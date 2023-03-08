Как женщины-предприниматели делают мир вокруг лучше

Фото предоставлено семейным клубом «Страна гномов»

В честь Международного женского дня СМИ часто рассказывают о женщинах необычных профессий. Героинями часто становятся совершившие и совершающие какой-то физический подвиг. Нисколько не умаляем вклад таких женщин в развитие нашего общества. Но в нашем материале хотим рассказать о бизнесвумен, которые занимаются социальным предпринимательством (СП).

К СП относятся проекты, которые связаны с уязвимыми слоями населения, трудоустройством людей с инвалидностью, созданием медицинской продукции и оказанием медпомощи, а также социализацией и дополнительным образованием. При этом не теряется сама суть бизнеса, но предприниматель добровольно решает еще одну первостепенную задачу: не просто заработать, а сделать жизнь лучше. Такие проекты часто нуждаются в поддержке: как материальной, так и, например, экспертной. Для этого в России работает Фонд «Наше будущее». Этот материал мы подготовили вместе с ним.

ИНКЛЮЗИВНЫЕ МАСТЕРСКИЕ И КАФЕ

Маша Грекова из Санкт-Петербурга основала инклюзивные мастерские «Простые вещи», инклюзивное кафе «Огурцы», а также является соучредителем и директором кластера «Нормальное место». Инклюзивность — это включение в жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья.

Мария Грекова. Фото предоставлено инклюзивной мастерской «Простые вещи»

- «Простые вещи» открылись пять лет назад. Мне тогда было 23 года, я только отучилась на специального психолога. Еще в институте провела микроисследование: а что есть в России для людей с ментальными особенностями? Поняла, что вариантов немного. Как правило, это досуговая занятость, а возможностей трудоустройства мало. Мне показалось это несправедливым. Значит нужно было делать как можно скорее и как можно больше, - говорит Маша.

В 2021 году «Простые вещи» стали лауреатами премии «Импульс добра» — победителей конкурса определяет Общественный совет Фонда «Наше будущее». Ныне проект каждый третий рубль зарабатывает самостоятельно. Остальное — гранты и пожертвования. «Простые вещи» сейчас — это семь мастерских (керамическая, графическая, швейная, кулинарная и т.д.), но их число постоянно растет. В мастерских взрослые люди с ментальными особенностями вместе с профессиональными мастерами и волонтерами создают красивую и качественную продукцию.

Фото предоставлено инклюзивной мастерской «Простые вещи»

- Главное достижение проекта: 50 семей начали жить иначе. Это взрослые люди с особенностями, которые обрели работу, друзей и выбор в жизни — чем заниматься, как себя реализовать. Плюс мы меняем общественное мнение вокруг темы инвалидности, - рассказывает Маша.

В кафе «Огурцы» работают взрослые с ментальными особенностями — самоокупаемый проект. В меню веганская еда, сладости и спешиалти кофе (используют зерно с высокой оценкой «кофейного сомелье»).

НАУЧИТЬ ПРОГРАММИРОВАНИЮ И ПРИВИТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Юлия Таранова из Калининграда начинала бизнес в сфере автоматизации: организовала дистрибуцию программного обеспечения. Постоянно нужны были кадры.

Юлия Таранова. Фото предоставлено «Академией гениев»

- Принимали много студентов. Стали замечать, что с каждым годом навыки сотрудников все хуже. Мы поняли, что выращивать «айтишников» надо сызмальства. И не только давать навыки, но и прививать ценности: заточить на улучшение всего вокруг себя, достижение результата, привить ответственность, умение работать в команде. Важно сформировать правильное отношение к труду у ребенка. Так создали «Академию гениев», - говорит директор и основатель проекта, а также президент ассоциации социальных предпринимателей Калининградской области Юлия Таранова.

В «Академии гениев» обучают робототехнике и программированию. Принимают ребят с пяти лет. «Студенты» собирают роботов, кодят на языках программирования, пишут сайты, приложения, практикуются в веб-дизайне. Выпускники поступают в вузы на профильные специальности и уже работают.

Фото предоставлено «Академией гениев»

- Мы работаем с незащищенными слоями населения — детьми всех возрастов. Занимаемся дополнительным образованием. Многие занимаются тем же, но не знают, что могут получать поддержку и войти в реестр социальных предпринимателей. Так что милости просим, - приглашает Юлия.

С подачи бизнесвумен создали фестиваль «Цифровое будущее России»: восемь мероприятий вроде соревнования по робототехнике «Янтарный робот» и хакатона по программированию.

- В этом году открыли «Семейный рободвиж»: собрали детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. Семьи соревновались между собой в битве роботов, - поделилась собеседница.

ПРОБЛЕМЫ ЖЕНЩИН В ДЕКРЕТЕ ТОЖЕ НАДО РЕШАТЬ

Ульяна Белова в подмосковном Долгопрудном создала два семейных клуба «Страна гномов». Они не похожи на рядовые детские игровые центры. Утром можно прийти на занятие с малышом, поиграть в лабиринте, пообедать в семейном кафе при клубе, потом сходить на мастер-класс, позаниматься с логопедом или обучиться вокалу — практически полезный досуг полного дня.

Ульяна Белова. Фото предоставлено семейным клубом «Страна гномов»

- Я ушла во второй раз в декрет и поняла, что не могу сидеть дома. Вышли мы с детьми на прогулку как-то: кругом слякоть, пойти некуда. Еще и других мам не знаешь! И многие женщины так остаются один на один с проблемами, когда уходят в декрет. Попадают в другой мир — и не всегда он комфортный. Мне захотелось создать пространство для мам с детьми: пока дамы обсуждают насущные вопросы, чада заняты игрой и образованием, - рассказывает Ульяна.

Еще одна проблема, которая была в момент открытия «Страны гномов», — в городе было мало детсадов.

- Из-за этого витало определенное социальное напряжение. С другой стороны: не все готовы отдавать ребенка в садик, но дома с ним сидеть постоянно не будешь. Нужно какое-то место для получения детского допобразования, развития, игр. Да и мамам тоже хочется общения. Плюс наш проект становится площадкой социализации для детей перед садиком и школой, - добавила руководитель «Страны гномов».

ВОПРОС РЕБРОМ

Задали собеседницам отчасти провокационный вопрос: кто в социальном предпринимательстве лучше: мужчины или женщины?

Юлия Таранова: «Стать социальным предпринимателем может любой, у кого большое сердце. Конечно, там, где эмоции, любовь — это может быть ближе женщинам. Женщины — социальные предприниматели — очень много работают с детьми. У них это издревле получалось лучше. У женщин и на свою семью любви хватает, и вообще на всех детей. Если вы в первую очередь думаете о результате, общем будущем и ценностях, — то вне зависимости от пола можно пробовать себя в социальном предпринимательстве».

Маша Грекова: «Важно, чтобы мы не задавались вопросами, кто лучше, — женщины или мужчины. А оценивали работу по-честному. Женщин в социальной сфере работает гораздо больше. Если бы столько же работало мужчин, тогда бы мы могли полноценно сравнить, у кого получается лучше».

Ульяна Белова: «Женщины — более чуткие, они лучше чувствуют этот мир. И когда они приносят пользу, то получают от этого кайф. Поэтому, мне кажется, у женщины лучше получается чувствовать, что нужно обществу, что можно преобразовать и куда вложить энергию».

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