Из-за юбок и носков: Британские школы захлестнула волна бунтов

Любопытно, что участники общенациональных беспорядков не были объединены единой целью

На днях по всей Британии прокатилась неслыханная волна школьных бунтов против разных нововведений, навязанных администрациями учебных заведений. Буря недовольства подростков распространялась через TikTok с невероятной скоростью.

Как пишет Daily Mail, точкой отправления стала школа Рейнфорд. Там мальчики пришли в классы в юбках поверх школьной формы в знак солидарности с одноклассницами, у которых начали усиленно контролировать длину этих самых юбок. После обеда акция неповиновения переросла в демонстрацию. Видео протестов стали вирусными. Школьники выкладывали происходящее с подписями «Лучший день в истории». В общей сложности видео с упоминанием школы набрали более 8 млн просмотров и сыграли роль пороховой бочки. В последующие дни все новые акции протеста вспыхивали в разных уголках страны, а новые видео множили число подражателей.

Любопытно, что участники общенациональных беспорядков не были объединены единой целью. Длиной юбок дело не ограничилось, в каждом отдельном случае протесты были связаны с непринятием разных правил. Школьники бунтовали против туалетов для трансгендеров, ограничений посещения уборных во время занятий или даже табу на белые носки. Многие из этих проблем обсуждались годами, но никогда не вызывали таких сильных потрясений.

Юные бунтари срывали занятия, крушили помещения, в одной из школ случился поджог, а в другой досталось учителю. Стоит отметить, что многие родители поддержали детей, заявив, что навязанные правила, продвигающие равенство полов и создающие неудобство ученикам, с ними никто не обсуждал. В итоге некоторым школам пришлось идти на попятную и отменять новшества.