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Общество11 марта 2023 1:00

Колясочники на скалах и роллеры без ног: впечатляющие истории людей, которых не испугала инвалидность

Рассказываем истории россиян, которые, получив инвалидность, смогли добиться успехов в спорте, путешестиях и творчестве
Авторы (4):
Алена ОВЧИННИКОВА
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Наталия Калинина
Анастасия ЗУБКОВА
У наших героев возможности действительно безграничные

У наших героев возможности действительно безграничные

У этих людей можно поучиться стойкости и жизнелюбию. Они без ног и рук рисуют картины, штурмуют горы, становятся чемпионами и учат других. В нашей подборке - россияне, которых жизненные вызовы только подтолкнули к новым победам. Их возможности на самом деле ничем не ограничены.

Потерял стопу, но не снял коньки

Саратовец Василий Мирошниченко в детстве был активным ребенком: учился в музыкальном училище, мечтал стать пилотом. Но летом 1972 года молодой человек на мопеде попал под грузовик.

- Я терял сознание от боли. Помню только, что повсюду была кровь. В какой-то момент с ужасом понял, что у меня нет правой ступни. Очнулся уже в больнице, где узнал об инвалидности, - вспоминает сегодня 60-летний мужчина.

Из больницы Василий вышел с «башмачком» - протезом из пробки и кожи. От активного образа жизни он быстро стирается, но новый выдает бесплатно государство.

Спортсмен зимой каждый день катается во дворе на радость детям.

Спортсмен зимой каждый день катается во дворе на радость детям.

Фото: из личного архива

Главной страстью Василия Мирошниченко неожиданно стали ледовые и роликовые коньки. И если первые были знакомы саратовцу с детства, то на ролики он встал в 2006 году. Поступил в роллершколу, выучил множество трюков: перекидной прыжок, аксель, риттбергер и другие - и стал участвовать в соревнованиях. В 2011 году в Москве Василий Мирошниченко завоевал 1-е место в соревнованиях по фигурному катанию среди взрослых любителей «Кубок Roller School».

И хотя спортсмен уже 6 лет не участвует в соревнованиях, катается он по-прежнему каждый день. Когда Василий Мирошниченко начинает исполнять свои пируэты на льду, вокруг собирается детвора.

- Дети всегда ко мне тянулись, и я никому не отказываю. Учу кататься ребят любого возраста, иногда и взрослые подходят. В 2013 году я взялся заниматься с восьмилетней Лизой, страдающей ДЦП. Занятия помогли ей научиться легче переносить свой недуг. Сейчас девушке уже 18 лет, но она про меня не забывает, - тепло вспоминает саратовец.

Парапутешественник изобрел экстрим-коляску

В 2007 году Игорь Скикевич заболел обычным ОРЗ, но ошибки в лечении сделали его инвалидом. За жизнь мужчины во Владивостоке боролись опытные нейрохирурги. После трех клинических смертей он вышел из комы и услышал вердикт врачей: «С кровати вы не встанете никогда». Невеста от Игоря ушла...

Смириться с суровым предсказанием мужчина не пожелал, начал аутогенные тренировки, стремился активировать мышечную память. В итоге научился ползать, сидеть, вновь двигать парализованными руками. Старался загрузить себя работой: учился рисовать, играть на пианино, не давая времени думать о боли.

Сейчас Игорю Скикевичу 57 лет. Его называют первым российским парапутешественником: мужчина сам изобрел и сконструировал специальную экстрим-коляску, которая позволяет заниматься альпинизмом и подниматься на отвесные скалы. В 2015 году путешественник совершил в честь 70-летия Победы одиночную трансроссийскую экспедицию и преодолел автостопом в инвалидной коляске более 20 000 км за 168 дней.

Игорь Скикевич легко покоряет горы

Игорь Скикевич легко покоряет горы

Фото: Личный архив

Игорь собирается в один из этапов кругосветной морской экспедиции, чтобы провести профессиональные морские испытания самоходной подводной инвалидной коляски «Барракуда» в морях и океанах. Принцип ее работы таков: парадайвер надевает акваланг, его фиксируют в коляске, затем происходит погружение. Управляют ею с помощью рычагов на ручках: у коляски есть два пластиковых крыла по бокам, они прикреплены к колесам, вращение рычагом приводит колеса в действие, и коляска как будто летит в воде.

