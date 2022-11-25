Дима Билан разучился отличать реальность от матрицы в шоу «Фантастика»

Инновационное шоу Первого канала «Фантастика» подошло к концу. Уже вечером 25 ноября определится победитель проекта, в котором оцифрованные люди соревнуются за главный приз в 3 миллиона рублей.

Фото: Первый канал

Из всех банды аватаров до заключительного этапа дошли только семеро: Сирена, Катюша, Сталкер, Кот, Миранда, Бутон и Роза Марковна Кляк. Каждый из них подготовил лучший номер. Каждый из них никогда не стоял в очереди на вылет.

— Ловлю себя на мысли, что когда погружаешься в атмосферу «Фантастики», потом уже сложно отличить физический мир от вот этого 3D-шного, — рассказал Дима Билан. — Это очень бодрый проект, ни на что не похожий. Здесь есть известные артисты и не совсем известные, и очень сложно их различить. После проекта «Голос» такое количество голосов в моей голове, что все сложнее и сложнее определить, где состоявшаяся звезда, а где восходящая. Появилось много талантливых вокалистов, которые еще не стали звездами – теми, кто у всех на слуху. В этом и есть прелесть этого шоу.

Вести финал будет, как и прежде Вадим Галыгин. В жюри — Дмитрий Маликов, Дарья Мороз, Александра Ребенок и Дима Билан. Пятый член жюри — виртуальный маскот Телек, который тоже выставляет баллы участникам. У судей не может быть любимчиков, все они объективны. Но поэтому выделить наиболее сильных участников финала, наблюдав диалектику персонажей по ходу всей дистанции, могут.

Фото: Первый канал

— Жюри сложно, потому что все 12 участников очень талантливые, — призналась Александра Ребенок. — Сразу со второго эфира нужно было перешагнуть этот барьер - выбирать, кто из персонажей слабее. Мои фавориты — Сирена, Сталкер и Роза Марковна Кляк. И наверное, еще Бутон. Сложно быть таким светлым и наивным персонажем. Мир довольно циничен, и остаться в нем в зоне света, наива и потрясающего юмора — это классно.

Фото: Первый канал

Коллега Ребенок по спектаклям в МХТ им. Чехова Дарья Мороз выделяет именно актерский талант внутри каждого аватара.

— Считаю, что роли каждого артиста внутри героя — это филигранная актерская работа, — объяснила актриса. — Им нужно не только выступать, скрываясь за виртуальным персонажем, но и вживаться в образ, менять пластику, голос, манеру речи. Когда надеваешь на себя маску, сам преображаешься, начинаешь проявлять себя иначе. Это интересно и в себе наблюдать, и это я наблюдаю в ребятах. Классно и очень сложно. Участники этого проекта - крутые, просто огонь.

«Фантастика», Первый, пятница, 21.45