«Купон на рандом» — ВКонтакте проводит масштабный конкурс для поддержки сообществ с призовым фондом в 10 млн рублей

Победители смогут потратить выигрыш на продвижение в социальной сети — это поможет администраторам пабликов найти свою аудиторию и привлечь ещё больше подписчиков

Команда ВКонтакте запустила «Купон на рандом»: масштабную игру для администраторов сообществ и их подписчиков, где побеждают все — лучшие, худшие и даже случайные участники. Победители разделят общий призовой фонд — купоны на продвижение ВКонтакте эквивалентом в 10 млн рублей, а главный счастливчик заберёт купон на сумму в один миллион рублей.

Каждую неделю до 14 декабря администраторов сообществ будут ждать задания — все они будут касаться различных инструментов для создания контента в соцсети. Например, для публикации плейлистов и клипов, запуска флешмобов в комментариях. После выполнения заданий администраторы сообществ-участников будут получать купоны на рекламу. Для каждого из четырёх победителей этапов приготовили купон на 750 тысяч рублей. В финале игры между ними будет разыгран суперприз: миллион рублей на рекламу.

Чтобы получить задание, нужно зайти в специальное мини-приложение ВКонтакте, а посты отмечать хештегом #купоннарандом.

ВКонтакте объединяет миллионы создателей контента. Они ведут сообщества, находят свою аудиторию и делятся видео, клипами, музыкой, фото, подкастами, историями: ежегодно авторы публикуют свыше 5,6 млрд материалов. Команда развивает алгоритмы для продвижения контента в ленте и рекомендациях, а зарабатывать авторам помогают партнёрская программа, VK Donut и другие инструменты.