- В этой коляске не только можно перемещаться под водой, в ней можно устраивать различные подводные соревнования - на скорость, на глубину погружения, на подводное ориентирование. А еще - выполнять самые сложные пируэты в формате фигур высшего пилотажа. В «Барракуде» можно заниматься одиночными и парными подводными танцами, - рассказал Игорь о своем изобретении.

Испытания той самой "Барракуды"

Испытания той самой "Барракуды"

Фото: Личный архив

В будущем Скикевич планирует проехать по местам экспедиций путешественника Владимира Арсеньева и Дерсу Узала. А в промежутках между своими поездками он проводит мотивирующие занятия для тех, кто также потерял здоровье.

Нашла любовь и стала чемпионкой

Анна Сайдакова стала колясочницей в 2008 году после неудачного падения с лестницы. Три месяца она лежала и жалела себя, а в Новый год загадала начать новую жизнь. Отправилась на курсы реабилитации, где познакомилась с одним из сотрудников. Анна и Володя начали встречаться, а через год мужчина сделал любимой предложение.

- Обычно что предлагают? Руку и сердце. А я предложил сердце и ноги! - вспоминает он смеясь.

С тех пор Анна о своих физических недостатках забыла. Сначала вместе с мужем начала заниматься бодибилдингом, стала чемпионкой России. Но спорт больших побед наскучил. В жизни Анны и Владимира появилось новое увлечение - катание на собачьих упряжках. В семье появился пес Гарик, по паспорту - Гагарин. Уже через пару лет хобби стало доходным делом: пара открыла питомник «Самарская стая». Владимир участвует в гонках на собачьих упряжках. А вот Анна об этом пока только мечтает: для людей с ограниченными возможностями сани так и не разработали.

Для Анны Гагарин стал лучшим другом, она мечтает участвовать с ним в гонках.

Для Анны Гагарин стал лучшим другом, она мечтает участвовать с ним в гонках.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Очень хочу, чтобы нашелся специалист, который смог бы мне помочь. Я бы помчалась с собаками в лес, - признается наша героиня.

Ну а пока Анна покоряет новые вершины. Не так давно открыла мастерскую игрушек и сувениров. Сейчас осваивает макраме. Волжанка продолжает заниматься реабилитацией, но уже не ставит перед собой цель встать на ноги. Ее травма не мешает ей вести полноценную жизнь.

- Да, про здоровье не забываю, но чаще жалею мужа, он устает. У него ведь таких, как я, много (напомним, Владимир - специалист по реабилитации. - Ред.). А я уже счастлива: у меня есть все, что нужно!

Сломал позвоночник, но попал на Эльбрус

Сергею Екименко из Перми было 35 лет, когда он неудачно нырнул в реку и сломал позвоночник. Это случилось 6 июня, а 20-го он должен был лететь на Эльбрус.

- И я все-таки отправился в горы, правда, через долгих четыре года, - улыбается пермяк. - Потому что отказываться от мечты нельзя.

Сергей сломал позвоночник за две недели до планируемого похода, но все же добрался до вершины

Сергей сломал позвоночник за две недели до планируемого похода, но все же добрался до вершины

Фото: Личный архив

Свою инвалидность Сергей не стал рассматривать как крушение всех надежд. По образованию мужчина - юрист, зарабатывает онлайн, так что большую часть денег на путешествие заработал сам. Еще часть пожертвовали спонсоры и неравнодушные читатели его постов в социальных сетях.

На Эльбрус Сергей отправился не сразу: в планах было проехать по стране и посмотреть достопримечательности. Длительное путешествие мужчина предпринял в одиночку на своей машине. После травмы он переделал ее на ручное управление и побывал в Москве, Ставрополе, Армавире, Ростове, Крыму и Приэльбрусье.

- Первые три дня мы с группой проходили акклиматизацию, - рассказывает Сергей. - Постепенно поднимались на подъемнике на высоту 3800 метров. А затем из базового лагеря поднялись на высоту 5100. Это был мой максимум.

