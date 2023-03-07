Ирина Коршунова, старший директор по устойчивому развитию компании «Вкусно – и точка»: Мы первые начали перерабатывать фритюрное масло в России

1 – 3 марта в Сколково прошел форум-выставка «Чистая страна» - крупнейшее в России мероприятие в поддержку национального проекта «Экология». О защите экологии и проектах переработки отходов производства в открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда» рассказала старший директор по устойчивому развитию компании «Вкусно – и точка» Ирина Коршунова.

- Ирина, крупные компании по всему миру в последние годы занимались темой устойчивого развития. Она стала модной. Я знаю, что «Вкусно – и точка» тоже развивала такие проекты. О чем идет речь в вашем случае?

- Я считаю, что тема не только модная, но и очень важная.

- Одно другого не исключает.

- Согласна. Устойчивое развитие уже является неотъемлемой частью нашей бизнес-стратегии. Для себя мы выделяем три направления, где действительно можем внести значимый вклад в позитивные изменения как в обществе в целом, так и в окружающей среде. Первое - это ответственное производство и сбалансированное питание. Второе направление – окружающая среда. Здесь имеются две ветви: минимизация отходов и направление отходов на переработку, использование вторсырья; а также бережное отношение вообще к природным ресурсам. И третье – участие в жизни общества, наши различные социальные проекты. Это и благотворительность, это и развитие корпоративного волонтерства, и, конечно же, инклюзивная среда.

- Какие проекты по переработке ведет ваша компания?

- Когда-то мы стали первыми, направляя на переработку отработанное фритюрное масло. Много было этапов в этой работе. В прошлом году мы локализовали переработку отработанного фритюрного масла здесь, в России. «Вкусно – и точка» сделала этот проект совместно с нашим замечательным партнером – компанией «Эковей». Всего у нас в год направляется на переработку порядка 5 тыс. тонн фритюрного масла. Порядка 3 тыс. тонн направляется на переработку тоже в трех направлениях. Самое большое – на производство «АВК-ХИМ», город Рошаль, где производятся метиловые эфиры жирных кислот, из которых затем получается биотопливо. Сейчас работаем еще над двумя проектами, думаю, в конце марта мы об этом расскажем чуть подробнее, с компаниями «Эковей» и «Газпромнефть». И с еще одной компанией планируем очень интересный большой проект.

Конечно же, отправляем на переработку всю картонную упаковку, в которой приходят наши ингредиенты. Два пилота начали. Надеюсь, что сможем их масштабировать в этом году. Первый пилот – это тоже первый в России, кстати, в индустрии общественного питания, переработка кофейного жмыха. Используется он в дальнейшем для производства биогумуса – для сельского хозяйства и домашнего потребления. И второй пилот, в котором сейчас отлаживаем процесс и смотрим, как это будет в дальнейшем масштабироваться, это униформа. Собираем униформу, накапливаем на распределительном центре и в дальнейшем тоже будем направлять на переработку.

- Кроме того, вы развиваете проект «ЭкоДень».

- Да, спасибо большое, что знаете о нем. Для нас это тоже очень важный проект, уже несколько лет мы его развиваем. И этот год не будет исключением. Цифры прошлого года впечатляющие. Проект федеральный, мы его провели в 100 городах присутствия нашей компании. Приняли в нем участие порядка 6 тысяч волонтеров. Здесь главное, конечно, что движущей силой этого проекта являются наши корпоративные волонтеры. А направлен он, прежде всего, на популяризацию ответственного, осознанного обращения с отходами, на продвижение раздельного сбора отходов, ну, и просто на повышение культуры ответственного обращения с отходами, забота об окружающей среде, о природных ресурсах, вообще о чистоте нашей планеты. В этом году мы с радостью продолжим эту большую акцию. Надеюсь, что в этом году она пройдет еще масштабнее. Начнем в апреле. И, конечно же, буду рада, если к нам присоединятся люди, неравнодушных к экологии, к чистоте своего родного края. Присоединяйтесь! Проект проходит в течение полугода, завершится в октябре.

- Очень важная история, причем не только для вашей компании, но и для страны в целом. Всего доброго!

- До свидания!