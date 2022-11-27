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В мире27 ноября 2022 5:16

В Египте нашли загадочные мумии

Впервые у мумий обнаружили золотые языки
Людмила ПЛОТНИКОВА
Золотые языки – особые амулеты, которые были вложены в рот умершим. Фото: Министерство по делам древностей Египта

Золотые языки – особые амулеты, которые были вложены в рот умершим. Фото: Министерство по делам древностей Египта

Археологи, ведущие раскопки в египетском городе Кувейсин, обнаружили несколько необычных мумий.

Впервые во рту у мумий были обнаружены золотые языки – особые амулеты, которые были вложены в рот умершим.

Археологи предполагают, что это делалось для того, чтобы в загробном мире мертвые могли общаться с богами. По крайней мере, эту версию подтверждают древние письменные источники.

Раскопки проходили в египетском городе Кувейсин. Фото: Министерство по делам древностей Египта

Раскопки проходили в египетском городе Кувейсин. Фото: Министерство по делам древностей Египта

Мумии с золотыми языками были также найдены в Александрии и в районе современного города Эль-Бахнаса.

Вера в то, что люди после смерти попадают на небеса, являлась одним их столпов древнеегипетских религий. В гробницы для этого помещали все, что по мнению смертных, могло помочь умершим в иных измерениях.

Также древние египтяне верили в то, что они в состоянии в случае необходимости, понизить статус усопших в загробном мире. Для этого они, например, отбивали на их саркофагах и масках носы, будучи уверенными в том, что без этой важной части тела усопшие уже не смогут на равных общаться с богами.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