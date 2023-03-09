«Сплошной обман»: Собчак рассказала о семейном отдыхе с Богомоловым, а ее поймали на лжи

Ксения Собчак. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ксения Собчак на своей странице в соцсети рассказала, что встретила 8 марта в Сочи. Телеведущая сообщила: выходной она провела, катаясь на лыжах в Красной поляне вместе с мужем Константином Богомоловым. Блондинка опубликовала видеоролик, в котором запечатлела нежный поцелуй с супругом на фоне заснеженной трассы. Журналистка не только попробовала встать на беговые лыжи, но и прорекламировала местную школу катания.

«Решили семейно отметить 8 Марта тем, что встали на беговые лыжи в Красной Поляне! - похвасталась звезда в соцсети. – Выглядит пока так себе, но чувствуется, как будто я мастер спорта со стажем. Обожаю пробовать что-то новое – это лучший отдых для меня».

Однако бдительные подписчики разоблачили обман Ксении. Просматривая видео, они обратили внимание на дату на табло за спиной Собчак - 26 февраля 2023 года. Пользователи Сети недоумевают, что это: неисправность табло или очередной прокол звезды в погоне за рекламным гонораром.

Ксения уверяет, что провела 8 марта в Сочи, катаясь на лыжах. Но табло на здании показывает совсем другую дату. Фото: кадр видео.

«Там же дата 26.02 на табло”, “26.02?», «Дата на часах - 26.02, а пишет, что 8 марта там проводит», «Надо же так проколоться», «Упс, на табло написано 26.02, фейк, значит», - пишут фолловеры в комментариях.

К слову, сама Ксения как-то призналась, что фото и видео на ее странице никогда не совпадают с реальным временем, когда они были сняты. Обычно телеведущая «шифруется» и скрывает свое местонахождение. Вот и в этот раз подписчики подозревают, что на самом деле Собчак встретила 8 марта не в Сочи, а в Дубае. На днях Ксения объявила, что запускает Telegram-канал о жизни в Дубае и даже поделилась несколькими видеороликами, снятыми во время мероприятий в ОАЭ. К тому же в своем личном Telegram-канале Ксения демонстрировала наряды, которые она носила в последние дни. Легкие костюмы и босоножки, которые она показала, явно не подходят для погоды в Сочи.

К слову, в Дубае Ксения недавно провела каникулы. Тележурналистка отправилась на отдых в ОАЭ вместе с сыном Платоном, Константином Богомоловым и его дочерью от первого брака Анной. Собчак с детьми проводила время на пляже: купалась в море, загорала и читала книжки, валяясь на шезлонге.

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