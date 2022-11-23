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Экономика23 ноября 2022 13:40

Внесудебное банкротство – нет предела совершенству!

По разным причинам граждане могут утратить возможность расплатиться по своим долгам. Никто не застрахован от изменения внешних обстоятельств, утраты места работы, болезни близких людей
Эксперт ЦСР Илья Зикун

Эксперт ЦСР Илья Зикун

В случае, когда гражданин добросовестно не может возвратить долг, гуманно дать ему возможность освободиться от долгов. Институт банкротства граждан позволяет вернуться к нормальной жизни.

Долгое время для того, чтобы начать жить без долгов, коллекторов, вмешательства суда и приставов-исполнителей, нужно было ждать несколько лет, пока не закончится судебная процедура признания гражданина несостоятельным (банкротом). Годы ожидания и государственного вмешательства могли закончиться ничем. И чаще всего так и было. При отсутствии у гражданина какого-либо имущества, на которое можно было обратить взыскание, время, усилия и расходы кредиторов и государства оказывались напрасными.

В 2020 году в Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – «ФЗ о несостоятельности (банкротстве)») были внесены изменения и закреплена возможность внесудебного банкротства, когда гражданин может быть признан несостоятельным (банкротом) во внесудебном порядке через МФЦ.

Такое освобождение от долгов возможно, если размер задолженности составляет не менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч рублей. На дату подачи заявления в отношении гражданина окончено исполнительное производство в связи с возвращением исполнительного документа взыскателю. По истечении шести месяцев долги гражданина признаются безнадежной задолженностью, и гражданин освобождается от обязательств. Однако если было найдено имущество, которое может быть реализовано в рамках процедуры банкротства, внесудебное банкротство должно быть прекращено.

Сама возможность внесудебного банкротства сомнений не вызывает. Нормы о внесудебном банкротстве стали результатом многих компромиссов. Само внесудебное банкротство имеет ряд преимуществ перед признанием гражданина банкротом в суде. В законе учитываются интересы как должника, так и кредиторов. Введение внесудебного банкротства стало примером гуманного установления баланса интересов без излишнего и бесцельного преследования гражданина.

Однако успешный опыт внесудебного банкротства ставит вопрос и о возможности его улучшения, смягчения некоторых барьеров, которые были поставлены при отчасти осторожном введении нового института в российское законодательство.

Во-первых, гуманная функция внесудебного банкротства оставила за бортом социально незащищенные категории граждан. Хотели помочь, но помощь до некоторых граждан так и не дошла. В случае поступления в течение срока процедуры внесудебного банкротства гражданина в его собственность имущества или иного существенного изменения его имущественного положения, позволяющего полностью или в значительной части исполнить свои обязательства процедура внесудебного банкротства прекращается (п. 1 ст. 223.5 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

Пенсионеры, инвалиды, малоимущие граждане, ветераны труда и боевых действий и другие категории граждан, которым предоставляются социальные меры поддержки, имеют постоянный доход, который может воспрепятствовать реализации внесудебного банкротства. Однако у данных доходов есть ряд особенностей. Например, большинство государственных пособий относятся к выплатам, не облагаемым НДФЛ (ст. 217 Налогового кодекса РФ). Приравнивание таких доходов к заработной плате является нецелесообразным. Данные выплаты имеют целевой характер и рассчитаны, как правило, из минимальных или усредненных потребностей гражданина.

Полученных доходов должно быть в значительной степени достаточно для погашения задолженности. Только в этом случае внесудебное банкротство может быть прекращено. Однако ведь и социальные выплаты осуществляются ежемесячно и за 6 месяцев их сумма может превысить 50 тысяч рублей. В кой-то веке вопрос не в количестве денег. А в их целевом назначении.

Для социально незащищенных категорий граждан и социальных выплат целесообразно предусмотреть исключение из правила прекращения внесудебного банкротства.

Во-вторых, с течением времени, ростом инфляции, изменением экономической обстановки возникает потребность изменения условий проведения внесудебного банкротства. Условие о том, что размер задолженности должен составлять не менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч рублей, уже может быть скорректировано.

Нижний барьер (не менее 50 тысяч рублей) выполняет функцию защиты системы от слишком большого потока заявлений о внесудебном банкротстве. Но система МФЦ уже приспособилась и показывает свою эффективность. «Обвал» системы МФЦ мог произойти в начале, когда права на внесудебное банкротство у граждан не было и вдруг оно появилось. Сейчас деятельность по внесудебному банкротству осуществляется планово, что дает возможность увеличить административную нагрузку.

Верхний барьер (не более 500 тысяч рублей) выполняет функцию соблюдения интересов кредиторов гражданина. В случае с внесудебным банкротством бремя поиска имущества гражданина перекладывается на кредиторов и имеет усеченный характер в сравнении с признанием гражданина банкротом в суде. Ограничен срок поиска имущества (внесудебное банкротство длится 6 месяцев, а судебное банкротство с учетом возможности продления процедуры судом заранее установленного срока, по сути, не имеет). Не назначается специальное лицо, ответственное за поиск имущества (финансовый управляющий).

Однако в случае с «крупной» задолженностью кредиторы имеют право рассчитывать на проведение полноценной процедуры отыскания имущества. Интерес кредиторов необходимо учитывать, а перераспределение бремени отыскания имущества должно иметь свой предел. Однако с ростом инфляции и в ситуации нестабильной экономики верхний барьер может быть увеличен, т.к. фиксированная сумма с каждым годом обесценивается, что приводит к выхолащиванию института в целом.

Таким образом, условия внесудебного банкротства не только могут, но и должны с течением времени пересматриваться. А с учетом значения внесудебного банкротства как исключения из общего правила тенденция улучшения должна быть в пользу интересов должника, а не кредиторов.

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