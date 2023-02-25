23 февраля Волонтеры Победы по всей стране навестили ветеранов Великой Отечественной войны

23 февраля Волонтеры Победы по всей стране навестили ветеранов Великой Отечественной войны и участников Специальной военной операции, чтобы поблагодарить их за защиту Отечества, и провели патриотические мероприятия.

В Москве добровольцы Движения вместе с Президентом России почтили память Героев у Могилы Неизвестного Солдата. Владимир Путин возложил венок к монументу у Кремлёвской стены, и цветы – к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов воинской славы. Цветы к Вечному огню возложили также Министр обороны Сергей Шойгу, участники движения «Волонтёры Победы», активисты общественных патриотических организаций и ветераны боевых действий.

«В этот праздничный и в то же время памятный день для меня было честью стать участником возложения цветов с Президентом нашей страны. В это непростое время мы должны помнить и чтить память о наших предках, Героях страны, солдатах, которые в данную минуту защищают нашу необъятную Родину. В ходе возложения я действительно почувствовал гордость за свою страну - Россию, гордость за наших Героев. Победа будет за нами!» – поделился Волонтёр Победы из Белгородской области Александр Черных.

В этот день Волонтёры Победы поздравили и выразили слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, других боевых действий и всем защитникам Отечества. Добровольцы передали подарки, оказали помощь в личных и бытовых вопросах, организовали совместные мастер-классы и просто провели время за душевными разговорами.

Встречи с Героями прошли по всей стране, в том числе и на новых территориях России. Волонтёры Победы также почтили память ушедших Героев. Участники Движения провели митинги и мероприятия с возложением цветов в разных точках страны. Также добровольцы благоустроили мемориалы, убрали снег и мусор. Например, в Алтайском крае добровольцы возложили цветы к мемориалу Славы, а в городе-герое Волгограде на Мамаевом кургане. Благоустройства памятных мест и воинских захоронений прошли в Республике Хакасии, Тюменской области и других регионах.