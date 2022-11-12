В Санкт-Петербурге бизнес и общественники подписали Национальный инклюзивный договор

Александр Пироженко, директор дивизиона «Качество жизни» Агентства стратегических инициатив (АСИ). Фото: Проект "Открыто для всех"

Более 67% россиян с инвалидностью хотят работать, но нашли себе место на рынке труда только 25%. Такие результаты получила команда проекта «Открыто для всех», которая совместно с НАФИ провела опрос среди людей с ограниченными возможностями. Чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, проект “Открыто для всех” работает над созданием сообщества инклюзивного бизнеса, чтобы в России стало больше инклюзивных организаций, а людям с инвалидностью стали доступнее возможности путешествовать, работать, учиться, отдыхать.

7 и 8 ноября в Санкт-Петербурге прошла большая конференция «Баркемп 2022», в которой приняли участие представители бизнеса и крупнейших фондов, работающих над созданием инклюзивной среды: Агентство стратегических инициатив, Фонд содействия инновациям, Фонд СКОЛКОВО, Платформа НТИ, Точка Кипения - Санкт-Петербург и другие. Для участников провели лекции, мастер-классы, панельные сессии, дискуссии, круглые столы. А итогом встречи стало торжественное подписание Национального инклюзивного договора – одного из ключевых элементов проекта «Открыто для всех».

Как рассказали организаторы конференции, подписывая документ, компания выражает манифест о важности увеличения доступности товаров, услуг и сервисов для людей с инвалидностью и публично заявляет о готовности внедрения в свою деятельность инклюзивных практик.

Среди тех, кто стал участником договора, крупнейшие федеральные компании, коммерческие организации из регионов России. Каждый из них будет работать над тем, чтобы доступная среда стала доступной не только по части пандусов. Одни компании займутся созданием рабочих мест для людей с инвалидностью, другие – обеспечат доступность товаров и услуг для всех категорий граждан.

В проекте «Открыто для всех» не только в рамках форума, но и вне его, ведут большую просветительскую работу. Для представителей бизнеса проводят прямые эфиры с экспертами, на которых объясняют, с чего начать внедрять инклюзивную стратегию, какие условия найма сотрудников с инвалидностью, какие есть особенности ведения инклюзивных проектов. А еще – дают четкий ответ на вопрос, зачем это нужно самим компаниями. Например, бизнес получает экономические льготы, может обратиться за дополнительным государственным финансированием, получить от экспертов инструкции по внедрению инклюзивных практик, это и улучшение имиджа компании в глазах клиента.

Как отмечают организаторы мероприятия, основными задачами, которые ставит перед собой проект «Открыто для всех», является мотивация представителей бизнеса к адаптации своих товаров и услуг под потребности лиц с инвалидностью, а также организация рабочих мест для ЛСИ и их трудоустройство.

“К сожалению, на сегодняшний день более 50% работодателей говорят о том, что не имеют возможности трудоустроить лиц с инвалидностью или же адаптировать свои товары и услуги. И мы хотим, чтобы уже в ближайшем будущем эта ситуация кардинально изменилась”, - отмечает Александр Пироженко, директор дивизиона «Качество жизни» Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Кроме того, проект «Открыто для всех» знакомит бизнес-общественность с успешным опытом интеграции инвалидов в активную социальную жизнь. Например, с помощью проекта Globe4all у каждого путешественника есть возможность заказать экскурсию по маршруту, доступному для инвалидной коляски. Проект «Концерт в темноте» проводит необычные мероприятия с участием музыкантов с нарушением зрения. В зал зрителей тоже сопровождают незрячие гиды. А сам концерт проходит при выключенном свете. Или проект «VR GO», команда которого использует технологии виртуальной реальности для создания программы двигательной реабилитации людей с инвалидностью.

У движения «Открыто для всех» становится не только больше с каждым годом участников и единомышленников, но и больше людей, готовых помочь в продвижении главной идеи проекта. В ноябре у программы появились шесть амбассадоров. Среди них Александра Калашникова, руководитель по развитию социальных проектов медиахолдинга «Комсомольская правда», руководитель проекта «Открытые НКО», Ирина Дрозденко, председатель совета благотворительного фонда «Место под солнцем», Дарья Кузнецова, директор фонда «Активная жизнь», руководители благотворительных организаций, спортсмены – чемпионы Паралимпийских игр.

Амбассадоры проекта не просто вносят свой вклад в формирование сообщества инклюзивного бизнеса, каждый их них поддерживает инклюзию как принцип построения современного общества

Проект «Открытые НКО» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.