Незабываемые горы и таинственный Север: где отдохнуть зимой, чтобы получить яркие эмоции

Зима – удивительно живописное время года, и в нашей стране уже сложились традиционные маршруты для путешествий в мороз. Обычно любители лыж едут на Розу Хутор, в Шерегеш, романтики – в Крым. Все это раскрученные и всем известные локации, поэтому «Комсомольская правда» решила собрать для путешественников необычные, яркие места.

Многие из них изначально могут показаться не такими простыми и даже труднодоступными, особенно в холодное время года. Для каждого пункта назначения мы дадим четкий гайд по выбору маршрута и способам времяпрепровождения. А еще напомним: в зимнем путешествии туристу следует особенно тщательно относится к личному комфорту.

Поэтому важно знать, как лучше одеться и что происходит в локациях из топа с мобильной связью и интернетом.