Екименко нашел единомышленников

Екименко нашел единомышленников

Фото: Личный архив

Так что теперь у Сергея есть еще одна мечта - штурмовать вершину Эльбруса, которая находится на высоте 5642 метров.

- Необходимы специальные сани, трасса с веревками, лебедки и не менее четырех сопровождающих. Цена вопроса в разы выше той суммы, которую пришлось потратить на мое первое восхождение. Но я верю: все получится.

После аварии открыл в себе талант художника

34-летний Михаил Игумнов живет в небольшом поселке Иркутской области. В детстве мальчик переболел менингитом и оглох. А после аварии, в которой молодой человек получил перелом шейного позвонка, у него отказали ноги. Зато у глухонемого парня, прикованного к инвалидному креслу, открылся художественный дар.

- Он стал рисовать иконы, - рассказывает мать живописца Зинаида Игумнова. - А ведь раньше Миша вообще не держал кисть в руках. Еще больше удивились, когда он по фотографии нарисовал на бумаге портреты дочки, сына и сестры.

Нарисовать портрет Юрия Шатунова художника-колясочника попросили подписчики.

Нарисовать портрет Юрия Шатунова художника-колясочника попросили подписчики.

Фото: Личный архив

Новое хобби спасло парня от депрессии. Когда медики дали понять, что на ноги он больше не встанет, жена ушла, бросив детей. А рисование вдохнуло в жизнь новый смысл. У Михаила появилось много заказчиков, в том числе из других городов.

После переезда в частный дом Михаил увлекся граффити. Невзрачный забор украсил рисунками животных, затем нарисовал собственный портрет. Затем там появились Арнольд Шварценеггер, Хабиб Нурмагомедов, Сергей Бодров. Художник выложил работы в сеть, собрав более тысячи лайков и десятки комментариев. Когда стало известно о смерти Юрия Шатунова, одна из подписчиц попросила нарисовать портрет певца. Художник не отказал, изобразив артиста совсем юным.

На усталость Михаил не жалуется. Он занимается спортом, качает мышцы на тренажерах. А места на заборе для рисунков еще достаточно. Родители даже согласны, чтобы сын разрисовал весь дом. Михаил уже придумал, кто появится рядом с Бодровым и Шатуновым. Сейчас мастер готовит портрет легендарного Виктора Цоя. Кстати, об этом его тоже попросили подписчики.

Лишился ног и превратился в блогера

Сегодня Рустам Набиев - известный блогер с миллионной аудиторией, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, советник мэра Уфы и счастливый отец двоих детей. Но в 2015 году парню казалось, что жизнь закончилась: во время службы в армии он попал под завалы рухнувшей казармы. Чудом выжил, пережил две клинические смерти, вышел из комы уже без ног.

- Тяжело было принять нового себя. Больше всего боялся стать для родных обузой. А когда смог говорить, сказал своей девушке: «Если хочешь - уходи, все пойму и не обижусь». Она ответила, что будет со мной до конца, - рассказывает Рустам. А парень вспомнил про паралимпийцев и решил быть таким же мужественным.

До вершины Рустам добирался на руках.

До вершины Рустам добирался на руках.

Фото: Личный архив

Дольше всего пришлось тренировать руки: часами поднимал гири. Потом учился ходить на протезах по восемь часов в день. В больнице Рустаму предложили вступить в сборную по следж-хоккею, в этом виде спорта он выступал довольно долго. А потом ушел в альпинизм. Сначала в 2020 году на руках поднялся на вершину Эльбруса. Затем в 2021 году покорил Манаслу в Гималаях, а в конце 2022 года поднялся на вершину Килиманджаро в Африке. Последнее восхождение, на самую высокую вершину Западного полушария Аконкагуа, что в аргентинских Андах, далось особенно сложно. И Рустам решил поставить горы «на паузу». Но впереди - новые стремления.

В декабре 2022 года уфимец побывал на вершине Килиманджаро

В декабре 2022 года уфимец побывал на вершине Килиманджаро

Фото: Личный архив

- Хочу посвятить это время себе, своему развитию. Мечтаю выступать на сцене, возможно, как Ник Вучич (знаменитый писатель и мотивационный оратор, родился без рук и ног. - Ред.). И еще хочу записать песню. Возможно, вы увидите меня поющим, - поделился с «КП» блогер.

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