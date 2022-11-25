На полгода в Париже главной музейной достопримечательностью станут две выставки из Узбекистана

Шавкат Мирзиёев, Саида Мирзиёева и Эммануэль Макрон. Фото: Мукхиддин Али

Обе выставки посвящены истории и культуре Узбекистана. Выставка в Лувре охватывает период с V—VI веков до нашей эры до эпохи правления Темуридов, а в Институте представлены экспонаты XIX – середины XX веков, а также картины Туркестанского авангарда из коллекции государственных музеев Узбекистана.

Как всё начиналось

В октябре 2018 года Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев впервые посетил Францию с официальным визитом. В рамках культурной программы состоялась экскурсия в Лувр. К этому моменту идея о проведении в этом музее масштабной выставки, посвящённой богатому историческому и культурному наследию Узбекистана, уже начинала оформляться, и глава государства горячо её поддержал.

Нужно отметить, что ранее произошёл ряд очень важных событий.

В 2009 году археолог и научный исследователь Рокко Ранте возглавил археологическую миссию в Бухаре, проходившую в сотрудничестве с командой Института археологии Самарканда Академии наук Республики Узбекистан. С узбекской стороны её возглавлял Джамал Мирзаахмедов, а позже — Абдисабур Раимкулов. В 2011 году Ранте приглашает в Узбекистан бывшего в то время президентом Лувра Анри Луаретта. После оценки имеющегося исторического материала принимается решение о начале планирования возможной выставки, которое приобрело конкретные очертания в 2017 году.

Через некоторое время в ходе других раскопок уже в Самаркандской области Узбекистана, которые проводились также с французскими специалистами, обнаружили уникальное зороастрийское резное панно. Находка тянула на открытие мирового значения.

Предполагается, что на месте раскопок располагался загородный дворец правителей доисламского времени (до VIII века). В цитадели было обнаружено парадное помещение, большую часть которого занимал трехъярусный подиум, где, как считают учёные, на троне восседал правитель. А панно как раз украшали стены зала.

Помимо этого, были сделаны и другие уникальные находки. Таким образом становилось ясно, что Узбекистан однозначно сможет явить миру нечто очень ценное с исторической и культурной точек зрения.

Фонд развития культуры и искусства Узбекистана в лице исполнительного директора Гаянэ Умеровой и музей Лувр заключили партнёрское соглашение и началась подготовительная работа, которую возглавила заместитель председателя Совета Фонда Саида Мирзиёева.

Изначально выставку в Лувре планировали провести в 2020-2021 годах, но ковид нарушил эти планы, и её пришлось перенести на 2022 год. За этот период пришло осмысление, что было бы логично представить экскурс не только в древнюю цивилизацию Узбекистан, закончив его XV веком, но и рассказать о следующих периодах вплоть до современного времени, что сделало бы эту работу комплексной и завершённой. Таким образом было решено параллельно проводить две выставки: одну в Лувре, вторую в Институте арабского мира.

Саида Мирзиёева. Фото: Герман Ларкин

Дорога длиной в четыре года

Для подготовки обеих выставок была создана специальная комиссия во главе Премьер-министром Республики Узбекистан, в которую вошли директор Института искусствознания и консультант проекта Шокир Пидаев, директор Центра Исламской Цивилизации Шоазим Миноваров, министры, ученые, археологи, а также директора и кураторы музеев, из которых планировалось заимствовать экспонаты.

Начались крупные реставрационные работы. Специально для выставки, начиная с 2018 года, были отреставрированы более 70 предметов. К проекту была привлечена команда, включающая более 40 реставраторов по бумаге, дереву, металлу, скульптуре, стеклу и настенной живописи из Франции и Узбекистана, среди которых: Марина Реутова, Камолиддин Махкамов, Шухрат Пулатов, Кристин Парисель, Оливье Тавозо, Дельфин Лефевр, Жеральдин Фрей, Аксель Дело, Анн Льеже и другие.

Особо сложной и интересно стала реставрация и консервация страниц Катталангарского Корана VIII века. Этот Коран имеет колоссальное религиозное значение для ислама и мусульман и относится к тем ценностям, которые составляют культурное и историческое наследие всего человечества.

Деревянная дверь из Мавзолея Гур Эмир. Фото: Андрей Аракелян

Реставрационные работы длились три года и стали возможными во многом благодаря личной поддержке Саиды Мирзиёевой, которая на тот момент занимала должность заместителя директора Агентства информации и массовых коммуникаций. Изначально планировалось восстановить лишь 2 страницы, и именно Саида Шавкатовна настояла на восстановлении всех 13 страниц.

К восстановлению этого уникального документы были привлечены такие структуры, как Национальная библиотека Узбекистана им. А. Навои, Фонд развития и культуры при Министерстве культуры, Управление мусульман Узбекистана. Работы выполнены реставраторами музея Лувр Аксель Делё и Аурелией Стрети.

«Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей»

Выставка «Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей» охватывает период с V—VI веков до нашей эры до эпохи правления Темуридов, рассказывая об истории Великого шёлкового пути, который проходил через южную часть нынешнего Узбекистана. На ней представлены предметы монументального искусства, настенные росписи, резные детали дворцов, предметы декоративно-прикладного искусства и другие. Выставка включает 169 музейных экспонатов, в частности 138 предметов из 16 музеев Республики Узбекистан, а также 31 экспонат из ведущих музеев мира. Среди них — музей Лувр, Национальная библиотека Франции, Британский музей и Британская библиотека, лондонский Музей Виктории и Альберта, парижские Кабинет медалей, Музей Гиме и Университетская библиотека языков и цивилизаций (BULAC), лиссабонский Фонд Галуста Гюльбенкяна.

Кураторами выставки являются Янник Линц и Рокко Ранте.

Как отметила Саида Мирзиёева, Узбекистан всегда был местом культурного обмена и торговли, а Великий шёлковый путь стал, в некотором смысле, первым глобальным экономическим проектом. Охватывая около двух тысяч лет, выставка в Лувре позволит составить многостороннее представление о культуре различных цивилизаций, существовавших на территории нынешнего Узбекистана, а также покажет уникальное наследие страны в мировом культурном контексте, что является одной из наших основных задач.

В свою очередь Рокко Ранте заявил, что выставка ставит перед собой две основные цели. Во-первых, это показать цивилизацию и культуру Центральной Азии в Европе. И Париж для этого самое лучшее место, поскольку здесь находится один из ведущих музеев мира — Лувр.

"Зал послов" из городища Афросиаб (середина VII - начало VIII веков). В 1965 году в городище Афросиаб в Самарканде археологи открыли дворцовый комплекс с настенными росписями, относящимися к доарабскому периоду. Фото: Андрей Аракелян

Вторая цель — показать тесную историческую связь Центральной Азии и Европы. Ведь у этих двух регионов есть очень много общих исторических моментов.

Помимо этого, выставка несёт образовательный смысл, чтобы европейское и французское общество лучше узнали Центральную Азию. Ведь её культура занимает важное место в человеческой цивилизации и богата значимыми историческими личностями.

Также Ранте отметил, что, выставка «Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей» в Лувре станет неповторимой в течение ближайших 30 лет-40 лет.

Помимо Катталангарского Корана к особо уникальным экспонатам можно отнести обугленное деревянное панно из городища Кафыр-кала, статую Будды «Гирляндоносца» (I век до н.э. – I век н.э.), голову кушанского принца из городища Дальверзин-тепе (I-II вв.), знаменитую настенную роспись VII века, изображающей сцену охоты, найденную в древнем поселении Варахша в Бухарской области, копию книги Марко Поло XIV века о его странствиях по Азии.

При этом, учитывая, что многие археологические открытия, а также значительные реставрационные работы были сделаны в течение последних 3 лет, часть экспозиции будет показана публике впервые.

«Дорога в Самарканд. Чудеса шёлка и золота»

В экспозицию этой выставки, состоящую более чем из 300 экспонатов из 9 музеев Республики Узбекистан, входят предметы прикладного искусства, которые являются важными элементами узбекской самобытности и разнообразия.

Посетителям будут представлены образцы национального текстиля, костюмы, головные уборы, украшения XIX – середины XX веков, золотошвейные чапаны эпохи Бухарского эмирата, ковры и многое другое, выполненные в различных техниках.

Также, на выставке можно будет увидеть 23 живописные работы, среди которых произведения Туркестанского авангарда из коллекции Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени

И. В. Савицкого в Нукусе. В период с 1917 по 1932 год Туркестан был особенно популярным географическим направлением среди художников русского авангарда. В то время, когда Матисс открывал Марокко, художники-авангардисты в поисках «местного колорита» нашли для себя уникальный источник вдохновения в богатстве пейзажей, форм и лиц Центральной Азии.

Одним из самых интересных экспонатов на этой выставке может стать тобелик — традиционный головной убор каракалпакской женщины в XVII-XVIII веках. Тобелик имеет цилиндрическую форму, собранную из серебряных пластин с вставками из кораллов и бирюзы. Считается, что он служил дополнительным украшением, своеобразной короной, которая надевалась на саукеле — свадебный головной убор.

Здесь же представлены и кимешеки. Это тоже женский национальный головной убор. Кимешек полностью покрывает голову, в то время как лицо остаётся открытым. Он отдаленно напоминает капюшон. Замужние женщины носили кимешеки определённых цветов, тем самым подчёркивая свой статус.

