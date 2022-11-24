«Черная жемчужина». Кому досталась яхта ценой в $293 млн, принадлежавшая погибшему олигарху Олегу Бурлакову

Яхта была построена в Голландии по проекту Бурлакова и спущена на воду в 2016 году Фото: СОЦСЕТИ

Развязка дела о наследстве погибшего олигарха Олега Бурлакова: легендарный парусник Black Pearl достался его сестре.

Нет, это не та «Черная жемчужина», которой командовал Джек Воробей из «Пиратов Карибского моря». Речь идет про корабль-«однофамилец» Black Pearl (что и переводится с английского как «Черная жемчужина»), принадлежавший российскому олигарху Олегу Бурлакову. Но судьба этого корабля не менее удивительна, чем у киношной шхуны.

Бурлаков умер летом 2021 года от ковида. Больше года дорогущий корабль оставался "бесхозным", продолжая при этом бороздить моря. Видели его то в Черногории, то в Греции. Есть версия, что корабль сдавали в аренду, пока российский суд рассматривал дело о наследство умершего, включающее и его супер-яхту.

А претендентов на имущество Бурлакова было немало. С одной стороны - его жена Людмила (с которой он был в процессе развода) и две взрослые дочери. С другой - сестра Вера Казакова с мужем Николаем, давним деловым партнером умершего. А еще на долю наследства претендовала и стюардесса София Шевцова, которая заявила, что жила с Бурлаковым в Латвии и родила от него ребенка.

Главная интрига в этом деле была закручена вокруг последней воли олигарха. Дочери и супруга (имеющие, кстати, гражданство Канады и Украины) - наследники первой очереди и могли претендовать на имущество Бурлакова… Но сестра олигарха Вера Казакова представила в суд завещание, собственноручно написанное Бурлаковым в Монако, где он жил в последнее время. В нем наследниками объявлялись именно Вера и Николай Казаковы. И вот на днях Люблинский районный суд Москвы вынес вердикт, основываясь именно на этом документе и на законах Монако. Наследниками состояния олигарха признали Веру и Николая Казаковых. Его состояние оценивается в сумму от $650 млн до $1,5 млрд.

И главной жемчужиной наследства стала, конечно, «Черная жемчужина». По оценке Bloomberg, сегодня корабль стоит $293 млн. Яхта была построена в Голландии по проекту Бурлакова и спущена на воду в 2016 году. Олигарх был буквально помешан на зеленых технологиях, и в этом смысле его творение стало настоящим шедевром. Это единственное судно в мире, способное накапливать энергию из альтернативных источников — солнца, ветра и воды. В огромные черные паруса площадью 2900 кв м встроены гибкие жидкокристаллические солнечные батареи, которые «собирают» солнечную энергию. При движении судна набегающие потоки воды раскручивают винты яхты, генерируя дополнительное электричество. «Лишняя» энергия накапливается в аккумуляторах - их емкости хватает на 10 часов работы всех систем жизнеобеспечения корабля. Все это позволяет яхте пересечь Атлантический океан, не потратив ни единого литра топлива.

Впрочем, ставить окончательную точку в деле о «Черной жемчужине» пока рано. У жены и дочерей Бурлакова есть право обжаловать решение Люблинского суда.

Олигарх был буквально помешан на зеленых технологиях, и в этом смысле его творение стало настоящим шедевром

ДОСЬЕ «КП»

Олегу Бурлакову был 71 год. В списке богатейших людей России он стоял во второй сотне. Свое богатство сколотил в 90-х и «нулевых» на цементе, нефти и газе. В 2014 году продал одну из своих компаний - тюменский «Бурнефтегаз» за $600 млн. Считается, что часть этих денег Бурлаков потратил на создание уникального корабля.

ТТХ яхты Black Pearl

Длина 106,7 м

Ширина 7 м

Водоизмещение 2864 т

Высота мачт 70 м

Количество парусов 15

Максимальная скорость 55,5 км/ч

Команда 18 человек

Число гостей 12

Число кают 14