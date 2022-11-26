Захар Прилепин рассказал на «Уроках русского» о поездках Иосифа Кобзона на Донбасс

Первая часть программы "Уроки русского" была посвящена народному артисту СССР, Герою Труда России и Герою ДНР Иосифу Кобзону. Фото: телеканал НТВ

В ночь на субботу, 26 ноября, очередные «Уроки русского» с писателем Захаром Прилепиным на НТВ были посвящены мастерам искусств, которые выезжали на фронт, на передовую, в самое пекло сражений в наши дни и в Великую Отечественную.

Первая часть программы была посвящена народному артисту СССР, Герою Труда России и Герою ДНР Иосифу Кобзону.

- Самым первым из числа знаковых артистов на Донбасс приехал Иосиф Давыдович, - рассказал в эфире писатель. - Это был октябрь 2014-го…

А дальше - интервью легенды эстрады журналистам «Комсомолки» Владимиру Веленгурину и Александру Гамову, которые сопровождали Иосифа Давыдовича в той самой первой, опасной и рискованной, командировке.

Фото: телеканал НТВ/программа "Уроки русского"

… - Иосиф Давыдович, вам же СБУ Украины не велит ехать на Донбасс. А вы летите. Как же так?

Этот разговор состоялся прямо в самолёте, когда «фронтовая бригада Кобзона», как он называл «комсомолят», летела в Ростов-на-Дону, чтобы оттуда - на машинах - добираться до Донецка и Луганска.

- Для меня не существует той Украины, - ответил тогда Кобзон, - которая сейчас образовалась в результате переворота. Для меня Украина - это мой дом, родной Донбасс…

Дальше в программе идет комментарий Захара Прилепина:

- Иосиф Кобзон привёз огромную фуру гуманитарной помощи, в том числе - лекарств, дал несколько беспрецедентных концертов. Они длились по четыре, по пять часов. Он был невероятен.

Кстати, как рассказали журналисты «Комсомолки», таких поездок потом было ещё девять, последняя - в 2017-м, потом Кобзону уже не позволило здоровье навещать своих земляков.

И ещё один фрагмент передачи переносит зрителей в день 31 августа 2015-го года. Тогда глава ДНР, легендарный Александр Захарченко, взорванный потом террористами с Украины, а в тот памятный день еще живой и здоровый, вручил Иосифу Давыдовичу Золотую Звезду Героя Донецкой народной республики.

Вот о чем журналисты говорили в тот момент с обоими Героями Донбасса. (Эти видеокадры, также со ссылкой на «Комсомольскую Правду», тоже были показаны в программе Захара Прилепина.)

… - Скажите, Александр Владимирович, а вот если не строчками официального Указа, а по-человечески - что вам такого дает Кобзон, что вы ему такую высокую награду решили вручить? Он с автоматом же в окопе не сидел...

- А вот вы не правы, - возразил Захарченко. - Иосиф Давыдович находился во многих сражениях вместе с нами. Потому что песни, которые он пел и поет - они помогали и помогают нам как раз в окопах. А если ты поешь песни человека и думаешь о нем, получается, что ты и с его именем на устах сражаешься, и он находится рядом.

- У меня есть песня, - вступает в разговор Герой ДНР Кобзон, - где такие слова: "Мне доверена песня - оружие мое". И правильно сказал глава ДНР, что песни - они поднимают бойцов всегда в атаку, начиная от «Вставай, страна огромная!»

Захарченко: - И «Дня Победы» Тухманова.

Кобзон: - Да, и «День Победы». Это все песни, которые поднимают настроение, боевой дух.

Программу Захара Прилепина «Уроки русского» о Кобзоне и других артистах и поэтах на войне смотрите прямо сейчас по ссылке.