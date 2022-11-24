Сам такой: Стрелок, убивший в США посетителей гей-глуба, оказался представителем ЛГБТ-сообщества

Пять человек погибли, более 20 получили ранения различной степени тяжести Фото: REUTERS

Адвокаты 22-летнего Андерсона Ли Олдрича, устроившего смертельную стрельбу в одном из гей-клубов Колорадо несколько дней назад, заявили, что их клиент относится к небинарным личностям и требует использования местоимений «они/их» для своей идентификации.

Откровения защитников обвиняемого в нападении на гостей заведения ClubQ Олдрича прозвучали накануне слушания по делу о стрельбе и убийстве пяти человек.

19 ноября молодой человек ворвался в клуб и открыл стрельбу из пистолета. Пять человек погибли, более 20 получили ранения различной степени тяжести. Двое гостей клуба кинулись на стрелка, вырвали у него из рук оружие и, свалив на пол, удерживали до прибытия полиции.

Предварительно прокуратура заявила, что предъявит Олдричу обвинения в нападении на почве ненависти к людям сложной гендерной идентификации, однако заявления адвокатов могут потребовать изменения формулировок.

Кроме того, стало известно, что обвиняемый несколько лет назад изменил имя и фамилию, что прервать связь со своим отцом, находящимся в заключении актером порнофильмов, который, по словам молодого человека, сильно издевался над ним в детстве.

В прошлом году Олдрич был задержан полицией после того, как его мать обратилась с жалобой об угрозах взорвать ее вместе с домом. Поскольку взрывчатки у подозреваемого не нашлось, его отпустили.