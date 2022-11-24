«Полностью довольны 2%»: эксперты выяснили, насколько россиян устраивает бесплатная медпомощь в 2022 году

Уровень удовлетворенности россиян медпомощью за последние годы вырос Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Насколько вас устраивает бесплатная медпомощь по полису ОМС в вашей районной поликлинике и в больницах? С какими проблемами вы сталкиваетесь чаще всего? В этом году стало лучше или хуже? Такие вопросы задали жителям разных регионов страны в ходе исследования, организованного Всероссийским союзом пациентов совместно с Центром «Социальная механика». Об итогах рассказала на XIII Всероссийском конгрессе пациентов замдиректора центра Татьяна Фомина.

- Если сравнивать 2021 и 2022 годы, то удовлетворенность пациентов медпомощью в целом выросла. Так называемый индекс удовлетворенности может колебаться от -1 до +1. В прошлом году показатель составлял -0,1. В этом году индекс сместился из отрицательной стороны шкалы в положительную. И составил +0,1%. Можно сказать, что количество граждан, которых устраивает и не устраивает медпомощь по ОМС, примерно 50 на 50, - пояснила Фомина. - Безусловно, это положительная тенденция.

Если переводить индекс в проценты, то получится, что примерно на 15% граждан больше в этом году заявили, что их устраивает отечественная бесплатная медицина. Люди считают себя удовлетворенными, когда получили медпомощь, соответствующую их ожиданиям, уточнила эксперт. Если же хоть в чем-то надежды оказываются не оправданы, респонденты ставят галочку в графу «не удовлетворен». То есть, нужно учитывать, что оценочное, субъективное отношение пациента играет немалую роль.

Что чаще всего не устраивало россиян при обращении в районные поликлиники и больницы в 2022 году? Топ-три причины, вызвавших недовольство, выглядят так:

- отношение врачей и медсестер. Половина участников опроса пожаловались на «некорректное поведение медработников»;

- слишком долгое ожидание приема или обследований;

- отсутствие необходимых врачей-специалистов либо «ограниченный доступ к ним».

Также социологи проверили мнение россиян о поликлиниках и больницах по отдельности. И здесь вскрылся впечатляющий факт: только 2% респондентов полностью устраивает медпомощь в районных поликлиниках. Такие счастливчики заявили, что не столкнулись ни с одной проблемой. Остальные 98% сообщили, что у них что-то пошло не так. Кто-то не мог дозвониться до регистратуры. К слову, в телеграм-каналах время от времени появляются описания случаев, когда пациенты в глубинке набирают номер своей районки по несколько десятков и даже сотен раз. Кто-то не смог быстро попасть к необходимому врачу или вызвать доктора на дом. Плюс та самая популярная жалоба на «некорректное поведение медработников».

Что касается больниц, то здесь главной проблемой пациентов оказались «дополнительные финансовые затраты». В каких-то случаях это могут быть злоупотребления, когда у больных требуют доплатить за то, что по закону полагается бесплатно. С другой стороны, некоторые препараты, процедуры или сервисные услуги не входят в программы госгарантий бесплатной медпомощи. Так что требование платы за них легально, что не отменяет недовольства пациентов.

КСТАТИ

Как пациенты относятся к цифровизации

Электронные медкарты, рецепты, запись к врачу онлайн - все это плоды цифровизации здравоохранения. 80% участников опроса подтвердили, что понимают преимущества таких технологий, рассказала Татьяна Фомина. Прежде всего пациентов радует, что благодаря электронному документообороту врачи разных медучреждений могут получать информацию об истории болезни, динамике состояния больного. Не надо хранить дома и носить с собой ворох бумажек обо всех обследованиях и анализах за прошедшие годы.

В то же время люди говорят, что опасаются пропажи информации (что, если электричество пропадет?) и несанкционированного доступа к персональным данным о здоровье.

НА ЗАМЕТКУ

Куда обращаться, если вы недовольны бесплатной медпомощью

1. Главврач поликлиники/ больницы.

Он отвечает за качество работы своих подчиненных и может применять к ним взыскания, если подтвердится нарушение прав пациентов.

2. Страховая медицинская организация, выдавшая вам полис ОМС.

Специалисты таких организаций консультируют пациентов по различным вопросам, в том числе - что полагается бесплатно в том или ином регионе (в ряде случаев есть специфика). Также страховые представители принимают меры, если больной не может попасть к необходимому врачу-специалисту, затягиваются сроки обследований, некачественно оказана медпомощь и т. д. Эксперты советуют иметь номер колл-центра своей страховой медицинской организации в записной книжке смартфона, чтобы при необходимости быстро обращаться за помощью.

3. Горячие линии региональных органов здравоохранения. Такие есть при всех министерствах, департаментах и комитетах здравоохранения российских регионов.