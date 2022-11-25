Голые женщины с рыбами: Немецкая компания решила заработать на мужских страстях

В преддверии «черной пятницы» календари уходящего года продавались со скидкой в 50%

Немецкая компания Carponizer, в чьем названии явно прослеживается отсылка к излюбленной добыче рыболовов – карпу, решила объединить две главные мужские страсти. В результате получился календарь, который в последние годы пользуется сумасшедшей популярностью.

Фото обнаженных красоток в обнимку с большими карпами выглядят довольно странно, но, по всей видимости, немцам из Carponizer удалось задеть какую-то струнку в душах соотечественников, и календари разлетаются на ура с самого первого выпуска в 2016 году.

Свое детище в 2022 году создатели назвали «самым сексуальным календарем для планирования рыбалки», а также не забыли добавить, что при съемках ни одно животное не пострадало. Наверное, имелись в виду карпы.

В преддверии «черной пятницы» календари уходящего года продавались со скидкой в 50% – по 9,55 евро. Правда, до Нового года осталось немногим больше месяца, но дело ведь не в цифрах на календаре, не так ли?