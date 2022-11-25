Летим за полцены Аэрофлотом!

Источник: www.aeroflot.ru

Большая распродажа авиабилетов экономкласса будет продолжаться до 27 ноября 2022 года. В акции участвуют все прямые перелеты как Аэрофлота, так и «России» и «Авроры», которые выполняются под кодом SU. Тарифы комбинируются для транзитных перевозок через Москву, Санкт-Петербург, Красноярск и Сочи. Период полётов — с 28 ноября по 25 марта 2023 года.

Дополнительную скидку 15% получат пассажиры, которые собираются полететь на Дальний Восток по тарифу Плоский. Он действует на маршрутах Москва-Владивосток/ Хабаровск/Южно-Сахалинск/Петропавловск-Камчатский/Магадан. Такая же скидка будет и на рейсе Москва-Калиниград.