БумБатл. Третий сезон: Более 63 тысяч тонн макулатуры и 1,2 миллиона спасенных деревьев

МКОУ Землянская СОШ. Фото: Ирина Ильина

Можете представить, как выглядит пространство в 12 тысяч футбольных полей? Кроме бескрайней территории ничего в голову и не приходит. Так вот именно столько леса (а это около 12 тысяч гектаров) спасли участники третьего сезона #БумБатл, прошедшего с 15 сентября по 15 ноября 2022 года, собрав рекордное количество макулатуры - 63 304 тонны. Все это добро было не выброшено на полигоны, а сдано на переработку.

- «БумБатл-2022» показал беспрецедентные результаты, - сообщила заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко. - Рекордное количество участников - более 2,1 млн человек, рекордное количество тонн собранной макулатуры, и как следствие - рекордный вклад в сохранение экологии нашей страны. Участники акции за 2 месяца спасли от вырубки более 1,2 млн деревьев, сэкономили более 1,2 млн тонн воды, сберегли более 63,3 млн кВт электроэнергии, предотвратили выброс в атмосферу почти 104 тыс. тонн углекислого газа.

Кстати, впервые в БумБатле приняли участие все регионы, акция дотянулась даже до таких труднодоступных локаций как самый северный город России - Певек в Чукотском автономном округе. Активными участниками были как организации, так и индивидуальные участники. От детских садов, школ, колледжей, техникумов и вузов, госучреждений и бизнеса поступило более 1700 заявок.

В акцию активно включился корпоративный сектор: макулатуру сдавали в 254 отделениях «Почты России» в 35 регионах страны, в отделениях Сбера, в городах присутствия предприятий СУЭКа, ЕвроХима, Металлоинвеста, госкорпорации «Росатом», а также впервые в истории БумБатла - на самой северной в мире атомной теплоэлектростанции - ПАТЭС «Академик Ломоносов». Вторсырье сдавали и сотрудники ПСБ.

Но БумБатл – это не только сбор макулатуры, но экопросветительские мероприятия. Они прошли в 65 регионах. Это около 100 событий за два месяца, включая эколекцию звезды сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентины Рубцовой на международном экологическом фестивале «ЭКОфест» в Университете науки и технологий МИСиС, экоуроки на базе экостанций Минпросвещения РФ и «Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей», эколекции и экоквизы от активистов «Молодежки ОНФ». Также активисты «Молодежки» и «Российского движения школьников» посетили с экскурсией 8 предприятий «Лиги переработчиков макулатуры».

ТОП-3 #БУМБАТЛ КОМПАНИЙ

• Первое место. X5 Group - 59 947 тонн макулатуры.

• Второе место. Сбербанк - более 375 тонн бумаги и картона.

• Третье место. «Почта России» - 154,8 тонны макулатуры.

ТОП-10 #БУМБАТЛ РЕГИОНОВ

• Московская область - более 101 тонны бумажного и картонного вторсырья.

• Брянская область - 97,2 тонны макулатуры.

• Санкт-Петербург - 88,4 тонны вторсырья.

• Белгородская область - 87 тонн.

• Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - 65,7 тонны.

• Республика Татарстан - 63,4 тонны.

• Нижегородская область - 55,5 тонн.

• Свердловская область - 53,8 тонны.

• Тамбовская область - 43,7 тонны.

• Тюменская область - 41,9 тонны.

РДШ МБОУ Кировская гимназия. Фото: Ирина Ильина

СПРАВКА «КП»

Акция #Бумбатл проходит по инициативе АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ. #БумБатл реализуется в поддержку национального проекта «Экология». Партнерами проекта выступают Ассоциация «Чистая страна», ППК «Российский экологический оператор», «Молодежка ОНФ», «Лига переработчиков макулатуры», сервис Ubirator, Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников».