Город Ослов: столице Норвегии дадут второе название

Осло может получить второе название - OsLove - именно с заглавной L. Фото: Shutterstock

Предложение городского совета Осло выглядит следующим образом: Осло как столица многоязычной страны должна иметь два названия по аналогии со столицей Бельгии Брюсселем: для франкофонов - Bruxelles, а для говорящих на голландском - Brussel. Таким образом, Осло может получить второе название - OsLove - именно с заглавной L. Такое написание норвежской столицы получило широкое распространение в соцсетях после того, как в 2011 году Андерс Брейвик расстрелял более 70 человек в молодежном лагере. Используя такой хештег, пользователи хотели показать, что люди должны объединиться и любить друг друга вне зависимости от вероисповедания и расы.

Инициатива исходит от саамов (они же лапландцы), которых насчитывается в Норвегии около 50 тысяч человек, они составляют менее 1% населения страны. Эта народность населяет несколько стран - Норвегию, Финляндию и Россию. И как отмечает автор материала American Spectator, саамы не являются коренными жителями района рядом с Осло, их собственная столица, Карашок, находится более чем в тысяче километрах к северу. Более того, существует около 12 различных саамских языков, которые заметно отличаются друг от друга по лексике и грамматике. Ну и «любовь» - ни на одном из них не переводилась бы схожим образом как «love».

Автор высказывает предположение, что подобные инициативы исходят исключительно от политиков, которые испытывают модное чувство вины перед малыми народами. Только в данной истории есть одно «но»: в отличие от американцев, австралийцев или канадцев, которые пришли на земли, где уже проживали аборигены, норвежцы изначально проживали на своей территории, а вот те же саамы пришли в Норвегию намного позднее.

Подобное двойное название давно уже применяется в финском городе Турку, на шведский манер его называют Або. К слову, до 1917 года, пока Финляндия была частью Российской Империи, в русском языке употреблялась шведская версия. Сейчас город официально двуязычный: 87% жителей используют финский язык и почти 5,5% - шведский.

Куда более масштабная ситуация наблюдается в Новой Зеландии. Там практически все острова носят двойное название - официальное и неофициальное, например, Те Вайпоунаму или Южный остров или Те Ика-а-Мауи или Северный Остров.

В Уэльсе написание большинства географических названий на английском и валлийском совпадает. Однако есть ряд названий, которые разнятся как в написании, так и произношении - Caerffili/Caerphilly , Rhaglan/Raglan , Treorci/Treorchy. Поэтому довольно часто все названия дублируются на двух языках.