«Я толстая и жирная»: Анна Седокова показала свою реальную фигуру в купальнике

Анна Седокова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анна Седокова 8 марта похвасталась в соцсетях подарком от мужа – баскетболиста Яниса Тиммы. Спортсмен преподнес жене роскошный букет роз. Анна искренне порадовалась сюрпризу любимого и показала в видеоролике, как супруг безуспешно пытается пристроить гигантский букет в вазу. Заодно Седокова устроила фотосессию с цветами. Анна снялась на балконе в купальнике, продемонстрировав длинные ноги и стройную фигуру.

Несколько дней назад артистка ограничила возможность комментариев своих публикаций, потому что недавно столкнулась с хейтом. В Сети появился видеоролик с ее участием: кадры разместили после съемок одной из телепередач. Анна пришла на программу в облегающем синем платье, подчеркнувшем ее пышные формы. Зрители посчитали наряд неудачным и написали, что он излишне подчеркивает расплывшуюся талию звезды. Многие пользователи стали обсуждать фигуру певицы, оскорбляя ее и называя толстой. Анна обиделась и принялась оправдываться.

Анна снялась в купальнике с подарком мужа - букетом роз. Фото: соцсети.

«Сегодня утром я прочла в интернете, что я толстая и жирная. Люди смеялись, удивлялись, радовались, комментировали», - делилась Анна, отмечая, что вечно борется с лишним весом.

Артистка подчеркнула, что съемки программы прошли несколько месяцев назад, еще до того, как она радикально похудела. Певица заявила, что имеет полное право поправляться – от этого она не перестает быть привлекательной. Седокова призвала хейтеров перестать унижать женщин из-за их веса, внешности или возраста. При этом артистка отметила, что похудела и сейчас находится на пике свое формы. И фото Анны в купальнике в день 8 марта – лучшее тому доказательство.

Артистка не раз говорила в интервью, что ее идеальный вес - 58-60 килограммов, и она старается его поддерживать. Седокова правильно питается и регулярно занимается спортом, но иногда нарушает режим и набирает лишние килограммы. Осенью певица похудела на целых 12 кило. Артистка весила 73 килограмма и была крайне недовольна своим внешним видом. Экс-«ВИА Гра» села на диету и занялась спортом. В итоге ей удалось обрести фигуру мечты.

Анна признается, что не любит спорт, но вынуждена постоянно им заниматься. Больше всего она ненавидит совместные тренировки с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. Он крайне серьезно относится к спорту и заставляет жену поддерживать форму. При этом он постоянно контролирует занятия Седоковой и сильно нагружает ее.

«Ненавижу, когда меня тренирует муж. Это как прийти в трениках на конкурс „Мисс Вселенная“. Когда тебя тренирует мистер совершенство и выносливость. В общем, он платит мне, чтобы я с ним тренировалась. Знайте», - пошутила как-то артистка.