От комика до гниды: Эволюция Зеленского описывается в четырех словах

Эволюция Зеленского описывается в четырех словах: комик – президент – нелох – гнида Фото: REUTERS

Моральную атмосферу в Киеве уже трудно назвать атмосферой и абсолютно невозможно моральной. Подлизывание и зализывание Зеленскому с целью воздания ему хвалы и почестей уже перешло границы, которые были неприемлемы даже для восточных деспотий. Характеристики "всемилостивейший", "солнцеликий", "величайший", "затмевающий Солнце", "наимогущественнейший" и прочие из серии "победитель нижних мхов" теперь на фоне Зеленского уже устарели и выглядят мелкими и незначительными комплиментами. Вселенского масштаба человек и планетарная фигура в мировой истории – никак не меньше.

Такую оду проголосил президенту (пока еще) Украины Зеленскому главный подхалим нынешнего Киева советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. "Утешил" он бывшего комика после того, как президент Белоруссии назвал украинского коллегу гнидой (3 раза).

- Сегодня господин Зеленский – это глобальная фигура. Фантастическая репутация человека, который ведет оборонную войну демократии против огромной авторитарной империи. Это абсолютно идеальная репутация, историческая фигура – имеется в виду, что такое Зеленский, - захлебнулся от восторга в эфире всеукраинского телеканала 1 +1 Подоляк, у которого явно вторая "о" в фамилии лишняя.

А Подоляк точно ничего не путает? Один глава государства - Лукашенко - провел свою страну через все тернии, сохранил ее стабильно и старается развивать, опираясь на собственные и союзнические ресурсы, в тяжелую минуту лично встал на защиту своей страны и смог отстоять ее для своего народа. И второй - Зеленский - разваливший и ограбивший свою страну за пару лет собственного президентства, потерявший регионы и миллионы человек населения, своими действиями обрекший на гибель сотни тысяч своих сограждан.

Репутация и Зеленский? Нет более противоположных по смыслу слов, чем эти два понятия. Эволюция Зеленского описывается в четырех словах: комик – президент – нелох – гнида. Извертевшийся предатель, пошедший в услужение на командирский пост к убийцам своего народа, истерик-наркоман, патологический лжец и враль, военный преступник – на фоне этого репутация комика с юмором "ниже пояса", танцами в латексе и игрой на пианино выглядит уже чуть ли не безупречной после отбеливания.

- Знаете, что может быть хуже бездарного руководителя государства? Это самовлюбленный руководитель, уверенный, что он новый Черчилль, - резко отозвался на днях о Зеленском известнейший одесский предприниматель, сооснователь компаний "IQSPACE" И "GLS GROUP" Александр Яковенко.

И попал в точку. Потому что сам Зеленский пытается "рисовать" себя с по-настоящему великих. Как он в Лондоне пытался в парламенте изобразить из себя второго Черчилля, цитируя речь премьер-министра Великобритании в 1940 году. А в интервью американской "Вашингтон Пост" Зеленский скромно признался, что он, как и президент США Рональд Рейган, до прихода в политику был артистом, и что он, Зеленский, Рейгана тоже очень уважает. Звучало, как ответное "алаверды" на признание авторитета Зеленского Рейганом.

Актеры, и комики тут не исключение, очень самовлюбленные люди, – признание их величия для большинства людей это профессии – та самая ахиллесова пята, на которой можно играть до бесконечности, фактически управляя ими в диапазоне от обожания до ненависти. И никто из них никогда не признается себе в душе, что он не великий, а уж тем более, что просто обычный, хоть и небесталанный, но фигляр.

Напомнило классику…

- Ваше величество! Вы знаете, что я старик честный, старик прямой. Я прямо говорю правду в глаза, даже если она неприятна... Позвольте вам сказать прямо, грубо, по-стариковски: вы великий человек, государь!

Или другое…

- И вы вовсе не величайший из королей! А всего лишь выдающийся, да и только!

Хотя нет, второй у кресла Зеленского, наверное, не продержался бы и пяти минут в силу того, что недостаточно возвеличивает пана атамана, без должной масштабности рисует эпическую фигуру современного супермена "мэйд ин Юкрейн". Только такой, как первый. Или как Подоляк.

Не Черчилль ты, Вольдемар. И даже не обычный талантливый комик. Уже не комик.

А так, как верно заметил Александр Григорьевич, в лучшем случае, гнида.