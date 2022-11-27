В Самарканде Турции объяснили, что "тюркский" и "турецкий" – это не одно и то же

ОТГ стала любимым международным детищем нынешнего президента Турции Реджепа Эрдогана Фото: REUTERS

Один из древнейших городов мира, узбекский Самарканд стал в этом году центром международной политики, по крайней мере, для Средней (Центральной) Азии. Судите сами – в середине сентября там проходил саммит ШОС, наверное, с самым многочисленным и высоким представительством участников и гостей. В ноябре в этом же городе проходил саммит Организации тюркских государств (ОТГ), а сейчас именно в нем находится парламентская делегация России во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Из этого перечня самым насыщенным по интриге был, безусловно, саммит ОТГ.

ПРОВАЛЫ И ПРОРЫВЫ

ОТГ стала любимым международным детищем (хотя первоначально инициатива создания "Саммита тюркоязычных государств" принадлежала в 1992 году президенту Турции Тургуту Озалу) нынешнего президента Турции Реджепа Эрдогана. И он рассматривает ОТГ не только как объединение родственных стран по ряду направлений, а в первую очередь - как инструмент проведения турецкой политики и принятия выгодных для Турции решений. Естественно, что для Эрдогана именно Турция должна являться единственной доминирующей силой в Организации, что он постарался и реализовать в ходе саммита в Самарканде. Однако, наткнулся на весьма осторожное отношение к своим инициативам со стороны, в первую очередь, Узбекистана и Казахстана.

Холодным душем для Эрдогана стало высказывание президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о том, что торговля между странами ОТГ занимает только 4% от их внешнеторгового оборота стран-участниц ОТГ. Мол, не следует переоценивать нынешние торгово-экономические стран-участниц, хотя, конечно, надо их всячески развивать.

Не нашло понимание у некоторых участников саммита и предложение Турции принять в качестве страны-наблюдателя ОТГ не признанного никем в мире, кроме самой Турции, Северного Кипра.

Дипломатичный Касым-Жомарт Токаев напрямую заявил, что Казахстан "не приветствует даже предоставление статуса наблюдателя в Организации тюркских государств спорным территориям, как Северный Кипр". Аналогичное заявление сделал и президент Узбекистана.

Не удалось заручиться их согласием и в вопросе создания общей тюркской армии, что является совсем уж отдаленной перспективой. Зато страны договорились об учреждении общего инвестиционного фонда. В общем, саммит не стал ни откровенно провальным, ни прорывным. В тех вопросах, которые касались экономического сотрудничества и взаимовыгодных решений участники ОТГ продвинулись вперед. Но вот в вопросах военно-политических, которые бы сделали Турцию действительно решающей силой в Организации, президенту Турции занять желаемые "высоты" не удалось.

Отдельным, и весьма интригующим вопросом стала ситуация с Туркменистаном.

АШХАБАД – СТАТУС-КВО

Президенту Турции ну очень хотелось перевести Туркменистан из статуса страны-наблюдателя в статус полноценного члена ОТГ. Но Ашхабад, традиционно закрывшийся от внешнего мира с его политическими интригами и конфликтами и объявивший о своем нейтралитете сразу после объявления независимости, и тут остался верен себе. В немалой степени осторожное отношение Туркменистана к ОТГ вызвано как раз неуемным стремлением Анкары подмять под себя государства региона или взять их хотя бы под свой контроль, подменив "турецким" все "тюркское". Не зря же некоторые политики в Турции уже называют узбеков, казахов и кыргызов "узбекскими, казахскими и кыргызскими турками". Отуречиваться Туркменистан явно не хочет.

