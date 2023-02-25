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Общество25 февраля 2023 8:19

Волонтеры Победы по всей стране навестили ветеранов Великой Отечественной войны

Встречи с Героями прошли по всей стране
БОКСГОРН Наталья
23 февраля Волонтеры Победы по всей стране навестили ветеранов Великой Отечественной войны

23 февраля Волонтеры Победы по всей стране навестили ветеранов Великой Отечественной войны

23 февраля Волонтеры Победы по всей стране навестили ветеранов Великой Отечественной войны и участников Специальной военной операции, чтобы поблагодарить их за защиту Отечества, и провели патриотические мероприятия.

В Москве добровольцы Движения вместе с Президентом России почтили память Героев у Могилы Неизвестного Солдата. Владимир Путин возложил венок к монументу у Кремлёвской стены, и цветы – к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов воинской славы. Цветы к Вечному огню возложили также Министр обороны Сергей Шойгу, участники движения «Волонтёры Победы», активисты общественных патриотических организаций и ветераны боевых действий.

«В этот праздничный и в то же время памятный день для меня было честью стать участником возложения цветов с Президентом нашей страны. В это непростое время мы должны помнить и чтить память о наших предках, Героях страны, солдатах, которые в данную минуту защищают нашу необъятную Родину. В ходе возложения я действительно почувствовал гордость за свою страну - Россию, гордость за наших Героев. Победа будет за нами!» – поделился Волонтёр Победы из Белгородской области Александр Черных.

В этот день Волонтёры Победы поздравили и выразили слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, других боевых действий и всем защитникам Отечества. Добровольцы передали подарки, оказали помощь в личных и бытовых вопросах, организовали совместные мастер-классы и просто провели время за душевными разговорами.

Встречи с Героями прошли по всей стране, в том числе и на новых территориях России. Волонтёры Победы также почтили память ушедших Героев. Участники Движения провели митинги и мероприятия с возложением цветов в разных точках страны. Также добровольцы благоустроили мемориалы, убрали снег и мусор. Например, в Алтайском крае добровольцы возложили цветы к мемориалу Славы, а в городе-герое Волгограде на Мамаевом кургане. Благоустройства памятных мест и воинских захоронений прошли в Республике Хакасии, Тюменской области и других регионах.

ДоброволецКАРТИНА ДНЯ