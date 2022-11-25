Студенты Донбасса будут демобилизованы из армии

МОЛОДЕЖЬ ДОЛЖНА УЧИТЬСЯ

Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал решение главы государства справедливым.

- В республиках Донбасса сразу после начала СВО была проведена всеобщая мобилизация, в рамках которой и студентов тоже призвали на службу. Теперь мы субъект Российской Федерации, и совершенно справедливо, что наши студенты, как и в других регионах РФ, вернутся к учебе в своих вузах, - отметил Пушилин.

- Действительно, студентам следует учиться наукам, в вузах они полезнее, чем на фронте. Но лично для меня еще остается вопрос студентов-добровольцев. Понятно, в молодости глаза горят, кровь кипит, хочется защищать Родину, внести свой вклад в историю. Но ведь и высшее образование лучше получить в молодости. Потом это будет сложнее. Возможно, их тоже нужно мягко убеждать вернуться в аудитории, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко.

ЮНОШИ ВЕРНУТСЯ ДОМОЙ

Ранее многие эксперты говорили о том, что всеобщая мобилизация мужчин от 18 до 55 лет в ДНР сопровождалась некоторыми перекосами. В частности, призывали граждан, у которых было право на отсрочку.

Сам Денис Пушилин приводит историю юноши Никиты Гладких, который попал под мобилизацию прямо со школьной скамьи. Подошел возраст 18 лет - ему вручили повестку, и он пошел вместе со всеми в казармы.

Сейчас Никита уже не на линии соприкосновения с ВСУ, а проходит реабилитацию. Денис Пушилин лично интересовался судьбой юноши и добивался его возвращения к учебникам.

«Подобные факты, допущенные во время мобилизации, являются преступными, - написал в своем телеграм-канале врио главы ДНР. - В настоящий момент проверку обстоятельств дела проводит Генеральная прокуратура».

- Мы обязательно предоставим ему льготные условия для поступления - ведь придет время, когда нам понадобятся архитекторы нового, возрожденного Донбасса, - отметил Денис Пушилин.

Наталья.

- Это самая хорошая новость, - коротко сказала мать Никиты Наталья.

Матери многих студентов с нетерпением ждут возвращения своих сыновей из казарм.

Марина Петриченко.

- Мой сын Сергей, студент ДонНТУ, ушел на защиту республики в марте, - говорит Марина Петриченко. - Получил повестку, сказал, что уклоняться не будет, стыдно перед отцом и дедом, они были военными. Конечно, я плакала ночи напролет. Он увлекался военной литературой, играл в военные игры на компьютере. Но я за него боялась, физически он не очень развит, худенький. А его определили в помощники артиллеристов. Отправили на Волновахское направление, потом в район Песок. На связь выходил редко. Но это были счастливые минуты! Все говорил, что скоро вернется. Я, когда узнала, что российских студентов не мобилизуют, просто ликовала от надежды. Мы же теперь - часть России. Значит и Сережа вернется. Вчера после слов Дмитрия Пескова о демобилизации сын прислал СМС: «Мама, скоро буду дома!».Теперь бегаю по магазинам, рынкам. Хочу приготовить ему что-то вкусненькое.