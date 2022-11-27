Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 27 ноября 2022 года: на могилы убитых бойцов ВСУ запретили ставить флаги

На Украине запретили ставить флаги на могилы убитых на фронте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В РОССИИ ГОТОВЯТ УКАЗ О ЗАПРЕТЕ ПРОДАЖИ НЕФТИ СТРАНАМ С "ПОТОЛКОМ ЦЕНЫ"

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, российские власти готовят президентский указ, запрещающий российским компаниям и любым трейдерам, которые занимаются российской нефтью, продавать ее кому-либо, кто присоединится к установленному Западом "потолку цен" на российскую нефть. Указ запретит вести дела как с компаниями, так и со странами, поддержавшими потолок цен. Будет также запрещена погрузка на суда нефти, предназначенной для любых стран, которые принимают ограничения, какой бы ценовой диапазон ни был выбран.

Умиляет, что западные страны уже вторую неделю "ломают копья", пытаясь определить этот "потолок". Так, например, Греция и Мальта предлагают установить его на уровне 60-70 долларов США за баррель (без учета стоимости транспортировки), а Польша и Украина настаивают на 30 баксах за бочку. Успокоились бы, право слово. Хоть 150 долларов, если будет указано хоть слово про ограничения цены в контракте, ни за какие деньги не получите.

Будет, как у Жванецкого: "Давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел. До хрипоты, до драки".

ШМЫГАЛЬ И ЗЕЛЕНСКИЙ – КТО ВРЕТ?

Две совершенно разных оценки вечером 26-го ноября выдали президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль.

Зеленский в своем видеообращении заявил, что в 14 областях Украины и в Киеве продолжают действовать ограничения по свету для более чем 100 тыс. абонентов в каждом регионе. А вот премьер-министр сообщил совсем другие цифры.

- Вся магистральная высоковольтная инфраструктура работает, но проблемы сохраняются в распределительных сетях облэнерго по территории всего государства. В среднем от 200 до 400 тысяч потребителей обесточены в каждой области, - сообщил Шмыгаль.

И кто же в этой ситуации прав? Не поверите – мэр Киева Виталий Кличко.

- В какой-то момент пустой холодильник может победить и телевизор. Сколько ни будешь говорить, что у нас все хорошо, люди будут понимать, что у нас не все так хорошо, - заявил в телеэфире градоначальник столицы Украины, который пророчески советовал украинцам "готовиться к земле" еще зимой 2014-го и объяснял, что для получения теплой воды ее необходимо нагреть. А его не слушали.

ЕВРОСОЮЗ ПОСТАВИЛ СЕРБИИ УЛЬТИМАТУМ

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич рассказала, что Брюссель поставил для вступления республики в ЕС два взаимоисключающих условия, которые Сербия должна выполнить.

Первое - ввести санкции против России, потому что "Россия нарушила территориальную целостность другого государства". И второе - признать независимость Косово, несмотря на то, что такое признание является прямым нарушением территориальной целостности самой Сербии.

Сербы находятся теперь в глубоком недоумении, потому что не знают, как можно одновременно выполнить два таких условия, и к кому податься – к умным или красивым? Не разорваться же им!

КИЕВ ОБЪЯВИЛ БОЙКОТ ПАСЕ. А НЕ НАДО СВЕТ ВЫКЛЮЧАТЬ!

Украинская делегация в Парламентской ассамблее ОБСЕ объявила забастовку. Глава украинской делегации Никита Потураев объявил, что украинские депутаты-делегаты в ПАСЕ прекращают работу в этой организации, пока Ассамблея не примет решение об отстранении от участия в ПАСЕ представителей России.

- Делегация решила бойкотировать работу Украины в этой международной организации, пока такое решение не будет найдено. Нас также поддержали друзья и союзники из Эстонии и Литвы, которые также присутствовали и вместе с нами покинули заседание постоянного комитета, - объявил Потураев журналистам. Возможно, украинцев просто напугала темнота, поскольку "заключительное заседание осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве началось в темноте. В знак солидарности с Украиной в зале выключили свет". А украинцы могли подумать, что сейчас еще и тепло вырубят, и станет совсем как дома.

