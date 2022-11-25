Мирная жизнь набирает обороты

Музей «Каменная могила» станет филиалом федерального музея «Херсонес Таврический» и получит дополнительные возможности для развития. Решение о новом статусе было принято Президентом России 4 ноября.
Соответствующую просьбу высказал председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время встречи с Владимиром Путиным.
- Это объект и природного, и культурного наследия, он содержит наскальные надписи древнего человека. Музею сейчас сложно, чтобы его поддержать и сохранить, есть такое предложение, идея сделать его филиалом федерального музея, - сказал Нарышкин.
По сообщению Нарышкина, эта схема согласована с руководством музеев, Министерство культуры подобную инициативу также поддерживает.
Владимир Путин согласился с подобными мерами, направленными на сохранение исторического наследия.
В честь Дня народного единства, 4 ноября, студентам из Мелитополя провели экскурсию по Севастополю. Она стала возможной благодаря проекту «Почувствуй город».
Ребята познакомились с историей города-героя, который в годы войны до последнего держал оборону, был сильно разрушен. Теперь же Севастополь - одно из любимых туристических мест страны.
Ребятам устроили активно-познавательный день. Они побывали на экскурсии в Центре военно-патриотического воспитания, поучаствовали в викторине и увидели своими глазами традиционное заступление школьников на Пост № 1. А также написали Большой этнографический диктант и познакомились с историей древнего города в Херсонесе.
Мелитопольские спортсмены завоевали призовые места на турнире по боксу в Севастополе. Соревнования проходили со 2 по 4 ноября в память о судье международного класса Андрее Таранове.
Директор детско-юношеской спортивной школы № 1 Михаил Сербаев, а также его заместитель Александр Чуб - действующие тренеры, отлично подготовили спортсменов к выступлению. Воспитанники ДЮСШ № 1 заняли 7 призовых мест:
Иванов Богдан, 2007 г. - 1-е место
Емец Руслан, 2008 г. - 2-е место
Крохин Тимур, 2009 г. - 2-е место
Коленик Егор, 2007 г. - 2-е место
Панфёров Илья, 2007 г. - 3-е место
Уханов Родион, 2008 г. - 3-е место
Павлов Илья, 2005 г. - 3-е место
В Мирненском сельском поселении прошел турнир по мини-футболу. В соревновании приняли участие команды из Мирного и Новофилипповки.
Соревнования были организованы как для детей, так и для взрослых.
А в городе Евпатория с 3 по 9 ноября проходил турнир по футболу среди юношей. В нем участвовали команды из Запорожской и Херсонской областей, ДНР, ЛНР, Республики Крым и Севастополя.
Команда Запорожской области по результатам сыгранных матчей заняла 4-е место. Спортсменов поощрили почетными грамотами и кубком.
В Мелитополе 6 ноября прошло открытое первенство по шахматам. В первый день игры организовали для участников с первым юношеским разрядом. Затем за шахматной доской сошлись дети со вторым и третьим разрядами.
В Запорожской области 11 ноября состоялся Первый окружной молодежный образовательный форум #ЮгМолодой. Для участников форума выступили заслуженная артистка России Юлия Чичерина, репер Аким Апачев, резиденты арт-кластера «Таврида» совместно со студией танца «Марта».
Форум продлился три дня. Участников ждала насыщенная образовательная программа, мастер-классы, встречи с интересными людьми. Например, военный корреспондент Семен Пегов поделился с молодежью собственным опытом в сфере журналистики, рассказал секреты успеха и развития проекта WarGonzo. А военный корреспондент Владлен Татарский провел мастер-класс в форме интерактива. Он подробно объяснил особенности работы с платформой Telegram, поделился практическими советами по ведению каналов, рассказал, как сделать так, чтобы публикации были актуальны и интересны аудитории.
4 ноября сотрудники департамента культуры, спорта и молодежи администрации Мелитополя провели молодежный квиз «Единство в нас», посвященный Дню народного единства. Ребята, пришедшие в этот день на мероприятие, отвечали на вопросы викторины, получили положительные эмоции и новые знания.
Деятели искусств из Запорожской области знакомят жителей российских регионов со своим творчеством. Так, 10 ноября воспитанники Бердянской музыкальной школы приняли участие во Всероссийском фестивале «Душа баяна», проходившем в Самаре. Юные музыканты вышли в суперфинал и стали призерами конкурса.
В Крыму делегация Запорожской области приняла участие в выставочном цикле программы «Русское единство». В рамках программы свои работы представили художники Дмитрий и Ольга Барабаш из Васильевки.
Коллекция Мелитопольского государственного краеведческого музея пополнилась семью православными иконами. Их пытались незаконно вывезти из Энергодара, где они были обнаружены в недостроенном здании храма раскольнической ПЦУ. К счастью, попытку пресекли спецслужбы России. Предметы музейного значения опишут и подготовят все необходимые документы для дальнейшей реставрации. По мнению местных специалистов, возраст икон - конец XVIII - начало XIX века. Три из них были написаны профессиональными иконописцами. Остальные, скорее всего, дело рук местных мастеров.
Студенты Мелитопольского государственного университета им. Макаренко и Мелитопольского многопрофильного колледжа отпраздновали Осенний бал. Дело было в последний день октября. На балу выступали выпускники хореографического отделения детской школы искусств.
Осенний бал организован и проведен при поддержке министерства по молодежной политике и министерства культуры и спорта Запорожской области.