Кому добавки!

Руководитель «операции» Рустам Гатин.

Команда из Набережных Челнов отправилась в ЛНР с гуманитарной миссией - обеспечить горячим питанием мирных жителей. Корреспондент «КП» поговорила с руководителем «операции» Рустамом Гатиным.

Как оказалось, подготовка к поездке была долгой. Еще полгода назад бизнесмен Рустам Гатин вместе со своим другом Рашитом Курмалеевым, директором благотворительного фонда «Болгар», задумали поехать в зону спецоперации, чтобы кормить нуждающихся горячим питанием. Тем более опыта и техники для этого им хватало.

- Моя компания уже 15 лет занимается организацией полевых кухонь на масштабных мероприятиях: спортивных соревнованиях, культурно-массовых событиях и корпоративах крупных фирм. Сидеть дома на диване, а тем более видеть и обсуждать все происходящее я просто не смог, - рассказывает Гатин.

Мужчины сразу стали готовиться и продумывать все до мелочей. Связывались с теми, кто бывал в ДНР и ЛНР, взвешивали все за и против.

- Мы обратились к мэру Набережных Челнов Наилю Магдееву с предложением о совместном проекте поездки нашей команды туда, где мы сейчас нужны, и глава города согласился, - продолжает мужчина.

Полевые кухни, автомобиль «УАЗ», генераторы, бензопилы, топоры, емкости для воды, ведра и другой инвентарь команда привезла с собой. На это городские власти и предприниматели выделили три фуры. Одну загрузили оборудованием, вторую - продовольствием, третью - мукой. Сами повара поехали на микроавтобусе.

- У нас в команде шесть человек, - говорит Гатин. - Есть хазрат имам мечети, автослесарь, мастер на все руки, специалист по бензо- и электроинструментам, мастер спорта по боксу, ну и я. Все в первую очередь тут повара, а уже после того, как приготовится еда, мы начинаем заниматься делами по своим знаниям и увлечениям.

Команда полевой кухни кормит мирных жителей ЛНР: детей, женщин, стариков и инвалидов. Людей, оставшихся без средств к существованию и попавших в трудную жизненную ситуацию.

- Пока кормим по четыре тысячи человек в день, но в ближайшее время будем увеличивать количество порций. В меню - гречка и перловка. Скоро планируем разнообразить пшеном и горохом. Готовим только из халяльной тушенки высшего сорта. Местные жители благодарят со слезами на глазах, - рассказывает Рустам Гатин.

По его словам, местные власти помогают команде: координируют пункты раздачи еды, предоставляют волонтеров, помогают разгружать продовольствие. Недавно наладили подвоз воды и дров для полевой кухни, предоставили склады для хранения провизии и одноразовой посуды.