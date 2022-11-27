Луна устроила незапланированное затмение Солнца

Луна устроила внеплановое солнечное затмение. Фото: стоп-кадр видео NASA

Уникальные кадры распространили специалисты НАСА. На них – Солнце, полыхающее вспышками и протуберанцами. Дневное светило сейчас находится в максимуме своей активности, и в таком состоянии пребудет еще несколько лет, причем пик – впереди. Каждый день на нем происходят мощнейшие вспышки, постоянно видны пятна – а например в 2019 году, когда был минимум, пятен и вспышек не было по полгода.

Тот минимум тогда затянулся. Появились даже опасения, что наше светило по непонятным причинам «заснуло». Такое уже было в XVII веке, и обернулось Малым ледниковым периодом. На Земле было очень холодно. Есть даже версии, что Смута в России была отчасти вызвана этим явлением: погода испортилась уже в конце XVI века, в России начались жестокие неурожаи, это подкосило мощь России и этим воспользовались внешние враги. Само Солнце было лишено пятен, оно было тусклым и даже немного увеличилось в размерах. Неужели опять? А что, если теперь – навсегда?

Дневное светило сейчас находится в максимуме своей активности. Фото: стоп-кадр видео NASA

Но вот очередной максимум активности начался, да еще невероятно «злой». Светило как будто старается отыграться за несколько лет сонного состояния. Все это говорит о том, что мы плохо понимаем физику Солнца. Прежняя модель, что Солнце испытывает относительно ровные 11-летние колебания активности, кажется, не годится.

За состоянием Солнца постоянно следит целая флотилия спутников. И вот один из них вместе со вспышками заснял невероятно редкое явление: Луна вдруг пронеслась на фоне дневного светила. То есть устроила внеплановое солнечное затмение. С Земли, конечно, никакого затмения видно не было, только со спутника. На нашей памяти такой кадр удалось получить впервые.