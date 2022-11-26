Премьер Польши Моравецкий испугался последствий для Европы в случае победы России на Украине

Моравецкий обожает театральность и патетику Фото: REUTERS

Вот мы смеемся над Зеленским, что он ходит в одной и той же нестиранной футболке в стиле "милитари", а он тем временем обозначил настоящий этим настоящий модный тренд для западных политиков. В эту четвертую субботу, когда на Украине отмечают как "День памяти жертв голодоморов", в Киев приехали сразу два премьера: Литвы - Ингрида Шимоните. И Польши – Матеуш Моравецкий.

Моравецкий сначала сходил с букетиком к мемориалу памяти жертв голодомора. А потом с коллегой из Литвы уселся за круглый столик переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Встреча проходила в формате не только "без галстуков", но и без пиджаков. Главы правительств сидели в каких-то кофтах и куртках. Денис Шмыгаль, помимо всего прочего, был также одет с акцентом на военное время и явно чувствовал себя в своей тарелке – в компании с ним собрались самые отъявленные русофобы и союзники Украины.

Особенно это относилось к Моравецкому, который недавно заявил, что "единственный способ вовлечь Польшу в войну – повернуться ей спиной к Украине". Вопреки всяческой логике и фактам, согласно которым на Украине воюют уже военные из регулярных частей польской армии.

Как и всякий поляк, Моравецкий обожает театральность и патетику, а потому никого не удивило, когда он после встречи с Шимоните и Шмыгалем выдал еще одно откровение, явно рассчитывая, что его фраза войдет в историю.

- Польша должна поддержать Украину, потому что Киев “на стороне свободы”, – объявил Моравецкий после встречи. - Европа слишком поздно осознала российскую угрозу. Поэтому мы не можем медлить с оказанием помощи Украине сегодня.

Но, по всей видимости, сам он таким посылом остался не очень доволен поэтому выдал следующее резюме в стиле "пан или пропал".

- В этой войне, которую развязала Россия, может быть только один результат – или Украина победит, или вся Европа погибнет.

Вот учителям речи и языка украинского премьера сейчас должно было стать немного стыдно за то, что они не наделили его необходимыми знаниями, поскольку высказывание Моравецкого грешит недочетами. Во-первых один результат – это не то, что сформулировал Моравецкий, а то, как выразился в свое время товарищ Сталин: "Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами". А вариант "или-или" – это уже не один вариант, а один из двух. Как в "Кавказской пленнице": "Или я веду ее в ЗАГС, или она ведет меня к прокурору".

Но вторая ошибка гораздо серьезнее. Фактически Моравецкий призвал сделать все, чтобы Россия не смогла победить. И его фраза звучит в том смысле, что если победит Россия, то Европа потерпит поражение.

Ошибся пан поляк. Не если, а когда. Когда победит Россия. А что с Европой будет, так за то мы не в ответе. Это вы там сами себе устроили такое причинно-следственные связи. А могли бы выстроить совершенно другие. Без такой категорической и роковой зависимости. Мы за вас не выбирали.

Сами. Все сами. Собственными руками. И без участия головы.