КУЛЕБА ПРОБОЛТАЛСЯ

Глава МИД Украины Дмитро Кулеба неожиданно в интервью французскому изданию Le Parisien выдал украинскую "военную тайну". По его словам, целый ряд стран втихую оказывает Киеву военную помощь, проставляя Украине вооружения или закупая их и переправляя через третьи страны.

- Большинство из этих третьих стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами все происходит, - рассказал Кулеба журналистам и, скорее всего, взял с них обещание ни с кем не делиться этим тайным знанием.

Вполне возможно, что отдельные такие случаи действительно имеют место быть. Вот, например, болгарские торговцы оружием снабжали Киев втридорога снарядами с просроченным сроком хранения к "советским калибрам". Даже взрывы на заводах в Болгарии устраивали, чтобы скрыть поставки. А продавливать официальные поставки западникам пришлось с марта по ноябрь, и то не факт, что согласие парламента, которое удалось получить, будет реализовано.

ДОЛОЙ МЕТАЛЛ!

Крупнейшей горно-металлургический комбинат Украины "АрселорМиттал" прекратил выплавку стали и производство проката. Объявлено, что это сделано из-за проблем с электроэнергией.

Представители компании сообщили, что имеющихся объемов электроэнергии недостаточно, чтобы поддерживать производство даже на уровне 20% мощности. И это в условиях, когда из-за выросшей стоимости электроэнергии в Европе сократилось собственное металлургическое производство, и страны Евросоюза готовы покупать больше украинского металла, даже несмотря на выросшую цену.

А покупать-то и нечего, как оказалось.

МЭР ХАРЬКОВА ГОТОВ К ШТРАФАМ

Оштрафованный за обращение к жителям Харькова на русском языке мэр этого города Игорь Терехов заявил, что продолжит общаться с жителями города на русском языке, который является родным для 80% местного населения. Но подчеркнул при этом, что это никак не влияет на уровень его украинского патриотизма.

- Сегодня для нас самое главное — это победа. Независимо от того, на каком языке мы разговариваем, - пообещал перемогу Терехов.

Упрямый, но дурной. Ведь если эти победят, то тебя, мэр, уже не штрафовать будут. Просто расстреляют и скинут в яму, как в том же Купянске. Даже закапывать не станут в назидание другим.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Директор Института социологии Национальной академии наук Украины Евгений Головаха объявил, что по данным опросов его учреждения, Владимир Путин перестал быть самым популярным политиком на Украине. Да бросьте, это временно.

- Примерно половина "пунктов несокрушимости" в Киеве, где жители могли бы согреться, попить чая и зарядить свои гаджеты, анонсированных Зеленским, оказались неработающими и закрытыми из-за отсутствия электричества.

- Из Офиса президента Украины в Минобороны, Генштаб и МВД поступила настоятельная рекомендация не устанавливать украинские флаги на могилах погибших на фронте. А то картина с этими "морями флагов" получается совсем не про перемогу и не мотивирует, а демотивирует население.

- Франция и Великобритания обиделись, что США перетаскивает налоговыми льготами и обещаниями поддержки промышленные предприятия из Европы к себе в страну, и готовят совместный ответ на недружественную политику Вашингтону. "На четвертые сутки Зоркий Сокол заметил, что у сарая, в который их посадили проклятые гринго, нет одной стены".

- Новый председатель Национального банка Украины Андрей Пышный ужесточает требования к банкам и устраивает разносы на финансовом рынке "иностранным" банкам, требуя от них покупать облигации внутреннего госзайма Украины (ОГВЗ), от которых банкиры бегут, как от чумы.

- В Швейцарии у украинцев, оказавшихся в этой стране, прекратили принимать на обмен на франки наличные гривны. И куда теперь с этими гривнами податься. Не на Украину же возвращаться?

- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес на встрече в Киеве с Зеленским, не вынимая рук из карманов, заявил, что ВСУ должны предпринять решительное наступление в зимний период, поскольку их обеспечили "арктической экипировкой", и они хорошо подготовлены. Они еще за каждую тряпочку счет предъявят, если будет кому.

- По мнению западных экспертов, примерно треть из поставленных Западом на Украину гаубиц уже не пригодна к стрельбе и требует срочного ремонта.