налогообложения освобождают девелоперов, проекты которых имеют высокую энергоэффективность. Однако налоговая льгота не может применяться повсеместно. Чтобы она заработала, конкретный субъект РФ должен принять соответствующий закон на региональном уровне.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Илья Торосов, заместитель министра экономического развития РФ о поддержке «зеленого» строительства:

«Это важная инициатива, которая, надеюсь, нам всем поможет и замотивирует покупать через “зеленую” ипотеку дома с другим классом энергоэффективности. А строителям больше вкладываться именно и финансировать такое строительство. Если увидим, что “зеленый” стандарт зарекомендует себя и увидим, что строительство будет активно развиваться именно в этой части, то будем уже прорабатывать меры поддержки данного направления. И от государства через механизм субсидирования процентной ставки или купонного дохода по таким облигациям, или другие инструменты, которые сейчас мы как раз разрабатываем».

КОНКРЕТНО

Что такое «зеленый» стандарт для многоквартирных домов

Формально национальный стандарт такой же, как мы привыкли видеть на продукты, стройматериалы и технику. Это большой документ за номером ГОСТ Р 70346-2022. Работу над ним с 2021 года вела команда Института развития ДОМ.РФ совместно с Минстроем России. Спрашивали мнение у представителей бизнеса и экспертного сообщества строительного сектора.

По задумке создателей новый ГОСТ должен стать своего рода эталоном для российских девелоперов. Норматив добровольный, но при этом разработчики уверены: будет востребован в стройиндустрии. Покупатели новостроек хотят жить в комфортной и безопасной среде. А с новым «зеленым» стандартом смогут еще и экономить на оплате услуг ЖКХ. Ведь ГОСТ ориентирован на энергоэффективное строительство: чтобы снижать расходы электричества, воды, траты на отопление, нагрузку на инженерные коммуникации города.

«Зеленый» стандарт объединяет 81 критерий в десяти категориях. Прежде всего экологической направленности. Вплоть до отношения строительной бригады к окружающей среде в ходе работ. Вот какие показатели также учтены.

Пройти сертификацию по ГОСТу смогут только дома с класс энергоэффективности А и выше.

Есть требования по использованию нетоксичных материалов, качеству воды и воздуха.

В квартирах должны быть как минимум предчистовая отделка (по-другому ее называют white box).

Инфраструктура для людей с инвалидностью.

Если девелопер захочет получить сертификат соответствия новому ГОСТ, его проект будет проходить оценку по критериям. На их основе ЖК выставят баллы — до 163. Чтобы достичь уровня «удовлетворительно», проект должны оценить не ниже чем на 82 балла, 98 баллов — на «хорошо», не менее 115 баллов — «отлично».

Система многоступенчатая и продуманная. У каждого уровня оценки есть свои обязательные критерии, а на «хорошо» и «отлично» нужно выполнить обязательные критерии для предыдущего уровня.

Первые новостройки по «зеленому» стандарту уже возводят крупные российские застройщики. Они сами выразили желание присоединиться к проекту, чтобы участвовать в его апробации. ЖК по новому ГОСТ сдаются в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке и других регионах.

Найти многоквартирные дома, которые отвечают некоторым критериям нового стандарта (энергоэффективность, инфраструктура и ряд других) можно уже сегодня в Единой информационной системе жилищного строительства — сайт наш.дом.рф. В системе промаркированы здания в соответствии с рядом обязательных критериев ГОСТ Р. Всего подобных проектов в России сейчас около 16% от общего числа домов. При этом в ГОСТ Р — 81 критерий. Поэтому действительно «зеленых» домов по нацстандарту будет меньше — порядка 3-5%.

ВОПРОС РЕБРОМ

Заменит ли «зеленый» стандарт иностранных предшественников?

— В условиях, когда в России приостановили свою деятельность международные системы оценки жилья, фактически подготовлена их замена с учетом национальных особенностей строительства, вобравшая лучший опыт, но при этом «приземленная» на российскую действительность с учетом нашего законодательства, ГОСТов, СНиПов и прочих технических особенностей. Система, по сравнению с западными, понятнее и прозрачнее для российских застройщиков, опирается на российские законодательные и технические нормы и не требует перевода документов, — отвечают в ДОМ.РФ.