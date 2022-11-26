Шоу «Ледниковый период»: Алла Михеева разрыдалась после того, как проехала на коленках по льду и стесала ногу в кровь

Фото: Первый канал/Юрий ФЕКЛИСТОВ

Обидной ошибкой для пары Алла Михеева — Иван Букин завершился седьмой выпуск «Ледникового периода». Пара отрепетировала и классно исполнила чувственный номер под лирическую композицию In The End группы Linkin Park, но без грубой ошибки не обошлось.

Номер выдался скоростной — с массой эффектных поддержек, пробежек и скольжением. Вроде бы все шло, как по маслу, но в середине выступления Букин как бы повел Михееву за собой, и она должна была буквально поехать за ним, вцепившись в руку, но не справилась с управлением и рухнула, прокатившись на коленках несколько метров по льду.

Фото: Кадр видео

Виду Алла не показала — героически продолжила номер, и только потом зрители увидели разбитую коленку телеведущей: когда уже она приземлилась на диван и заплакала. Так Михеева не смогла простить себе досадную ошибку, из-за которой судьи не смогли высоко оценить тщательно подготовленный, сложный номер.

Фото: Первый канал/Юрий ФЕКЛИСТОВ

Несмотря на ошибку, пара собрала 11,84 баллов за выступление. И довольно мягкие комментарии судей.

- Номер мне понравился, - отметила Татьяна Тарасова. - И если бы не это обидное...падением не назвать, такое проезд на коленях, то можно было бы еще по десятке [десятая балла] добавить. Впечатление было опущено. Что хочу сказать? Со временем они стали очень хорошо кататься. Ошибки бывают в каждом номере. У этой пары прогресс налицо.

Фото: Первый канал/Юрий ФЕКЛИСТОВ

Поддержала Аллу и Татьяна Навка.

- Представляю, как тебе обидно, - призналась фигуристка. - Номер был прекрасный. Идея прочиталась. Все было намного лучше, чем раньше. Даю замечание — как ты просила, Алла. Твои руки висят, как бесформенная плеть. Дай им эмоции, прочувствуй то, что ты хочешь сказать. И покажи прекрасные длинные красивые руки в следующем номере.

И, несмотря на слова поддержки, Михеева все равно не смогла сдержать слезы во время интервью.

- Я говорила Ване [Букину], что мне очень нравится этот номер, - пояснила Алла. - И, видимо, когда что-то очень сильно нравится, любишь, стараешься и не всегда это получается. Я подвела свою команду. Ребят, простите (плачет).

«Ледниковый период», Первый, суббота, 18.20