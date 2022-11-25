Чем порадовать себя в «Черную пятницу»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Вот и наступила долгожданная «Черная пятница». Название, хоть и жутковатое, но смысл у акции, пришедшей к нам с Запада, как все мы знаем - лучше не придумаешь. Те, кто «распробовал» акцию и научился обходить подводные камни, которые - чего греха таить, к сожалению, имеются, приобрел с хорошей скидкой ни одну полезную вещь. И даже не две. Многие магазины в «Черную пятницу» мало того, что «режут» цены на свой товар, еще и придумывают всяческие спецпредложения и спецусловия: «три вещи по цене одной», например, или «получи подарок на сумму чека», ну и т.д. – у кого на что фантазии хватает. А, кстати, что же можно купить в «Черную пятницу» -2022, которая, кстати, продлится несколько дней, хорошо сэкономив на цене? Рассказываем.

Обновим любимый дом

Мебель, посуда, предметы интерьера, светильники и домашний текстиль – в специальных магазинах все сейчас дешевле на 25-50 процентов. Хорошие скидки на одиночные шкафы и некоторые виды диванов сейчас в Hoff. Скидку в 50 и даже 70 процентов некоторые продавцы предлагают на сантехнику: раковины, унитазы, душевые кабины, мойки и смесители. На большинство ванн цена упала на 30–35%.

Все переплюнуло предложение от «Асконы». В «Черную пятницу» дорогущий некогда матрас обойдется всего в 3 тысячи рублей. Скидка на матрасы достигает 90%.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Техника и электроника: чайник за 600 рублей – это не фантастика

Известные крупные сети на время акции снизили цены на всю домашнюю технику. Они же дают дополнительную скидку по промокоду black. Так холодильники, телевизоры, стиральные машины сейчас можно купить со скидкой до 50%. Если, например, еще недавно какой-нибудь Hisense 55U8HQ с LED-экраном и диагональю 55 дюймов стоил почти 130 тысяч рублей, то сейчас его можно купить за 80 тысяч.

Средняя скидка на технику - 30-40 %. Она действует на все: пылесосы, микроволновки, музыкальные центры, фены, игровые приставки и др.

Снижение цены не некоторую мелкую технику составило до 70 %. Правда, таких товаров не много. Но если повезет, то получится приобрести электрический чайник за 600 рублей, а тостер – за 900.

Повезет тем, кому нужны комплектующие для кухонных комбайнов и другой техники. Некоторые «детали», которые стоили около 20 тысяч, можно забрать почти даром.

За полцены сейчас продаются смартфоны и планшеты. Причем, как в сетевых магазинах (М.Видео, Эльдорадо), так и в фирменных, «телефонных» ( Samsung, «Мегафон», МТС)

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одежда: а кому пуховик за 2 тысячи?

В Большинстве магазинов, торгующих одеждой, цена на нее снижена вполовину. До 30 % скидку дает FinnFlare на шапки, шарфы и перчатки. На свитера, толстовки, пальто из искусственного меха – до 50 %. В других «точках» можно найти вещи и с большей скидкой: например, в LoveRepublic можно купить маленькое красное платье дешевле почти на 90 %. Правда, подойдет оно не всем. Похожая ситуация в Zarina: средние здешние скидки – 40-60 %, но есть одежда, цена которой снижена аж на 80 %. В «Твое», кстати, такую скидку дали практически на всю одежду. Еще дешевле покупка может обойтись, если есть промокод ЭТОТВОЕ.

Актуальные сейчас зимние куртки в «Черную пятницу» можно купить всего за 3-2 тысячи рублей. Ну не фантастика? Правда, это будет не фирмА, но за такие-то деньги…

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обувь летняя и не только

Как и в случае с одеждой, цены на обувь в «Черную пятницу» снижены, в среднем, на 30%. Но в некоторых можно найти обувь дешевле на 79%. В первую очередь речь идет о летних женских босоножках и легких мужских сандалиях. Можно закупиться впрок. В Salamander цена урезана вполовину. И не только на летнюю обувь. На всю. Но, честно говоря, выбор ее невелик. Зато в Ecco он огромен. Магазин предлагает скидки до 70 % почти на весь свой ассортимент, включая зимнюю обувь из новой коллекции. Вот, где щедрость!

