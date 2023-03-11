Колясочники на скалах и роллеры без ног: впечатляющие истории людей, которых не испугала инвалидность

У наших героев возможности действительно безграничные

У этих людей можно поучиться стойкости и жизнелюбию. Они без ног и рук рисуют картины, штурмуют горы, становятся чемпионами и учат других. В нашей подборке - россияне, которых жизненные вызовы только подтолкнули к новым победам. Их возможности на самом деле ничем не ограничены.

Потерял стопу, но не снял коньки

Саратовец Василий Мирошниченко в детстве был активным ребенком: учился в музыкальном училище, мечтал стать пилотом. Но летом 1972 года молодой человек на мопеде попал под грузовик.

- Я терял сознание от боли. Помню только, что повсюду была кровь. В какой-то момент с ужасом понял, что у меня нет правой ступни. Очнулся уже в больнице, где узнал об инвалидности, - вспоминает сегодня 60-летний мужчина.

Из больницы Василий вышел с «башмачком» - протезом из пробки и кожи. От активного образа жизни он быстро стирается, но новый выдает бесплатно государство.

Спортсмен зимой каждый день катается во дворе на радость детям. Фото: из личного архива

Главной страстью Василия Мирошниченко неожиданно стали ледовые и роликовые коньки. И если первые были знакомы саратовцу с детства, то на ролики он встал в 2006 году. Поступил в роллершколу, выучил множество трюков: перекидной прыжок, аксель, риттбергер и другие - и стал участвовать в соревнованиях. В 2011 году в Москве Василий Мирошниченко завоевал 1-е место в соревнованиях по фигурному катанию среди взрослых любителей «Кубок Roller School».

И хотя спортсмен уже 6 лет не участвует в соревнованиях, катается он по-прежнему каждый день. Когда Василий Мирошниченко начинает исполнять свои пируэты на льду, вокруг собирается детвора.

- Дети всегда ко мне тянулись, и я никому не отказываю. Учу кататься ребят любого возраста, иногда и взрослые подходят. В 2013 году я взялся заниматься с восьмилетней Лизой, страдающей ДЦП. Занятия помогли ей научиться легче переносить свой недуг. Сейчас девушке уже 18 лет, но она про меня не забывает, - тепло вспоминает саратовец.

Парапутешественник изобрел экстрим-коляску

В 2007 году Игорь Скикевич заболел обычным ОРЗ, но ошибки в лечении сделали его инвалидом. За жизнь мужчины во Владивостоке боролись опытные нейрохирурги. После трех клинических смертей он вышел из комы и услышал вердикт врачей: «С кровати вы не встанете никогда». Невеста от Игоря ушла...

Смириться с суровым предсказанием мужчина не пожелал, начал аутогенные тренировки, стремился активировать мышечную память. В итоге научился ползать, сидеть, вновь двигать парализованными руками. Старался загрузить себя работой: учился рисовать, играть на пианино, не давая времени думать о боли.

Сейчас Игорю Скикевичу 57 лет. Его называют первым российским парапутешественником: мужчина сам изобрел и сконструировал специальную экстрим-коляску, которая позволяет заниматься альпинизмом и подниматься на отвесные скалы. В 2015 году путешественник совершил в честь 70-летия Победы одиночную трансроссийскую экспедицию и преодолел автостопом в инвалидной коляске более 20 000 км за 168 дней.

Игорь Скикевич легко покоряет горы Фото: Личный архив

Игорь собирается в один из этапов кругосветной морской экспедиции, чтобы провести профессиональные морские испытания самоходной подводной инвалидной коляски «Барракуда» в морях и океанах. Принцип ее работы таков: парадайвер надевает акваланг, его фиксируют в коляске, затем происходит погружение. Управляют ею с помощью рычагов на ручках: у коляски есть два пластиковых крыла по бокам, они прикреплены к колесам, вращение рычагом приводит колеса в действие, и коляска как будто летит в воде.

