Генерал и президент, остановивший свою страну в шаге от гражданской войны

Баку. Местный житель у ковра с портретом Гейдара Алиева на одном из рынков города. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Пока на Украине валят памятники уже не революционным и советским деятелям, а русским писателям и поэтам, признанным классикам мировой литературы, в солнечном

Баку на прошлой неделе в школе номер 90 установили бюст Героя Советского Союза Рихарда Зорге. Примечательно, что и сама эта школа носит имя Зорге. В столице Азербайджана, как оказалось, бережно хранят память о легендарном советском разведчике, есть и мемориал, и памятная доска на доме, где он родился и жил (Зорге появился на свет 4 ноября в Баку). В планах городских властей - создать его дом-музей.

По нынешним временам, когда в целом ряде постсоветских республик предают анафеме все советское, такое известие может показаться новостью из параллельной Вселенной. Но только не в случае с Азербайджаном, где нынешний президент Ильхам Алиев следует курсу, проложенному его отцом, уважаемым не только в Азербайджане, но и в России Гейдаром Алиевым. Который заложил основы процветания нынешнего Азербайджана. И при этом всегда уважительно относился к советскому прошлому, ценя усилия советского руководства по развитию культуры, образования, здравоохранения, науки и экономики национальных республик, в том числе, и его собственной Родины.

Еще более удивительно, что Алиев оказался единственным руководителем постсоветской республики, вышедшим из системы КГБ СССР. Впрочем, удивителен, скорее, не этот факт сам по себе, а то обстоятельство, что кровавые конфликты на постсоветском пространстве вспыхивали при руководителях-демократах, которые кляли на чем свет стоит "ужасную, жуткую, кровавую и репрессивную машину КГБ", но сами лили кровь своих народов через край. А вот генерал КГБ Гейдар Алиевич Алиев, в отличие от всякого рода лидеров Народных фронтов, никогда не начинал с силовых методов решений проблем. Что бы там ни происходило – мятежи собственных военных, обострение военного конфликта с Арменией, выступления внутриазербайджанской оппозиции, подстрекаемой извне и т.д. - Гейдар Алиев предпочитал сначала пытаться урегулировать все трудные ситуации мирным путем. И только потом включал не право силы, а силу права.

1983 год. Член Политбюро ЦК КПСС , первый заместитель председателя Совета Министров СССР Гейдар Алиев в своем рабочем кабинете. Фото Владимира Мусаэльяна /Фотохроника ТАСС/

Примечательно, что своей первый визит в качестве руководителя постсоветского Азербайджана он совершил в Москву и сделал это еще до того, как официально стал президентом. Выборы президента Азербайджана состоялись 3 октября 1993 года, а Алиев прилетел в Москву на встречу Ельциным, Черномырдиным, Хасбулатовым и членами правительства РФ еще в сентябре, в статусе главы парламента и и.о. президента. Во многом та поездка была вызвана необходимостью предотвратить гражданскую войну в Азербайджане, поскольку в Нахичевани вспыхнули бои, а Иран ввел своих военных на часть территории Азербайджана. И тут же по этому поводу возбудилась Турция. Алиев мог выбрать кого-то из них в союзники, но он выбрал Россию. Потому что только Москва гарантировала мир и спокойствие. Так и получилось.

Отношения с Россией Алиев сохранял до конца жизни, хотя в экономике и стал активно сотрудничать с Западом, что было вызвано объективной необходимостью. Но стратегическое сотрудничество Азербайджана с Россией было и осталось краеугольным камнем его внешней политики. Как неизменным было и его отношение к русским в самой республике. Их там осталось, признаем честно, совсем немного, но погромы в том же Баку прошли по инициативе тех самых "демократов" из Народного фронта при попустительстве и негласном потворстве Горбачева.

Что касается Алиева, то он был категорическим противником таких межнациональных отношений. Его отношение к русским характеризуют лучше всего два примера. В 1990-м, когда на подавление беспорядков в Баку были брошены советские войска, молодой лейтенантик на КПП военного училища застрелил нескольких бандитов, пытавшихся прорваться на территорию, за что был приговорен азербайджанским судом к расстрелу. Парень несколько месяцев провел в камере смертников, но вытащить его из нее и передать России смог именно Гейдар Алиев.

И другой пример. В двух с половиной часах езды от Баку есть русская деревня молокан Ивановка. В кабинете председателя колхоза (именно колхоза, который там сохранился) висят два портрета – бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева и его сына, нынешнего руководителя республики Ильхама. Оказывается, что Гейдар Алиевич, придя к власти, взял деревню и ее жителей под личное покровительство, а его сын Ильхам продолжил эту традицию после отца. Кстати, весьма жестко Ильхам Гейдарович пресек и провокации в 2007-м некоей "Организации освобождения Карабаха", потребовавшей выселить из Азербайджана всех оставшихся русских.

Президент Азербайджана Гейдар Алиев в 1996 году. Фото ИТАР-ТАСС

Высокий уровень отношений с Москвой и последовательная политика позволяют развивать страну без деструктивных процессов, ослабления экономики из-за внешних и внутренних факторов, тем более, без бессмысленной конфронтации с Россией, чем отличаются многие выходцы из "семьи советских народов", провоцируя взрывы националистических настроений в своих странах. Даже не являясь членом ЕАЭС, Азербайджан по максимуму использует все преимущества от сотрудничества с этой структурой и ее странами-членами.

В немалой степени этому способствует то обстоятельство, что Ильхам Алиев бережно относится к наследию своего отца и к общему для всех народов СССР периоду советской истории и не уходит с курса стратегического партнерства с Россией, лишь укрепляя его год от года. Вне всякого сомнения, определяющее значении в становлении нынешнего президента Азербайджана сыграл его отец, который стал для Ильхама примером.

В мае следующего года Азербайджан будет отмечать столетие со дня рождения Гейдара Алиева. Человека, который обеспечил стабильность и развитие Азербайджана, прекратив смуту и остановив республику буквально в шаге от гражданской войны. И наверняка эту дату не пропустит и Россия.