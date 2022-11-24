Мы все вышли из советской шинели

По видеосвязи к участникам форума из Донецка обратился глава ДНР Денис Пушилин. Фото: Игорь Якунин

В числе организаторов этого масштабного мероприятия - Российское военно-историческое общество при поддержке Министерства просвещения. Гостями Форума стали государственные деятели, видные ученые и политики, педагоги, лидеры общественного мнения, послы бывших республик, входивших в состав СССР, и дипломаты стран Латинской Америки и Азии.

Помощник президента и глава РВИО Владимир Мединский, открывая пленарное заседание (которое завершало второй день форума), говорил о месте СССР в тысячелетней истории нашей страны.

- Был ли Советский Союз продолжателем дела Российской империи, когда она начала распадаться? - предлагал поразмышлять всем вместе господин Мединский, - Может быть, СССР стал скрепой, а уже его распад — оказался развалом исторической России?

Прозвучали и вопросы о том, был ли Союз экономически смертельно болен и можно было бы его сохранить и нужно ли сейчас говорить о возможности возрождения .

В любом случае, по мнению Мединского, СССР оказался первым цивилизационным проектом в истории человечества, когда была предпринята попытка построить государство на принципах гуманизма применительно к каждому гражданину этого государства.

Сенатор Алексей Пушков, развивая эту мысль, напомнил, что в мире существует несколько цивилизационных центров, способных самостоятельно генерировать критерии развития, и Россия — один из них.

- Европа, в которой после нашего космического прорыва именно советскую систему образования брала за образец, сейчас утрачивает свою цивилизационную идентичность, - подчеркнул сенатор, - Мы пытались встроиться в западную цивилизацию, но эти попытки потерпели крах. В рамках этих попыток нам предлагали «отряхнуть прах прошлого». То есть — забыть опыт победы в Великой Войне или покорения космоса?

Господин Пушков, говоря о том, что СССР дал образец того, как в рамках большой страны возможно гармоничное межнациональное развитие и взаимодействие, задал вопрос, не являются ли Русское царство, Российская империя, СССР и Российская Федерация разными формами существования одной нации?

По видеосвязи к участникам форума из Донецка обратился глава ДНР Денис Пушилин.

- Донбасс все эти годы сохранял историческую память, а Украина ее разрушала, - подчеркнул руководитель республики, - развал СССР стал травмой для русскоязычных жителей многих республик, но Украины — особенно. Ведь последовавшие после крушения Советского Союза 30 лет здесь методично искоренялось все русское. При том русский — это не национальность, а мировоззрение, например, на Донбассе мирно живут представители более 130 национальностей.

Большинство выступавших так или иначе касались темы сохранения исторической памяти и необходимости исторического образования школьников. Говорили об этом и глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, и глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информсообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, и глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Предметно остановился на этой проблеме научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик Александр Чубарьян.

- В советское время не было разрыва между школой и наукой и была общая идеология, - напомнил академик, - сейчас возвращается научный подход к единому восприятию истории и единым принципам и подходам к ее преподаванию в школе.

Александр Оганович сообщил о том, что, например, в странах Прибалтики, советский период вообще исключен из курсов национальной истории. Что касается восприятия современной России как «продолжения или продолжателя СССР, академик счел это не вполне корректным.

Глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий одной из наших главных цивилизационных задач в постсоветский период назвал преодоление печальной тенденции — снижение значения русского языка в мире.

- К моменту крушения СССР в мире более 350 миллионов человек говорили по русски, а сегодня, 30 лет спустя — всего 270 миллионов, - выразил озабоченность Слуцкий, - Ни один другой язык не исчезает с лица планеты с такой скоростью. А ведь в наших вузах учились студенты из сотни стран, многие из них до сих пор занимают лидерские позиции в странах Африки и Латинской Америке в политике и в бизнесе.

Гости из Италии, издатель Сандро Тети и экс-дипломат Альберто Браданини (по видеосвязи) подчеркнули значимость советского культурного и политического наследия и необходимость его переосмысления в условиях 21 века, особенно в рамках «противостояния цивилизаций».

В рамках форума участники обсудили темы «Что мы взяли бы с собой в настоящее из СССР, а что оставили бы там навсегда?», «СССР — история и память» «СССР — глобальный форсайт», провели дискуссию «Культура сквозь призму времени» и встречу с военкорами.