И почитать, и отдохнуть!

С хорошими скидками – до 90 % - можно купить сейчас книги. В том числе электронные и аудио. В полцены продаются детские товары, спортивные товары, автотовары, а также товары для животных. Из экзотики – подешевле в «Черную пятницу» стоят туры и экскурсии. Например, в 5 тысяч с человека вместо 10 обойдется двухдневная поездка по городам, расположенным на берегах Оки, а в 12 тысяч с человека, вместо 24-х, - трехдневное путешествие на воздушной подушке по Карельским фордам.

И удачу испытать!

Даже для любителей испытать удачу в «Черную пятницу» есть заманчивые предложения. Например, те, кто привык играть с госпожой Фортуной, могут купить лотерейные билеты от «Национальной лотереи» по сниженной цене. Так, цена тиражной числовой онлайн лотереи «Пятая скорость» сейчас снижена в два раза, аж до 40 рублей. За такие деньги можно хоть сто билетов купить, если душа пожелает. Правда, речь идет только о субботних и воскресных тиражах. Зато розыгрыши будут повторяться каждые 30 минут, а сумма суперприза увеличится вдвое и составит от 6 млн. рублей. Кстати, кому интересно, правила у этой лотереи элементарные. В первом поле нужно выбрать 5 чисел из 36, во втором - 1 число из 4. При совпадении всех чисел выигрываете суперприз, при этом для получения выигрыша достаточно угадать хотя бы 2 числа в первом игровом поле.

Фото: Shutterstock

Чем колечко дороже, тем скидка меньше

Украшения – не самая покупаемая категория, но в «Черную пятницу», когда скидки на ювелирку доходят до 70 %, можно и себя порадовать, и подарок кому-нибудь дорогому и близкому внеплановый купить. Серьги, кольца, браслеты, цепочки – из белого золота, красного, с камнями и без – выбор во всех ювелирных магазинах, участвующих в акции, очевиден, а цены приятные. Снижена цена даже на украшения, которые еще вчера стоили под 100 тысяч. Правда, на очень дорогую красоту скидки, как правило, небольшие. Ведь, как известно, чем дороже вещь, тем скидка не нее скромнее.

Косметика дешевая, хоть в килограммах «вешай»

Здесь для дам – ну просто раздолье. Возьмем хотя бы небезызвестный Л’Этуаль. Пополняя здесь косметичку в «Черную пятницу», можно здорово сэкономить. Кремы и помады, туши и лаки для ногтей, сыворотки и разные «пахучки» - 22 тысячи товаров здесь сейчас можно купить со скидкой до 80%. Плюс к щедрой скидке магазин дает еще 2 % при оплате покупки с помощью Системы быстрых платежей.

Другие сетевые магазины косметики тоже не скупятся. Средняя скидка на косметику в «Черную пятницу» - 60 %, а минимальная – 30. А, например, «Золотое яблоко» добавило еще и дополнительную скидку в 2000 рублей при покупке от 6000 по промокоду ПЯТНИЦА.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вкуснятина по промокоду еще дешевле

Со скидкой в «Черную пятницу» можно купить и продукты. Причем, как в обычных магазинах, так и в интернете. Например, в гипермаркете «Лента» сейчас цены снижены на 30-60 %. Ритейлер «Пятерочка» предлагает два товара по цене одного. Дополнительная скидка в 25% действует на первый заказ от 2000 рублей по промокоду ДОСТАВКА25, если заказывать продукты на дом. Ресурс Vprok (гипермаркет Перекресток) скинул на некоторые продукты с доставкой аж 90%.

Сервис же по доставке готовой еды Grow Food добавил к скидкам еще и дополнительные блюда.