Мирная жизнь набирает обороты

НОВЫЙ СТАТУС ОТ ПРЕЗИДЕНТА

Музей «Каменная могила» станет филиалом федерального музея «Херсонес Таврический» и получит дополнительные возможности для развития. Решение о новом статусе было принято Президентом России 4 ноября.

Соответствующую просьбу высказал председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время встречи с Владимиром Путиным.

- Это объект и природного, и культурного наследия, он содержит наскальные надписи древнего человека. Музею сейчас сложно, чтобы его поддержать и сохранить, есть такое предложение, идея сделать его филиалом федерального музея, - сказал Нарышкин.

По сообщению Нарышкина, эта схема согласована с руководством музеев, Министерство культуры подобную инициативу также поддерживает.

Владимир Путин согласился с подобными мерами, направленными на сохранение исторического наследия.

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА В ГОРОДЕ-ГЕРОЕ

В честь Дня народного единства, 4 ноября, студентам из Мелитополя провели экскурсию по Севастополю. Она стала возможной благодаря проекту «Почувствуй город».

Ребята познакомились с историей города-героя, который в годы войны до последнего держал оборону, был сильно разрушен. Теперь же Севастополь - одно из любимых туристических мест страны.

Ребятам устроили активно-познавательный день. Они побывали на экскурсии в Центре военно-патриотического воспитания, поучаствовали в викторине и увидели своими глазами традиционное заступление школьников на Пост № 1. А также написали Большой этнографический диктант и познакомились с историей древнего города в Херсонесе.

УДАРНО ПОСОРЕВНОВАЛИСЬ

Мелитопольские спортсмены завоевали призовые места на турнире по боксу в Севастополе. Соревнования проходили со 2 по 4 ноября в память о судье международного класса Андрее Таранове.

Директор детско-юношеской спортивной школы № 1 Михаил Сербаев, а также его заместитель Александр Чуб - действующие тренеры, отлично подготовили спортсменов к выступлению. Воспитанники ДЮСШ № 1 заняли 7 призовых мест:

Иванов Богдан, 2007 г. - 1-е место

Емец Руслан, 2008 г. - 2-е место

Крохин Тимур, 2009 г. - 2-е место

Коленик Егор, 2007 г. - 2-е место

Панфёров Илья, 2007 г. - 3-е место

Уханов Родион, 2008 г. - 3-е место

Павлов Илья, 2005 г. - 3-е место

ФУТБОЛ С БОЛЬШИМ АЗАРТОМ

В Мирненском сельском поселении прошел турнир по мини-футболу. В соревновании приняли участие команды из Мирного и Новофилипповки.

Соревнования были организованы как для детей, так и для взрослых.

А в городе Евпатория с 3 по 9 ноября проходил турнир по футболу среди юношей. В нем участвовали команды из Запорожской и Херсонской областей, ДНР, ЛНР, Республики Крым и Севастополя.

Команда Запорожской области по результатам сыгранных матчей заняла 4-е место. Спортсменов поощрили почетными грамотами и кубком.

ХОД КОНЕМ

В Мелитополе 6 ноября прошло открытое первенство по шахматам. В первый день игры организовали для участников с первым юношеским разрядом. Затем за шахматной доской сошлись дети со вторым и третьим разрядами.

ЮГ МОЛОДОЙ

В Запорожской области 11 ноября состоялся Первый окружной молодежный образовательный форум #ЮгМолодой. Для участников форума выступили заслуженная артистка России Юлия Чичерина, репер Аким Апачев, резиденты арт-кластера «Таврида» совместно со студией танца «Марта».

Форум продлился три дня. Участников ждала насыщенная образовательная программа, мастер-классы, встречи с интересными людьми. Например, военный корреспондент Семен Пегов поделился с молодежью собственным опытом в сфере журналистики, рассказал секреты успеха и развития проекта WarGonzo. А военный корреспондент Владлен Татарский провел мастер-класс в форме интерактива. Он подробно объяснил особенности работы с платформой Telegram, поделился практическими советами по ведению каналов, рассказал, как сделать так, чтобы публикации были актуальны и интересны аудитории.

КВИЗ ДЛЯ ДЕТЕЙ

4 ноября сотрудники департамента культуры, спорта и молодежи администрации Мелитополя провели молодежный квиз «Единство в нас», посвященный Дню народного единства. Ребята, пришедшие в этот день на мероприятие, отвечали на вопросы викторины, получили положительные эмоции и новые знания.

ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ

Деятели искусств из Запорожской области знакомят жителей российских регионов со своим творчеством. Так, 10 ноября воспитанники Бердянской музыкальной школы приняли участие во Всероссийском фестивале «Душа баяна», проходившем в Самаре. Юные музыканты вышли в суперфинал и стали призерами конкурса.

В Крыму делегация Запорожской области приняла участие в выставочном цикле программы «Русское единство». В рамках программы свои работы представили художники Дмитрий и Ольга Барабаш из Васильевки.

ИКОНЫ ОСТАНУТСЯ НА РОДИНЕ

Коллекция Мелитопольского государственного краеведческого музея пополнилась семью православными иконами. Их пытались незаконно вывезти из Энергодара, где они были обнаружены в недостроенном здании храма раскольнической ПЦУ. К счастью, попытку пресекли спецслужбы России. Предметы музейного значения опишут и подготовят все необходимые документы для дальнейшей реставрации. По мнению местных специалистов, возраст икон - конец XVIII - начало XIX века. Три из них были написаны профессиональными иконописцами. Остальные, скорее всего, дело рук местных мастеров.

ОСЕННИЙ БАЛ

Студенты Мелитопольского государственного университета им. Макаренко и Мелитопольского многопрофильного колледжа отпраздновали Осенний бал. Дело было в последний день октября. На балу выступали выпускники хореографического отделения детской школы искусств.

Осенний бал организован и проведен при поддержке министерства по молодежной политике и министерства культуры и спорта Запорожской области.