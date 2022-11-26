Болгария пыталась провернуть хитрый трюк с оружием для Украины, но лишь разозлила США

В начале ноября после многочисленных прений одобрил поставки оружия и запчастей на Украину и парламент Болгарии. Фото: Shutterstock

Ширится, растет заболевание… простите, то есть ширятся ряды союзников Украины, которые "в едином демократическом порыве" выступают за оказание ей скорейшей военно-технической поддержки. Далее, по методичке авторства Госдепартамента США, как и положено. Прилетевший накануне в Киев и встретившийся с главой Минобороны Украины Резниковым министр обороны Черногории пообещал принимавшей его стороне, что вскоре его страна предоставит Украине "большой пакет военной помощи". Но конкретизировать не стал. Наверное, по той причине, что для Черногории, чья армия составляет около 2300 человек вместе с гражданскими сотрудниками, даже 100 автоматов Калашникова – это ого-го какая "большая партия".

А в начале ноября после многочисленных прений, схваток и ломания копий одобрил поставки оружия и запчастей на Украину и парламент Болгарии. 175 депутатов высказались "за", 49 были "против". Можно, конечно, посетовать, что вот, мол, "братушки" в очередной сыграли на стороне врагов, припомнить и Первую, и Вторую Мировые… И все вроде бы так, но немного не так. И на месте Киева я бы так не радовался "помощи Болгарии", потому что еще неизвестно, чем она обернется.

Да, болгары явно захотели угодить "старшему брату" из-за океана и прогнулись под него. Но сильно с этим запоздали. "Брат" требовал солидарности еще в марте, а в Болгарии решения не принимали дот ноября. Более того, именно вопрос помощи Украине вызвал правительственный и парламентский кризис, расколол общество и потребовал в итоге проводить внеочередные выборы в парламент. Кстати, даже принятое решение не преследует цели организовать немедленные поставки. Правительству дан целый месяц, чтобы определиться с составом "помощи", при этом поставка тяжелых вооружений, на которые в первую очередь рассчитывал Киев (штурмовики Су-25, истребители МиГ-29, бронетехника и т.д.) исключены. А потом все это должно быть еще утверждено в соответствующих инстанциях, в которых, пока одну бумажку подпишешь, не одну буханку хлеба съешь.

Да и большой вопрос, что можно отдать, чтобы не уронить и без того опустившуюся ниже плинтуса обороноспособность страны. Передать Киеву С-300 и оставить небо над Болгарией без защиты? Особенно, после недавних событий с обстрелом Польши этими С-300 криворукими ПВОшниками ВСУ. Не слишком ли рискованно?

Вполне вероятно, что Болгария передаст Украине остатки наследия социалистического прошлого – зенитные спаренные установки ЗУ-23-2, легкое стрелковое оружие (в основном, переделанные образцы советского ВПК, которые уступают оригиналам из-за "усовершенствований" местными "мастерами-оружейниками"), часть боеприпасов, в числе которых и артиллерийские снаряды (во многом с просроченными сроками хранения), что-то еще.

Но, по сути, в результате решения болгарского парламента произойдет лишь легализация и без того уже существующей торговли этими вооружениями. Болгарские дельцы ведь давно нелегально поставляют на Украину те же снаряды, которые производятся на местных заводах под "советские калибры". Снаряды для "Акации", "Гиацинта", "Града", "Мсты-С", "Гвоздики" и прочих систем с нежными и ласковыми названиями. В Болгарии их производили на печально известных заводах "Арсенал" и "Вазовском заводе". И, как неожиданно, после победы Майдана в Киеве и установлении нынешнего пронацистского режима на этих предприятиях вдруг стали происходить взрывы. На складах готовой продукции. Равно, как и на других складах. Давно и всем известный способ списания боеприпасов через взрывы и пожары на складах.

А в это время украинские ВСУ насыщались старыми снарядами из Болгарии через фирмы-прокладки из Польши, Чехии, Румынии и т.д. На Украину гнали уже такую некондицию, что румынская компания-прокладка RomArm из-за опасений самоподрыва развернула обратно в Софию целый эшелон проржавевших боеприпасов. А те, что доезжали до Украины, рвали на куски там потом стволы пушек и гаубиц.

Впрочем, у решения Болгарии "помочь Украине" есть и еще один стимул. Болгар явно вдохновила раскрученная "карусель замещений", когда, избавляясь от старой военной техники, страны НАТО получают от США более современную, пусть и не новую технику. Такое вот перевооружение путем замещения. Однако страны, которые хотели вместо Т-72 получить от Германии те же танки "Леопард-2", уже поняли, что обещанного придется ждать три года, а то и больше. Да и если им пришлют "обновку" из НАТО, то наверняка вместе с новыми подразделениями и частями других стран НАТО, которые потребуют территории, обустроенной инфраструктуры и расходов на обучение работе на новой технике. А вот кто будет платить за эти радости, болгарам пока не говорят. И вряд ли это будут Штаты или дадут свое согласие на оплату расходов немцы. И толкнуть новые вооружения "налево", как любят болгарские "торговцы смертью", им после скандалов на Украине вряд ли удастся.

В общем, куда ни кинь, а профит от всей этой затеи сомнительный. Вашингтон не порадовали, потому как "опоздали", Киев ничего пока так и не получил, и неизвестно, когда и что получит, заработать вряд ли удастся. А с другой стороны, снова раскололи свою страну и испортили отношения с Россией.

"Попа", извините, у Болгарии одна, а усидеть пытается сразу на двух стульях. Обычно следствием такой "акробатики" становятся и сломанная мебель, и порванная попа. И ведь никто, даже те самые, что "старшие братья" по блоку НАТО, не заметят эти нелепые телодвижения, не похвалят за них и даже по плечику одобрительно не похлопают.