На Украине из пулемета сбили "русскую С-300" и хотят продать Кремль

На Украине уверяют, что их пулеметчики сбили летящую со скоростью 2000 м/с ракету Фото: Алексей БУЛАТОВ

Украинские журналисты продолжают демонстрировать массовый падеж разума на фронте борьбы с "российской агрессией"

- 23 ноября стрелки-зенитчики роты огневой поддержки 185-го отдельного батальона 122 бригада теробороны ВСУ в Одесской области заметили в небе российскую ракету и открыли огонь из крупнокалиберного пулемета ДШКМ, - говорится в сообщении РБК-Украина. – По результатам стрельбы русская ракета С-300 была сбита.

Вот это серьезно, да? Нет, мы знаем, что украинское командование и власти заявляют всякий раз, когда их ПВО срабатывает нештатно и лупит по своим же домам, зачастую, еще и с жителями, что это у русских закончились "Калибры", поэтому они стреляют по украинским объектам из ПВОшных ракет С-300. Но вот что ракету, летящую со скоростью 2000 метров в секунду (или даже несколько больше) можно сбить из ДШК, вот это серьезно? Понятно, что для Украины, где беспилотники сбивают домохозяйки банками с домашними соленьями, а какой-то дедок даже "приземлил" Су-34 выстрелом из бандеровского обреза, любая переможная фантазия считается реальностью, но хотя бы какое-то подобие правдоподобия старался сохранить даже самый известный враль в мире барон Карл Иероним, в общем, вы поняли, что речь про Мюнхгаузена. Правда, это было до возникновения Украины, а сейчас барон бы повесился от зависти и ощущения собственной никчемности. Противоракетная оборона усилилась противоракетным "кулеметом" (пулемет, если кто не знает, по-украински).

"Укровоены", тем более, из территориальной обороны даже дозвуковые "Калибры" провожают, разинув рты, а тут С-300 на сверхзвуке. Вы бы ее даже не успели увидеть. А откуда, кстати, под Одессой русские С-300? Если они по наземным целям летают, максимум, на 40 километров, и то, когда очень сильно повезет. Откуда была запущена в таком случае эта русская С-300? На каком участке фронта российские войска подошли на расстояние сорока километров до Одессы. Почему молчат по этому поводу оба Генштаба?

Судя по всему, если некий подобный факт и имел место, то исключительно в таком варианте произошедшего. Украинская ПВО выпустила С-300, вероятно, выцелив какой-то объект в небе. Ракета пошла нештатно, но в данном случае, к счастью сработал самоликвидатор, а то могли и в Румынию засандалить по "польскому сценарию". Видевшие это тероборонцы под тост записали это на свой боевой счет. Примерно, как те младшеклассники, которые из горохострельного оружия помогали "неуловимым мстителям" в кинотеатре. А после нагоняя от директора школы сошлись во мнении, что "здоров они помогли неуловимым".

А что поделаешь, страна нуждается в героях… И в мечтателях о "высоком по-украински". Тут на украинском телевидении секретарь Львовского горсовета Маркиян Лопачак пообещал выставить на торги Московский Кремль, когда Украина получит в собственность имущество Москвы. У него до сих пор 70% населения Львова без электричества сидит, а он мечтает Кремль продать!

Или это необходимое условие, чтобы починить энергосистему на вырученные от продажи Кремля деньги и дать свет львовянам? Сначала деньги, потом ремонт. Утром деньги, вечером стулья. Ну, тогда другое дело. Пусть пока в темноте сидят. Как выразилась супруга Зеленского, "и два, и три года".