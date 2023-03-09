82-летний дизайнер Роберто Кавалли стал отцом в шестой раз

Роберто Кавалли. Фото: EAST NEWS

Итальянский кутюрье Роберто Кавалли стал отцом в 82 года. Это уже шестой ребенок знаменитого дизайнера, основателя модного дома Roberto Cavalli. Сына ему родила возлюбленная - 37-летняя шведская модель и бывшая «Мисс Playboy» Сандра Нильссон.

«Сандра чувствует себя хорошо, и ребенок, который родился неделю назад прямо здесь, во Флоренции, прекрасен. Было очень волнительно увидеть его сразу после рождения», - рассказал Кавалли итальянским СМИ.

Это первый совместный ребенок пары. Малыша назвали Джорджио – в честь отца модельера, погибшего от рук фашистов.

«Его зовут Джорджио, как и его дедушку, моего отца, которого нацисты застрелили во время резни в Каврилье, когда мне было четыре года», - сообщил Роберто.

Сына модельеру родила возлюбленная - 37-летняя шведская модель и бывшая «Мисс Playboy» Сандра Нильссон. Фото: EAST NEWS

Кроме новорожденного сына у модельера есть еще пятеро наследников от двух предыдущих браков. Сын Томмазо и дочь Кристина появились в его семье с Сильванеллой Джаннони. В браке с ней дизайнер прожил 10 лет. Сыновей Роберта и Даниэле, а также дочь Рейчел ему родила вторая жена - «Мисс Австрия» Ева Мария Дюре. Кавалли познакомился с ней в 1977 году, когда был членом жюри конкурса красоты «Мисс Вселенная», проходившего в Доминикане.

Состояние дизайнера оценивается в 500 миллионов долларов. Хотя Роберто и Сандра вместе около десяти лет, кутюрье не спешит вновь официально связывать себя узами брака. Тем не менее, он щедро обеспечивает возлюбленную. В 2015 году Кавалли подарил Сандре частный остров Stora Rullingen недалеко от Стокгольма. Маленький клочок суши оценивается в 2,5 миллиона долларов. На острове стоит вилла с четырьмя спальнями, охотничий домик, бассейн, поле для гольфа, а также остатки древнего поселения викингов.

Роберто и Сандра вместе около десяти лет, но кутюрье не спешит жениться на подруге. Фото: EAST NEWS

Вечерние наряды от Кавалли считаются символом роскоши и женственности. В разные годы их носили Шэрон Стоун, Дженнифер Лопес, Наоми Кэмпбелл, Бейонсе, Николь Кидман, Холли Берри, Ким Кардашьян и многие другие знаменитости.