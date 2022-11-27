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В мире27 ноября 2022 5:15

Нетипичное сумасшествие: Американцы стали писать почерком Трампа

Такую возможность им предоставила специальная программа
Людмила ПЛОТНИКОВА
Теперь каждый желающий может написать что угодно почерком одного из самых экстравагантных американских президентов

Теперь каждый желающий может написать что угодно почерком одного из самых экстравагантных американских президентов

Фото: REUTERS

Одно из американских дизайнерских агентств разработало и запатентовало «шрифт Трампа».

Теперь каждый желающий может написать что угодно почерком одного из самых экстравагантных американских президентов.

За основу была взята опубликованная в прессе записка Трампа, датированная 2019 годом. В ней тогдашний глава американского государства написал нечто бессвязное: «Я ничего не хочу. Я не хочу никакого quid-pro-quo. Скажите Зелинскому сделать правильную вещь. Это последнее слово президента США».

Под Зелинским Трамп, скорее всего, имел в виду президента Украины Зеленского. В 2019 году в Америке была запущена процедура импичмента 45-го президента США, и контакты Трампа с Зеленским и были основанием для обвинений в адрес главы Белого дома и попыток сместить его с этого поста.

В 2019 году в кадр попал блокнот Трампа с его ставшей мемом речью «Я ничего чего»

В 2019 году в кадр попал блокнот Трампа с его ставшей мемом речью «Я ничего чего»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Записка Трампа стала вирусной не только из-за загадочного текста, но и из-за его уникального, эффектного почерка, который многие тогда увидели впервые.

Теперь почерк Трампа можно скачать в качестве шрифта на компьютер или смартфон и использовать его при написании электронных писем, смс-сообщений и любых других текстов.

Америку уже охватило настоящее сумасшествие: количество скачиваний «шрифта Трампа» превысило несколько десятков миллионов.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