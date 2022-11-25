О перспективах «союзного» электрокара

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Эта машина будет электрической, а одно из важных условий, которые предстоит выполнить, — максимально локализовать его на предприятии «Белджи» в Республике Беларусь.

В качестве партнера проекта белорусы рассматривают АВТОВАЗ, и основой для модели может стать электрическая версия Ларгуса, которую сейчас осваивает автозавод «Лада Ижевск».

Каковы перспективы «союзного» автомобиля, размышляет главный редактор популярного и авторитетного автомобильного журнала «За рулем» Максим Кадаков:

— Считаю, что любая инициатива, направленная на расширение производства, на его организацию и локализацию – огромный плюс, и этим нужно заниматься. Другое дело, все пока на уровне деклараций, очень сыро и неконкретно. Ведь даже у самого АВТОВАЗа с его электрической платформой всё непросто. Там тоже хватает проблем по комплектующим и всему остальному.

У АВТОВАЗа сохраняются планы выпуска пилотной партии из 600 авто в следующем году. Но дальнейшие перспективы руководство не озвучивает.

Поэтому выпуск электромобиля на «Белджи» технологически возможен, но вопросы стоят всё те же: что выпускать и в каких объемах, из каких комплектующих выпускать и сколько это будет стоить. Если мы говорим о быстром запуске производства, то это может быть только заимствованная машина по типу Москвича. Она не может быть дешевой. А производство чего-то своего – более долгая история.

При этом я вовсе не считаю, что «союзный» автомобиль невозможен – возможно всё, и чем больше таких проектов будет, тем лучше рынку и тем лучше потребителю.