Несомненно, внимание посетителей привлекут аребеки — небольшие носовые кольца. Они делались из золота и украшались спиралевидными завитками, мелкими бирюзовыми и коралловыми бусинами. Аребеки носили в правом крыле носа молодые каракалпакские женщины, и больше на территории Узбекистана эти украшения нигде не встречаются. Если провести параллели, то их можно признать аналогом современного пирсинга.

Среди отобранных картин полотна, принадлежащие кисти Урала Тансыкбаев, Виктора Уфимцева, Надежды Кашиной. Есть картины Александра Волкова, Алексея Исупова и других. Несмотря на неповторимую манеру письма каждого из них, все картины вдохновлены и объединены одной тематикой — Востоком и его колоритом. Так, увидев, например, картину Николая Карахана «Чайхана у хауза под карагачами», зритель сразу же может понять, как одевались и как отдыхали люди того времени, их быт, окружающую природу.

Очень интересно полотно Виктора Уфимцева «Восточный мотив». Уроженец Сибири, художник, по мере знакомства со Средней Азией, постепенно осваивал традиционное искусство Ислама. Данная работа представляет собой свободную модернистскую стилизацию мусульманской миниатюры, на которой воспроизведена классическая пиршественная сцена. На картине изображены две отдыхающие женщины, к которым движется мужчина с сосудом. Думается, что западный зритель, глядя на этот холст, сможет по достоинству оценить, сколь высоко на Востоке всегда было уважение к женщине.

Вообще, нужно отметить, что вся коллекция в целом, представленная музеем имени Савицкого, призвана раскрыть всё разнообразие, самобытность и очарование восточной культуры и Узбекистана в частности. И очень символично, что она будет представлена в Институте арабского мира, расположенного в знаменитой европейской столице. Это ещё раз доказывает, что Запад и Восток могут прекрасно сосуществовать и обогащать друг друга.

Большую помощь в создании экспозиции оказала одна из кураторов выставки, руководитель французского издательства Assouline Publishing Яффа Ассулин и фотограф Лазиз Хамани. Они в течении трёх лет ездили по региону с целью поиска и сбора материалов для изданий об Узбекистане. Выставка «Дорога в Самарканд. Чудеса шёлка и золота», по сути, стала живой иллюстрацией этих книг.

Большинство представленных на выставке экспонатов никогда не покидали Узбекистан. Но даже для тех, кто хорошо знаком, например, с чапанами, сюзане, другими работами, представленными в музеях страны, увидят их в новом свете и ракурсе — в объёме 3D, и это беспрецедентный опыт.

Что ещё очень ценно, на этой выставки представлены сразу все регионы Узбекистана со своими различиями, школами, техниками изготовления изделий.

Как пояснила Гаянэ Умерова, партнёрство с Институтом арабского мира позволяет более тщательно исследовать культурный контекст Узбекистана, подчеркнуть значимость и богатство его национального достояния. Фонд культуры придаёт большое значение выставке, так как одной из его важных миссий — это повышение осведомлённости является об истории и культурном наследии Узбекистана в глобальном масштабе. Ожидается, что выставка станет интересна широкому кругу людей, увлекающихся искусством, ремесленничеством и историей региона. Также есть уверенность, что этот проект, успешно созданный совместно с Институтом арабского мира, послужит дальнейшему развитию взаимопонимания и сотрудничества между народами.

На открытии выставки была представлена балетная постановка «Лазги — танец Души и Любви» немецкого хореографа Раймондо Ребек. Хорезмскому танцу лазги — более 3000 лет, он включён в нематериальное наследие ЮНЕСКО.

И в заключении

Территория, которую охватывает Шёлковый путь, хранит следы и сокровища огромного количества цивилизаций и этнических групп, представляющих самые разные культуры и образы жизни. Это место пересечения множества торговых путей, обмена между Востоком и Западом, кочевого и оседлого образов жизни, синтеза культур различных цивилизаций — иранской, эллинистической, тюркской, китайской, индийской, арабо-мусульманской и монгольской и других.

Выставки, представленные Узбекистаном в Париже, позволят миллионам желающих со всего света смогут увидеть артефакты этой великой истории своими глазами.

Эксперты считают, что эти выставки будут очень эффективны, потому что сотрудничество в области культуры очень быстро знакомит страну, людей с миром. Францию посещают 60 миллионов туристов в год, в Лувр приходит более 10 миллионов человек. Тот факт, что Узбекистан будет представлен на такой масштабной выставке, сделает страну более узнаваемой, повысит интерес к ней, к её культуре и истории. Это послужит большой рекламой для развития туризма. Чем лучше люди узнают друг друга через выставки, взаимное общение, тем сильнее взаимное доверие. А доверие открывает двери для других областей сотрудничества.