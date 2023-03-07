Уточнены даты проведения Восточного экономического форума в 2023 году

VIII Восточный экономический форум состоится 12–15 сентября 2023 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Центральное событие ВЭФ-2023 – пленарное заседание – запланировано на 14 сентября 2023 года. Организатор мероприятий – Фонд Росконгресс.

«Решение об уточнении дат Восточного экономического форума связано с графиком международных мероприятий. Мы ожидаем участие иностранных лидеров и гостей высокого уровня. ВЭФ зарекомендовал себя как эффективная коммуникационная площадка, нацеленная на интенсивное развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сегодня влияние Дальнего Востока России на развитие нашей страны значительно возросло. Восточное направление становится основным в укреплении экономики страны и усилении экспортного потенциала. VIII Восточный экономический форум состоится на высочайшем представительном уровне», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

Традиционно для гостей и жителей Дальнего Востока будет подготовлена обширная культурная программа: на выставке «Улица Дальнего Востока» субъекты, входящие в Дальневосточный федеральный округ, представят свои лучшие проекты, уникальные изделия мастеров и самобытную кухню, а на центральных площадках Владивостока пройдет фестиваль «Владивостокские сезоны».

Восточный экономический форум – 2022 собрал более 7 000 участников из 68 стран и территорий, включая Россию, в их числе около 1 700 представителей бизнеса из 700 компаний. На полях Форума было подписано 296 соглашений на общую сумму 3 трлн 272 млрд рублей.