- В этой коляске не только можно перемещаться под водой, в ней можно устраивать различные подводные соревнования - на скорость, на глубину погружения, на подводное ориентирование. А еще - выполнять самые сложные пируэты в формате фигур высшего пилотажа. В «Барракуде» можно заниматься одиночными и парными подводными танцами, - рассказал Игорь о своем изобретении.

Испытания той самой "Барракуды" Фото: Личный архив

В будущем Скикевич планирует проехать по местам экспедиций путешественника Владимира Арсеньева и Дерсу Узала. А в промежутках между своими поездками он проводит мотивирующие занятия для тех, кто также потерял здоровье.

Нашла любовь и стала чемпионкой

Анна Сайдакова стала колясочницей в 2008 году после неудачного падения с лестницы. Три месяца она лежала и жалела себя, а в Новый год загадала начать новую жизнь. Отправилась на курсы реабилитации, где познакомилась с одним из сотрудников. Анна и Володя начали встречаться, а через год мужчина сделал любимой предложение.

- Обычно что предлагают? Руку и сердце. А я предложил сердце и ноги! - вспоминает он смеясь.

С тех пор Анна о своих физических недостатках забыла. Сначала вместе с мужем начала заниматься бодибилдингом, стала чемпионкой России. Но спорт больших побед наскучил. В жизни Анны и Владимира появилось новое увлечение - катание на собачьих упряжках. В семье появился пес Гарик, по паспорту - Гагарин. Уже через пару лет хобби стало доходным делом: пара открыла питомник «Самарская стая». Владимир участвует в гонках на собачьих упряжках. А вот Анна об этом пока только мечтает: для людей с ограниченными возможностями сани так и не разработали.

Для Анны Гагарин стал лучшим другом, она мечтает участвовать с ним в гонках. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Очень хочу, чтобы нашелся специалист, который смог бы мне помочь. Я бы помчалась с собаками в лес, - признается наша героиня.

Ну а пока Анна покоряет новые вершины. Не так давно открыла мастерскую игрушек и сувениров. Сейчас осваивает макраме. Волжанка продолжает заниматься реабилитацией, но уже не ставит перед собой цель встать на ноги. Ее травма не мешает ей вести полноценную жизнь.

- Да, про здоровье не забываю, но чаще жалею мужа, он устает. У него ведь таких, как я, много (напомним, Владимир - специалист по реабилитации. - Ред.). А я уже счастлива: у меня есть все, что нужно!

Сломал позвоночник, но попал на Эльбрус

Сергею Екименко из Перми было 35 лет, когда он неудачно нырнул в реку и сломал позвоночник. Это случилось 6 июня, а 20-го он должен был лететь на Эльбрус.

- И я все-таки отправился в горы, правда, через долгих четыре года, - улыбается пермяк. - Потому что отказываться от мечты нельзя.

Сергей сломал позвоночник за две недели до планируемого похода, но все же добрался до вершины Фото: Личный архив

Свою инвалидность Сергей не стал рассматривать как крушение всех надежд. По образованию мужчина - юрист, зарабатывает онлайн, так что большую часть денег на путешествие заработал сам. Еще часть пожертвовали спонсоры и неравнодушные читатели его постов в социальных сетях.

На Эльбрус Сергей отправился не сразу: в планах было проехать по стране и посмотреть достопримечательности. Длительное путешествие мужчина предпринял в одиночку на своей машине. После травмы он переделал ее на ручное управление и побывал в Москве, Ставрополе, Армавире, Ростове, Крыму и Приэльбрусье.

- Первые три дня мы с группой проходили акклиматизацию, - рассказывает Сергей. - Постепенно поднимались на подъемнике на высоту 3800 метров. А затем из базового лагеря поднялись на высоту 5100. Это был мой максимум.

Екименко нашел единомышленников Фото: Личный архив

Так что теперь у Сергея есть еще одна мечта - штурмовать вершину Эльбруса, которая находится на высоте 5642 метров.

