Киев использует гражданских как щит для танков: почему Россия не уничтожает эшелоны с западной техникой на подходе к ВСУ

Подготовленные для Украины БМП "Брэдли" в голландском порту. Фото: REUTERS

В эфире «Радио «Комсомольская правда» Игорь Виттель и Иван Панкин обсудили со Станиславом Крапивником, лейтенантом танковых войск США в отставке, воевавшем в Боснии, ныне популярном военном блогером, то, чем грозят России поставки новой западной бронетехники Киеву и почему российская сторона не уничтожает эшелоны с западной техникой еще на марше.

ПОЧЕМУ НЕ БЬЮТ ПО МОСТАМ?

- Почему мы не бомбим поезда с бронетехникой после их пересечения польско-украинской или румыно-украинской границы?

- Удары по электроподстанциям у железных дорог наносились. И по некоторым мостам, в частности, в Одесской области. Но, железную дорогу украинцам удавалось быстро ремонтировать. Хотя ключевые точки вроде станций или мостов ремонтировать сложнее.

- Невозможно взорвать их «навсегда»?

- В данных условиях, похоже, нет. Но в любом случае такие удары тормозят эшелоны. Так создаются пробки. Военное оборудование скапливается в одном месте. По которому можно бить эффективно. Пока поезд движется —это одна вещь. Когда поезда стоят перед взорванным мостом или станцией — другая история.

- Но Киев гражданские вагоны используют как прикрытие, как щит?

- Это так. А Россия готовы взорвать поезд, на котором гражданская маркировка, но где перевозят оборудование, которое будет взрывать российских граждан? А гражданские же фуры, которые перевозят БТР? Никто ведь не гонит тех водителей или машинистов, кто едет на таких фурах или поездах, насильно от западных границ на Донбасс? Да, есть даже машины с красными крестами. Кстати, в большегрузную фуру спокойно загружается тот же «брэдли» , грузовик загоняется на железнодорожную платформу, и как бы «гражданский поезд спокойно идет с запада на восток.

- То есть, гражданские водители — их жизнь при ударах по таким эшелонам под угрозой?

- Да, но надо выбирать, что тут главное. Конечно, именно, гражданские водители в последние месяцы много привозят боевой западной техники на фронт.

Обучение украинских танкистов на полигоне на юге Британии. Фото: REUTERS

ЧЕГО ОПАСАЮТСЯ ШТАТЫ

- Какие недостатки есть у американской и европейской бронетехники, обещанной Киеву и каково нынешнее состояние такой техники в западных армиях?

- Ну вот с «леопардами» западные производители танков пошли по тропинке третьего рейха. При Гитлере бронетехника постоянно совершенствовалась, в разработки вкладывали средства, характеристики год от года повышались. Тогда «тигр-2» весил около 70 тонн - примерно столько же сейчас весит «абрамс». Но тот немецкий танк имел слабый по нынешним меркам движок, небыстро двигался, и в 1944-м стал танком обороны, а не наступления. Сейчас же немецкие и американские САУ и танки все больше и больше в размерах, и все более скоростные и маневренные.

- Но не слишком ли они тяжелые?

- «Абрамс» полностью загруженный с полными баками весит 70 тонн. Леопард- 65- 67 тонн. На Украине есть ограниченное количество мостов, которые могут пропустить, выдержать такие танки. И у вагонов, и у фур ограничения по габаритам и по грузоподъемности моста. Таких мостов — единицы. Их все можно просчитать и ударить по ним.

- То есть, нам понятно, какие мосты могут стать мишенями?

- Должно быть известно. Также и известны маршруты, по которым такая тяжелая бронетехника пойдет.

- Мы ударили по двум-трем мостам в начале СВО, а потом прекратили — почему?

- Удары наносились в Бессарабии, в юго-западной части Одесской области. Там, на границе с Румынией проходило много техники и наемников. И сейчас пока они подготавливают технику и бойцов в одном месте — в это место надо бить.

- «Абрамсы» Киеву до сих пор не поставили, ни старые, ни новые модели — почему?

- Американцы не спешат их поставлять. Хотели бы, поставили бы давным-давно. Это может быть антиреклама — все будут за ними охотятся, попытаются подбить, выявятся их недостатки. «Абрамс» М1 выпускается с 1980 года. Та модель, что заходила в Ирак много лет назад, имела 105-мм пушку, ее хотят поменять на 120-мм пушку. Такие "абрамсы" М1 стоят на складах, их убрали со службы. На новых «абрамсах» М1А2, композитная броня уже, пушка 120-мм , отличная система навигации, суперэлектроника.

- Их американцы точно не собираются поставлять?

- Конечно, нет. А М1 — скорее, да. Наверное, когда будут гореть старые немецкие «Леопарды» на Донбассе — это прекрасная реклама для продажи новых американских «абрамсов» в мире. Еще англичане много говорят про поставки своих «челленджеров» с такой рекламой, что ни один «челленджер» не был взорван в боях. Правда, один был сожжен — но они сами в него случайно попали. Но тут вопрос: в каких боях они участвовали? А били они по Т-55 в Ираке. Это как молодой хулиган бьет 70-летнюю женщину.

- Все эти танки - они появятся весной на Украине?

- Да. Вопрос — на каком направлении. При том ситуацию на передовой они кардинально не изменят. Могут создать угрозу в каком-то секторе. Киев в 2023-м, как Берлин в 1944-м — они держатся на надежде на новое супероружие, вундерваффе...