Подготовлен проект новой Конституции ЛНР

Первый заместитель председателя парламента ЛНР Дмитрий Хорошилов сообщил, что новый вариант Конституции, принять который планируется до конца года, сохранит главные нормы, заложенные в 2014 году.

- В принципе текст готов, идут обсуждения. Но я надеюсь, что в ближайшее время наш Основной Закон будет принят, - сказал Хорошилов.

Он подчеркнул, что ЛНР останется в статусе Народной Республики.

- И нам бы хотелось, мы предлагаем, чтобы парламент наш, Народный Совет, также оставил свое название, - добавил первый зампред.

Глава Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко более детально остановился на дорожной карте и изменениях, которые коснутся структуры органов власти.

Глава Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко.

- У нас одним из первых законов будет обновленная Конституция, которая будет соответствовать уже субъекту Российской Федерации, - сказал спикер парламента. - Дорожная карта подразумевает, что как только мы принимаем Основной Закон - Конституцию, - то соответственно все проекты законов будут не муниципальные, а непосредственно субъекта РФ.

Мирошниченко обратил внимание, что парламент ЛНР последние пять лет готовил законодательную базу республики, ориентируясь на российскую. Это упрощает и ускоряет процесс интеграции.

- Думаю, мы закончим раньше чем до 2026 года (такой срок отведен федеральным конституционным законом. - Авт.). Мы уже готовились к тому, что когда вступим в Российскую Федерацию, то будем применять российские стандарты законодательства, - отметил спикер.

КОГДА ПРОЙДУТ ВЫБОРЫ

Выборы в Народный Совет ЛНР пройдут 10 сентября 2023 года. До этого времени сохранятся полномочия у действующего состава парламента, который вправе принимать Конституцию ЛНР, а также законы и иные нормативные акты, не противоречащие Конституции и федеральному законодательству РФ.

В сентябре также пройдут выборы в городские и районные советы. Мирошниченко отметил, что органы местного самоуправления в республике будут создаваться впервые.

- В ЛНР действовала законодательная власть только в лице Народного Совета. На следующий же год у нас, как у субъекта Российской Федерации, должны быть сформированы городские, районные советы - муниципальная власть, - сообщил спикер.

Он подчеркнул, что местные органы власти будут избираться во всех городах и районах - в том числе в освобожденных, несмотря на сложную обстановку на линии фронта. Председатель Народного Совета уверен, что к этому времени получится организовать избирательный процесс.

- Времени более чем достаточно. Несмотря на военное положение и боевые действия, вся территория Луганской Народной Республики будет принимать участие в выборах, которые уже пройдут как в субъекте Российской Федерации, - заявил Мирошниченко.

О ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ В ГОСДУМЕ И СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Спикер парламента прокомментировал вопрос представительства ЛНР в составе Госдумы и Совета Федерации РФ.

- В Государственную Думу мы уже вошли - Виктор Водолацкий официально представлен как депутат, закрепленный за нашей территорией, - сообщил Мирошниченко.

Очередные же выборы в Госдуму пройдут через несколько лет. Именно тогда новый представитель ЛНР будет избран в состав Государственной Думы. Вопрос представительства в Совете Федерации будет решен в ближайшее время.

- Я думаю, что будут рассмотрены кандидатуры по линии Народного Совета, по линии главы ЛНР, которые будут представлены на Совете Федерации. На данный момент у нас конкретных фамилий нет, - отметил председатель Народного Совета.

Скорее всего, эти фамилии будут озвучены не ранее официального представления.