- Необходимы специальные сани, трасса с веревками, лебедки и не менее четырех сопровождающих. Цена вопроса в разы выше той суммы, которую пришлось потратить на мое первое восхождение. Но я верю: все получится.

После аварии открыл в себе талант художника

34-летний Михаил Игумнов живет в небольшом поселке Иркутской области. В детстве мальчик переболел менингитом и оглох. А после аварии, в которой молодой человек получил перелом шейного позвонка, у него отказали ноги. Зато у глухонемого парня, прикованного к инвалидному креслу, открылся художественный дар.

- Он стал рисовать иконы, - рассказывает мать живописца Зинаида Игумнова. - А ведь раньше Миша вообще не держал кисть в руках. Еще больше удивились, когда он по фотографии нарисовал на бумаге портреты дочки, сына и сестры.

Нарисовать портрет Юрия Шатунова художника-колясочника попросили подписчики. Фото: Личный архив

Новое хобби спасло парня от депрессии. Когда медики дали понять, что на ноги он больше не встанет, жена ушла, бросив детей. А рисование вдохнуло в жизнь новый смысл. У Михаила появилось много заказчиков, в том числе из других городов.

После переезда в частный дом Михаил увлекся граффити. Невзрачный забор украсил рисунками животных, затем нарисовал собственный портрет. Затем там появились Арнольд Шварценеггер, Хабиб Нурмагомедов, Сергей Бодров. Художник выложил работы в сеть, собрав более тысячи лайков и десятки комментариев. Когда стало известно о смерти Юрия Шатунова, одна из подписчиц попросила нарисовать портрет певца. Художник не отказал, изобразив артиста совсем юным.

На усталость Михаил не жалуется. Он занимается спортом, качает мышцы на тренажерах. А места на заборе для рисунков еще достаточно. Родители даже согласны, чтобы сын разрисовал весь дом. Михаил уже придумал, кто появится рядом с Бодровым и Шатуновым. Сейчас мастер готовит портрет легендарного Виктора Цоя. Кстати, об этом его тоже попросили подписчики.

Лишился ног и превратился в блогера

Сегодня Рустам Набиев - известный блогер с миллионной аудиторией, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, советник мэра Уфы и счастливый отец двоих детей. Но в 2015 году парню казалось, что жизнь закончилась: во время службы в армии он попал под завалы рухнувшей казармы. Чудом выжил, пережил две клинические смерти, вышел из комы уже без ног.

- Тяжело было принять нового себя. Больше всего боялся стать для родных обузой. А когда смог говорить, сказал своей девушке: «Если хочешь - уходи, все пойму и не обижусь». Она ответила, что будет со мной до конца, - рассказывает Рустам. А парень вспомнил про паралимпийцев и решил быть таким же мужественным.

До вершины Рустам добирался на руках. Фото: Личный архив

Дольше всего пришлось тренировать руки: часами поднимал гири. Потом учился ходить на протезах по восемь часов в день. В больнице Рустаму предложили вступить в сборную по следж-хоккею, в этом виде спорта он выступал довольно долго. А потом ушел в альпинизм. Сначала в 2020 году на руках поднялся на вершину Эльбруса. Затем в 2021 году покорил Манаслу в Гималаях, а в конце 2022 года поднялся на вершину Килиманджаро в Африке. Последнее восхождение, на самую высокую вершину Западного полушария Аконкагуа, что в аргентинских Андах, далось особенно сложно. И Рустам решил поставить горы «на паузу». Но впереди - новые стремления.

В декабре 2022 года уфимец побывал на вершине Килиманджаро Фото: Личный архив

- Хочу посвятить это время себе, своему развитию. Мечтаю выступать на сцене, возможно, как Ник Вучич (знаменитый писатель и мотивационный оратор, родился без рук и ног. - Ред.). И еще хочу записать песню. Возможно, вы увидите меня поющим, - поделился с «КП» блогер.