Тем более, что и новый президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, и его отец Гурбангулы Бердымухамедов, хоть и оставивший президентский пост, но продолжающий играть важнейшую роль на посту председателя верхней палаты туркменского парламента, прекрасно понимают, что при сближении Ашхабада с Турцией Эрдоган непременно захочет поправить ситуацию в турецкой экономике за счет туркменских ресурсов. А поправлять там есть очень много чего – экономический спад в Турции и резкая девальвация турецкой лиры, ставшая причиной рекордной инфляции, обещают Эрдогану трудности при попытке переизбрания на пост главы республики на выборах, которые должны пройти в следующем году. И тут ему бы очень пригодился шанс поправить дела за счет туркменского газа, который было бы весьма заманчиво продавать в Европу вместо российского через турецкий газовый хаб.

Турции такой проект супервыгоден и в плане экономики и в политике, а вот Туркменистану не очень. Лишнего газа у Ашхабада нет, а все объемы, предназначенные для экспорта, уже давно законтрактованы. В первую очередь Китаем, который получает половину добываемого в Туркмении газа в качестве оплаты за выданные ранее Ашхабаду кредиты и строительство транспортно-энергетической инфраструктуры в республике. Зачем Ашхабаду в угоду Эрдогану осложнять свои отношения с Китаем, вряд ли кто сможет объяснить хоть в какой-то степени вменяемо. Разве чтобы получить в качестве торгового партнера капризный и непостоянный Евросоюз, который по первой отмашке из Вашингтона немедленно кинет своего торгового партнера, как это произошло с Россией. Сомнительное удовольствие.

Что касается инвестиций в экономики стран региона, в том числе, и в туркменскую, то, как уже было сказано, Турция переживает сейчас не лучшие времена, и ей предложить ни Туркмении, ни другим государствам региона просто нечего.

В отличие от стратегических партнеров с давней историей сотрудничества, какими для региона и той же Туркмении являются Россия и КНР. Так что расчет Эрдогана привязать Ашхабад к Анкаре через участие в ОТГ в Туркменистане просчитали на раз. И в уготованное стойло не пошли.

СТАРЫЙ ДРУГ ЛУЧШЕ НОВЫХ ДВУХ

Между тем, именно с Россией у Ашхабада выстроены отношения, действительно проверенные временем. Т это касается и торговых связей, и дипломатических, и, в целом, стратегического партнерства во всех сферах, Декларация об углублении которого была подписана недавно. И отца, и сына Бердымухамедовых, кроме всего прочего, связывают и великолепные личные отношения с Владимиром Путиным, который, кстати, недавно наградил экс-президента Туркмении орденом "За заслуги перед Отечеством " IV степени, а нынешнего лидера Туркменистана орденом Дружбы. Уж, поверьте, на Востоке знают цену таким жестам и поступкам.

Впрочем, первостепенное значение в наших отношениях все-таки имеют показатели взаимной торговли. А она растет. За первые 5 месяцев этого года объем внешней торговли вырос на 18% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем. Причем, каждая из стран импортирует из государства-партнера те товары, которые в недостаточном количестве производит сама. Из Туркмении в Россию идут текстиль и обувь, продукты питания, каучук и продукция химпрома. В обратную сторону Россия поставляет машины, оборудование, сельхозсырье и продовольствие, металлы и многое другое.

А впереди – участие Ашхабада в торговом пути "Север – Юг" и на обустройство этого транспортного коридора он наверняка получит мощные инвестиции от Ирана и Индии. Ничуть не менее значимый торговый путь, чем предлагаемый Эрдоганом коридор в Европу, все более теряющую свою торговою привлекательность.

А самое главное, Россия не стремится никого подчинять своей воле, не строит партнеров, а лишь хочет стабильности, спокойствия и определенности на своих границах и в соседних государствах. Чего должны желать и сами руководители этих стран. Ашхабаду совсем не нужен посторонний контролер, который будет сам иметь возможность "перекрыть краник", если что-то в политике партнера его не будет устраивать. Тем более, что и сам Эрдоган периодически "перескакивает с одного стула на другой" или пытается усидеть на двух сразу.

Право слово, осторожность Ашхабада по отношениям к неожиданным новациям вполне оправдана.