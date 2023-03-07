Три простых совета, как выбрать достойный подарок на 8 Марта

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

Особенно важно порадовать любимых – свою вторую половинку, дочку, маму… Ведь это еще один повод напомнить им, какие они замечательные, и сказать, что мы их любим! И на помощь к нам приходит Infinix.

Компания Infinix уже зарекомендовала себя как надежный производитель качественных смартфонов, а привлекательные цены на продукцию не оставят сомнений с выбором подарка.

Для самой любимой – жены, девушки, подруги – предлагаем смартфон ZERO 20 Обратите внимание на цвет песка пустыни. Элегантность минимализма – так можно описать этот стильный девайс, который станет прекрасным дополнением яркого образа.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

Задняя матовая панель совсем не оставляет отпечатков. Смартфон имеет закругленные края и удобно лежит в руке. Но самое главное – первая в мире селфи-камера на 60 Мп с оптической стабилизацией. Это позволит вашей любимой не только делать прекрасные селфи, но и снимать супервлоги, всегда оставаясь в фокусе.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

Причем благодаря ночному режиму снимать можно как днем, так и начью. Селфи-режим «Супер ночь» позволит получать великолепные снимки в лунном свете. Ночной режим фронтальной камеры аккуратно захватывает четкие контуры объектов при плохом освещении. А супервспышка позволяет добиться идеальных кадров. Основной модуль камеры на 108 Мп позволит запечатлеть самые яркие моменты. ZERO 20 дарит еще больше возможностей для творчества с режимом «Перерисовка неба». Унылое серое небо портит настроение? ZERO 20 может превратить его в яркое солнечное, закатное или ночное звездное всего одним щелчком.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

При этом смартфон идеально подходит для общения, потребления контента и просмотра видео. Большой яркий FHD+ AMOLED экран с частотой обновления 90 Гц гарантирует насыщенные и плавные изображения. Так что читать модные телеграм-каналы, смотреть YouTube и любимые сериалы станет еще удобнее. Стоит такой смартфон сейчас всего 20 990 рублей вместо обычных 26 990. Отличная экономия. Ведь выглядит ZERO 20 определенно дороже, чем стоит. Сейчас в моде как раз двойные подарки. И, чтобы не упускать супервозможность, предлагаем мужчинам порадовать и себя, сделав выбор в пользу вулканического серого ZERO 20 [https://www.infinixmobility.com/ru/springpromo2023].

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

Мощный процессор Helio G99, выполненный по 6-нанометровому техпроцессу, наряду с большим объемом памяти в 8 Гб, которые можно расширить до 13 Гб и 256 Гб для хранения, станут надежным помощником в работе. При этом отлично подойдут для любителей игр: COD, PUBG Mobile, Standoff 2 и даже Genshin Impact на нем будут просто летать! Специальные режимы сделают игровой процесс еще увлекательнее! За объемный звук и полное погружение отвечают стереодинамики с DTS. А охлаждает все это специальная технология VX Liquid. Так что ZERO 20 по праву можно назвать смартфоном Infinix с самой объемной камерой охлаждения, что в значительной степени повышает его стойкость к перегревам.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

ZERO 20 стильно смотрятся вместе и дополняют друг друга. Двойной подарок приятен вдвойне. Удивите свою любимую не только заботой и вниманием, но и умением выбирать правильные подарки!

Нужен ли смартфон детям школьного возраста – личный выбор родителя. Но если вы все же решили порадовать свое чадо новым смартфоном, то он должен быть надежным, долго держать заряд и недорогим. Оптимальным подарком станет Infinix HOT 20i. Большой экран диагональю 6,6” имеет яркость в 500 нит и комфортен для глаз.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

Основная камера в 13 Мп позволит делать достойные фотографии. Память можно расширить до 7 Гб, чтобы многочисленные открытые окна и приложения не зависали. А 128 Гб оперативной памяти позволят устанавливать большое количество приложений и хранить многочисленные фотографии.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

В этом смартфоне даже есть начальный игровой процессор Helio G25, так что, если ребенок захочет поиграть, с этим проблем у него тоже не будет. Однако самое главное – это заряд. 5000 мАч обеспечивает работу до нескольких дней без подзарядки. Но если даже аккумулятор на нуле, включаем функцию «Марафонская выносливость», чтобы продлить работу телефона еще на пару часов. Ну и конечно, цена – всего 7 490 рублей вместо обычных 11 990. Выбирая Infinix HOT 20i, вы получите полноценный смартфон со всеми функциями за очень скромную цену.

Самое приятное – под конец! Еще один приятный и полезный подарок – ноутбук Infinix INBOOK X2 PLUS.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

Тонкий, легкий и компактный – вот что привлекает внимание. Приятным дополнением станет яркий внешний вид и богатая цветовая палитра: Infinix INBOOK X2 PLUS может похвастаться красным, синим и классическим серым исполнением.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

При этом у ноутбука цельнометаллический корпус и диагональ экрана 15,6 дюйма! Габариты вас приятно удивят – 1,65 кг при толщине всего 14,9 мм. Как вам такое? Яркий экран обеспечивает 100% sRGB. Под капотом INBOOK X2 PLUS имеет процессор Intel Core 11 поколения i3/i5/i7.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

Быструю зарядку на 45 Вт и действительно долгое автономное время работы от батареи. Но самое главное – расширенная гарантия. Пользователи получают целых два года бесплатного сервисного обслуживания.

И ну конечно, цена – приобрести INBOOK X2 PLUS можно от 34 990 рублей. Таким выгодным предложением от Infinix просто нельзя не воспользоваться!