Японию захлестнула волна суши-терроризма: подростки на видеокамеру совершают мерзкие выходки в ресторанах

На одном из скандальных видео японский подросток облизывает пальцы, а затем начинает дотрагиваться до блюд на суши-конвейере.

В Японии набирает популярность так называемое движение «суши-террористов». Они приходят в рестораны по приготовлению традиционного блюда и подшучивают над другими посетителями, портя их еду и снимая это на видео. Японская полиция немедля вмешалась в дело и уже произвела несколько арестов.

Самым просматриваемым видео (почти 40 миллионов просмотров) стал ролик в Twitter, где подросток облизывает крышки общих бутылок с соевым соусом и чайный сервиз на всех пустых столиках суши-ресторана. Вторым по популярности стало видео, где злоумышленник облизывает палец и нарочно прикасается к заказанным другими посетителями суши, выставленным на островке выдачи заказов. Особую радость суши-террористов вызывает возможность облизать ложку в общем горшочке с зелёным чаем и намазать чужие суши уже использованным васаби.

Стоимость японской суши-индустрии оценивается в 740 млрд иен (более 410 млрд рублей). За несколько дней акции ведущих ресторанов по приготовлению традиционного блюда страны уже упали в цене на 5% и продолжают стремительно снижаться. Владельцы трёх суши-сетей подали в суд на правонарушителей и заявили о планах установить над островками выдачи заказов камеры наблюдения с функцией распознавания лица.

Полиция Японии сообщила, что уже вычислила и арестовала трёх человек – всех из одной группы посетителей. Им предъявлены обвинения в негигиеничном и оскорбительном поведении, а также насильственном препятствовании ведению бизнеса. Среди арестованных – 21-летний студент, который выпил из общей бутылки соевого соуса в ресторане «Кура Суши». Двое других, 19-летний парень и 15-летняя девушка, выкладывали 10-секундные ролики, в которых облизывали общие бутылки с тем же соевым соусом.

«Такие необдуманные действия подрывают основы доверительных отношений, которые мы построили с нашими клиентами, и мы искренне надеемся, что широкое понимание того, что такие действия являются преступлением, удержит других от подобного поведения», – говорится в пресс-релизе «Кура Суши».

Владельцы ведущих ресторанов поблагодарили правоохранителей за столь быструю реакцию, но выразили свою обеспокоенность тем, что остановить движение суши-террористов, скорее всего, в ближайшее время так просто не получится. Именно поэтому рестораны будут временно работать лишь на доставку и выдачу герметично запакованного комплекта еды со всеми необходимыми приборами строго в руки одного посетителя.